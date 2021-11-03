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Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копеек, курс евро вырос на 24,75 копеек.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копеек и составил 71,5 рубля. Курс евро вырос на 24,75 копеек и составил 83,05 рубля, передает ТАСС.
Напомним, во вторник рубль на открытии торгов снизился к доллару и евро.
Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
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Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.
После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.
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Погребинский назвал причины отставки министра обороны Украины Тарана
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Андрей Таран показал себя слабым пиарщиком и поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который знает, как вести себя в кадре перед микрофоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Во вторник Таран подал прошение об отставке с поста главы министерства обороны Украины.
«Это не Андрей Таран решил уйти, а его решили «уйти». И уже приготовили на эту должность Алексея Резникова, который был заместителем премьер-министра – министром по вопросам реинтеграции. В офисе президента Владимира Зеленского не были довольны Тараном, потому что он не подходил с точки зрения режима пиара. Власти нужен человек, который умеет говорить. В этом смысле Резников подходит», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Несмотря на то, что Резников совершенно далекий от армии человек, «он знает, что такое микрофон и съемка видео». «Это то, что нужно офису президента», – подчеркнул Погребинский.
О том, что министр обороны Андрей Таран подал прошение об отставке, сообщил во вторник вечером представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Таран занял этот пост в марте 2014 года. Он является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск. При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки минобороны.
Алексей Резников, которого пропрезидентская фракция «Слуга народа» уже выдвинула на должность министра обороны, накануне подал заявление об увольнении с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На прежнюю должность Резникова предложена депутат этой фракции Ирина Верещук.
События с перестановками в министерстве обороны совпали с новостями о назначении экс-главы «Правого сектора*» Дмитрия Яроша советником командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. «То, что представляет из себя Залужный, было понятно по его предыдущим высказываниям о его желании прокатиться на танке по Красной площади. Ярош – его единомышленник и Залужный расширяет таким образом поле своего влияния не только в армии, но и «на улице». Власти считают, что Ярош популярен среди уличных активистов», – объяснил собеседник.
Однако Погребинский считает, что Ярош давно перестал быть активной фигурой в украинской политике, поэтому в этом назначении «нет ничего особо важного».
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
В Китае жестко ответили на претензии Байдена в адрес Москвы и Пекина
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Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет китайское издание Global Times.
По мнению авторов статьи, высказавшись негативно о позиции РФ и КНР на саммите G20, нынешний президент США Джо Байден попытался подорвать успех мероприятия и бросить тень на предстоящую конференцию по климату в Глазго, передает РИА «Новости».
При этом в публикации подчеркнули, что Вашингтон нельзя назвать лидером в сфере климатических изменений. Так, например, заявления Штатов регулярно расходятся с их действиями: в стране нет четкого плана по сокращению выбросов.
«Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?» – подчеркивают авторы.
В издании полагают, что Вашингтон заинтересован исключительно в завоевании статуса ведущей державы в климатической повестке, однако конкретных вариантов решения проблем не предлагает.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
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Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов
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Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, за это не следует наказывать, заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте», – передает его слова РИА «Новости».
На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская. «Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым», – добавил он.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.
Позже в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Немецкий эксперт поддержал критику Греты Тунберг в адрес лидеров Запада
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«Сегодня западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что их инициативы и реформы невозможно реализовать, так что конференция в Глазго может стать очередным «бла-бла-бла», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала стартовавшую в Британии Конференцию об изменении климата, использовав непечатное выражение.
«Западные страны в своем радикализме в вопросах климата ушли далеко вперед. Некоторые из них, например, Германия, хотят с опережением совершить революцию, отказавшись от углеводородов, и полностью перейти на зеленую экономику. Но для большинства восточных стран мира такой революционный путь не подходит», – полагает германский политолог Александр Рар.
«Более того, они не обладают теми финансовыми ресурсами, выгодными условиями налогообложения и другими возможностями, которые есть у стран Европы. Сначала им нужно дойти до соответствующего уровня благосостояния и только потом говорить о зеленой экономике», – отметил он.
По его словам, именно поэтому для многих стран мира дискуссии о климате, ведущиеся западными лидерами, кажутся роскошью. «Они не понимают, почему деньги, выделенные на борьбу с последствиями пандемии, должны быть направлены на «зеленые пакеты» и сделки», – пояснил Рар».
«Так что саммит в Глазго можно назвать встречей стран G7 в более широком формате, где лидеры Запада друг друга хлопают по плечу и много говорят о климате. С моей точки зрения, на конференции катастрофически не хватает представительства высокого уровня со стороны Индии, Китая, Бразилии, России и других крупных стран. От них гораздо больше зависит сохранение климата и окружающей среды, чем от маленькой Европы», – полагает эксперт.
При этом, по мнению Рара, в Европе есть и те, кто придерживается более радикальных позиций в вопросах климата. «Госпожа Тунберг на самом деле выполняет важную роль, являясь критиком позиции стран Запада. В этом плане я не вижу ничего плохого в словах Тунберг. Она говорит то, что думает. С ней можно даже согласиться в том, что конференция станет очередным «бла-бла-бла», потому что сейчас западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что зеленые инициативы и реформы невозможно реализовать, так как они застревают в деталях, нехватке механизмов и более того – в нежелании общества их принимать», – рассказал политолог.
«В Европе далеко не все даже мусор сортируют, многие выбрасывают отходы как попало. Поэтому то, какие решения принимает правительство – важно, но еще важнее, как общество воспринимает эти идеи», – подчеркнул собеседник.
