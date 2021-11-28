Онищенко назвал виновников паники вокруг нового штамма COVID-19

«Истерия вокруг нового штамма коронавируса появилась благодаря СМИ и некомпетентности некоторых «экспертов». На самом деле ничего экстраординарного или сверхопасного пока нет», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Ранее в России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон».

«Панику вокруг появления нового штамма коронавируса сеют прежде всего СМИ. Они обеспокоены не здоровьем людей, а стремлением завоевать популярность – и не важно, каким путем», – отметил экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«На самом деле сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экспертов, которые оценят все имеющиеся данные как с точки зрения мутаций, так и с точки зрения контагиозности вируса (заразности). Пока сверхопасных тенденций они не отмечают, – указал собеседник. – Да, есть особенности и определенные изменения в клинической картине заболевших новым штаммом вируса, но причин для паники нет».

«Что касается решения некоторых стран закрыть границы, то это дело стран. Во всяком случае ничего экстраординарного или того, о чем накануне заявил очередной «специалист» в этой области – что новый штамм чуть ли не опаснее эболы – не наблюдается», – уверен Онищенко.

«Давайте не будем паниковать. Тем более, что наши граждане летают в Южную Африку не так часто, как в Турцию. Я думаю, что в ближайшие недели ситуация прояснится, и будут приниматься те меры, которые действительно нужны», – резюмировал он.

Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его ввозят туристы, приехавшие из Египта. Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.

Однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что на сегодня «омикрон» в России не обнаружен. В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккорона-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».

Между тем в ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон». Они выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом повышение температура или боль в горле отмечаются редко.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма коронавируса, поэтому зима в Европе может пройти под его знаком. Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.

Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД