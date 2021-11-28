Пушков оценил масштабы истерии вокруг нового штамма COVID «омикрон»

Заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма короанвируса «омикрон», зима в Европе может пройти под знаком нового вируса, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Похоже, зима в Европе и в Израиле пройдет под знаком омикрона. Он уже выявлен в Германии, Чехии, Британии, Бельгии и Нидерландах. Там его нашли у 61 человека, прибывших рейсами КLM из ЮАР. Вопрос лишь в том, насколько оправдана истерика вокруг нового штамма, которую создают заявления западных медиков и политиков. Практика Южной Африки пока этого не подтверждает. Придется ждать», – написал Пушков в своем Telehram-канале.

При этом Пушков отметил, что специфика и вирулентность африканского штамма еще не до конца ясны.

«В ЮАР говорят о умеренных проявлениях омикрона, но на Западе страху уже нагоняют такого, что уже и рынки рушатся и спасения вроде как нет...Что это – манипуляция, маневры Большой Фармы или просто паника? Возможны все три варианта», – добавил сенатор.

Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.

«Создается такое впечатление, что новый штамм чиновники всех уровней восприняли как радостную новость – открываются новые возможности по усилению социального контроля и выкачивания средств из госбюджета и карманов налогоплательщиков», – отметила она.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии. В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.