По словам эксперта, лучший пример ошибочных европейских решений – текущий энергетический кризис. «Европейские страны уже были готовы отказаться от углеводородов, в связи с чем построили ВИЭ и надеялись за счет этого закрыть все энергетические потребности. Но оказалось, что промышленные структуры просто не приспособлены для такого быстрого перехода от одних источников энергии к другим. Так что на конференции может быть много болтовни и пустых обещаний, а на самом деле останутся пробелы», – предполагает Рар.
Он также отметил, что Грета Тунберг представляет определенное радикальное экологическое движение и влиятельное «зеленое лобби» в Европе. «Меня поражает, как крупные технологические компании вроде Siemens, понимая, что ветер поменялся, и желая подстроиться под линию правительства в вопросах экологии, предлагают места в президиуме команде Тунберг, чтобы попиариться за их счет. Более того, нельзя забывать, что многие сторонники идей Тунберг, за которыми стоят влиятельные неправительственные организации, вошли в парламент Германии от партии «Зеленые», – заключил Рар.
Ранее экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала
26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.
По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собираются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».
Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».
Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
В МИД назвали основные цели России на конференции в Глазго. Кроме того, указывается, что видеообращение президента России Владимира Путина будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов. Как рассказали организаторы, более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании.
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В США назвали возможную опасность сетей 5G
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Использование частот, выделенных под 5G, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами, заявило Федеральное управление гражданской авиации США.
«Развертывание беспроводных широкополосных сетей 5G, запланированное на 5 декабря, чревато возможным неблагоприятным воздействием на альтиметры в самолетах», – приводит РИА «Новости» заявление авиарегулятора.
Ведомство опасается, что использование частот, выделенных под 5G, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог для этих сетей в 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, который используется в авиации.
Вместе с тем ранее в Федеральной комиссии по связи США (FCC) указали на то, что пока нет достаточных свидетельств в пользу однозначного суждения о пагубном влиянии сетей пятого поколения на безопасность воздушных полетов.
Использование технологий 5G в десятках штатов США планируется начать с 5 декабря, полный переход запланирован на конец 2023 года.
Ранее министр связи России заявил о безопасности 5G для здоровья.
Разыскиваемый США белорусский хакер Павлович задержан в Петербурге
Опергруппа петербургского бюро Интерпола задержала судимого за мошенничество с банковскими картами гражданина Белоруссии Сергея Павловича, сообщил информированный источник.
По его данным, мужчина был задержан накануне днем у отеля на Суворовском проспекте, передает «Интерфакс».
Собеседник агентства уточнил, что Павлович находится в международном розыске, инициированном правоохранительными органами США. Там Павловича подозревают в преступлениях по ст. 1029 (В)(2) УК США (организация передачи/распространения устройств несанкционированного доступа).
Сейчас Павлович находится в отделе полиции, инициатору розыска сообщили о его задержании.
Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников
Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
«Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости».
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«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент.
Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.
Актер Александр Невский назвал главную ошибку россиян в Голливуде
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Талантливым российским актерам трудно прижиться в зарубежном кинематографе, и есть некоторые ошибки, которые допускают многие из них, заявил актер и продюсер Александр Невский, который дебютировал в Голливуде в 2001 году.
Невский рассказал, что в 1999 году переехал в Лос-Анджелес и начал учебу в Калифорнийском университете UCLA и театральном институте Ли Страсберга, а в 2001 году дебютировал в Голливуде, «сыграв у Уолтера Хилла в «Непререкаемом», а в качестве продюсера и сценариста – в боевике «Московская жара» режиссера Джеффа Челентано», передает ФАН.
При этом в России он снимался всего раз – в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты».
При этом актер отметил, что сильных отличий между актерской игрой в США и в России он не видит: «Почти в каждом из моих международных проектов снимались и российские актеры – от Марии Голубкиной в «Московской Жаре» и Альберта Филозова в «Охотниках за сокровищами» до Эммануила Виторгана в «Черной Розе» и Дмитрия Дюжева в «Разборке в Маниле». Голливудские коллеги, которые принимали участие в этих фильмах (Майкл Йорк, Эдриан Пол, Дэвид Кэррадайн, Кристанна Локен, Марк Дакаскос, Каспер Ван Дин), всегда отмечали профессионализм российских актеров и считали совместные съемки своеобразным «оркестром», в который собираются мастера из разных стран. Добавлю, что самый известный голливудский «метод» актерского мастерства был основан Ли Страсбергом на системе Константина Станиславского».
Невский также указал, что «в Голливуд вообще никого особо не приглашают», в США достаточно своих актеров, которые мечтают о карьере в кино или на телевидении, поэтому «конкуренция чрезвычайно высока».
«Поэтому приезжим тяжело вдвойне и не важно – из России вы родом, из Франции или Германии. Другое дело, что представители англоязычных стран не сталкиваются с проблемой знания языка и в этом плане им проще. Что касается российских актеров, то главная ошибка, которую они допускают – это готовность играть «русских злодеев». Такие роли никого не сделают звездой и не принесут уважения», – подчеркнул актер.
Он добавил, что всегда отказывается от подобных предложений: «Я играю русских героев».
Невский добавил, что благодаря Netflix и Amazon Prime Video его проекты стали миллионам людей по всему миру, они «не только развлекают зрителей разных стран, но также разрушают стереотипы новой холодной войны и показывают российских полицейских и сотрудников спецслужб настоящими героями».
Ранее российский фильм «Ыт» получил награду на Варшавском кинофестивале.