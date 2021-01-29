Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене

Бывшего президента Украины заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией «харьковских соглашений», сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Следователи ГБР считают, что Янукович в 2010 году подписал так называемые «харьковские соглашения», по которым Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, сообщается на сайте ГБР.

«Следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины в государственной измене», – говорится в сообщении. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В частности, Янукович подозревается в том, что он предоставил иностранному государству – России и ее представителю – президенту Дмитрию Медведеву помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».

Напомним, это не первое обвинение в отношении Януковича, касающееся госизмены. Летом 2020 года бывшего президента и двух экс-министров обороны Украины обвинили в том, что они якобы целенаправленно подрывали обороноспособность страны.

В 2017 году Януковичу сообщили о подозрении по делу о «конституционном перевороте» 2010 года, его обвинили в «захвате власти» путем якобы незаконного изменения конституции Украины.