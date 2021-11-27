Захарова напомнила Парижу и Берлину стороны конфликта в Донбассе

Главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Официальный представитель МИД России напомнила, что в ходе брифинга 25 ноября были затронуты заявления внешнеполитических ведомств Германии и Франции, сделанные их представителями в связи с публикацией переписки министров иностранных дел трех стран по тематике нормандского формата, передает ТАСС.

«В них Берлин и Париж голословно обвинили Россию в отказе от участия в министерской встрече нормандского формата и призвали ее вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение «в рамках утвержденных форматов и в соответствии с согласованными принципами», – отметила Захарова.

«В дополнение к нашим разъяснениям о том, что мы о таком отказе не заявляли, хотели бы остановиться на «форматах» и «принципах», – продолжила дипломат. Она напомнила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ. Другим механизмом является нормандский формат, цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением Минских соглашений сторонами конфликта, добавила Захарова.

«Что касается «согласованных принципов», то они вытекают из резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Комплекс мер и декларацию лидеров «нормандских» стран. Главные из них – безальтернативность исключительно мирного урегулирования, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта и строгая последовательность шагов, согласно которой восстановление контроля властей Украины над границей с Россией занимает последнее место после предоставления Донбассу особого статуса, осуществления амнистии, снятия экономической блокады и проведения местных выборов», – подчеркнула дипломат.

В этих форматах и на этих принципах уже семь лет ведутся переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, напомнила официальный представитель МИД России.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске «альтернативного» Минским соглашениям и Нормандскому формату процесса. Он также заявил о стремлении Парижа «заставить» Москву принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки».

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Киев публично вышел из Минских соглашений, а Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Он отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия Киева, что вызывает в Москве лишь тревогу и ни к чему не приведет.

Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.

Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки «ничего не изменит».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.

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