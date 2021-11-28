В России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта, заявил российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ) являются наши люди, которые посещали Египет», – сказал РИА «Новости» политик.

Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.

Тем временем в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что штамм «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Отмечается, что новый вариант имеет большое число мутаций в гене S-белка.

«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.

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