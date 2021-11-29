Член ОП: Несовершеннолетних нельзя оставлять одних, даже при задержании родителя полицией

Сотрудники полиции не имеют права не пускать родителя к месту, где находится его ребенок, даже если он задержан за какое-либо нарушение, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Юлия Зимова, комментируя задержание отца в Нижнем Тагиле, двухлетний ребенок которого находился в машине, к которой полиция его не подпускала.

В Нижнем Тагиле полиция задержала местного блогера Андрея Художника, который отказался надевать медицинскую маску в общественных местах. Однако перед тем, как проехать в дежурную часть, мужчина попросил подойти к его машине, поскольку в ней находился его паспорт и двухлетний ребенок, но сотрудники правоохранительных органов отказались. Тем не менее, служебный автомобиль не отправился в ведомство до тех пор, пока не подъехала мать ребенка, но до ее приезда несовершеннолетний оставался один в машине отца.

«Сотрудники правоохранительных органов не могут забрать единственного родителя, который находится с маленьким ребенком. Они должны ждать, пока приедет кто-то из родственников, причем не отдельно дожидаться второго опекуна, пока ребенок один в другом месте, а отпустить на это время родителя к ребенку. Оставлять его одного нельзя, ребенок в машине один без присмотра», – говорит заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова

В подобных ситуациях родитель, по словам члена ОП, может встать и пойти к своему ребенку. В противном случае, если сотрудники полиции удерживают гражданина, можно начать снимать инцидент на камеру, поскольку двухлетний ребенок, пребывая один в машине, находится в опасности, так как он не может ни дверь открыть, ни воды попить.

При этом она отметила, что известны случаи, когда родители используют детей в конфликтных с правоозхранительными органами ситуациях в «качестве прикрытия». «Странно, что ребенок изначально оказался один в машине, а его папа без него куда-то пошел, он его в принципе не должен был оставлять одного. Это вызывает вопросы. Очень жаль, что дети, не желая того, могут становиться участниками тех или иных событий», – заключила собеседница.