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Захарова напомнила Парижу и Берлину стороны конфликта в Донбассе
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Главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Официальный представитель МИД России напомнила, что в ходе брифинга 25 ноября были затронуты заявления внешнеполитических ведомств Германии и Франции, сделанные их представителями в связи с публикацией переписки министров иностранных дел трех стран по тематике нормандского формата, передает ТАСС.
«В них Берлин и Париж голословно обвинили Россию в отказе от участия в министерской встрече нормандского формата и призвали ее вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение «в рамках утвержденных форматов и в соответствии с согласованными принципами», – отметила Захарова.
«В дополнение к нашим разъяснениям о том, что мы о таком отказе не заявляли, хотели бы остановиться на «форматах» и «принципах», – продолжила дипломат. Она напомнила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ. Другим механизмом является нормандский формат, цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением Минских соглашений сторонами конфликта, добавила Захарова.
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«Что касается «согласованных принципов», то они вытекают из резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Комплекс мер и декларацию лидеров «нормандских» стран. Главные из них – безальтернативность исключительно мирного урегулирования, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта и строгая последовательность шагов, согласно которой восстановление контроля властей Украины над границей с Россией занимает последнее место после предоставления Донбассу особого статуса, осуществления амнистии, снятия экономической блокады и проведения местных выборов», – подчеркнула дипломат.
В этих форматах и на этих принципах уже семь лет ведутся переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, напомнила официальный представитель МИД России.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске «альтернативного» Минским соглашениям и Нормандскому формату процесса. Он также заявил о стремлении Парижа «заставить» Москву принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки».
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Киев публично вышел из Минских соглашений, а Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Он отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия Киева, что вызывает в Москве лишь тревогу и ни к чему не приведет.
Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки «ничего не изменит».
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.
«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.
Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.
Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.
Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.
В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.
Ранее Зеленский заявил
, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами.
«Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла
закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
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На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
На Украине допустили сближение с Россией, если Европа и США перестанут давать деньги
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В случае отказа Запада финансировать Украину Киев может в ближайшем будущем сблизиться с Россией, заявил аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
Он прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, глава российского государства потребует от Вашингтона заставить Киев выполнять Минские соглашения. Кочетков считает, что Москве при этом может не потребоваться искать «предложение, от которого «США не смогут отказаться», передает РИА «Новости».
«Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», – считает Кочетков.
Аналитик отмечает, что сейчас украинские власти не готовы пойти на выполнение договоренностей «Минска», поскольку это будет означать «отказ от Украины как таковой» и потерю «относительной независимости».
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе.
Зеленский объяснил отказ от спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона раскрыл, почему отменил спецоперацию по «вагнеровцам». Глава Украины отвечал на вопросы очень сбивчиво, ссылаясь на посторонние факты и оценки.
Историю по «вагнеровцам» он назвал «операцией «Бурба» и напомнил, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана. Также Зеленский рассказал, как курировал операцию в Афганистане, когда оттуда эвакуировали украинцев, пишет портал «Strana.news».
Позднее президент Украины сообщил, что начальник ГУР отремонтировал свою государственную резиденцию за 11 млн гривен. «Вы знаете историю, где параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал (дом – Ред.) за 11 миллионов. Он бизнесмен. Все знают, что он занимался таким бизнесом. Получал ту или иную информацию и получал за это деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал», – высказался Зеленский.
Также глава Украины добавил, что «по вагнеровцам сперва «никто не докладывал». По его словам, когда он решил уволить Бурбу, последний предложил захват россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность. Разговор с разведчиком Зеленский передал так: «Турецкие авиалинии»: Эрдоган должен знать? Он говорит: «нет».
При этом Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. «Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули», – высказался он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Однако не смог ответить на вопрос: «было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию».
Также президент Украины добавил, что план посадить с ними самолет обманом в Киеве он не одобрил, как авантюрный (так как могли погибнуть мирные граждане»). При этом, по словам Зеленского, Бурба сказал, что «это даже хорошо, что погибнут люди». Однако Зеленский запретил, чтобы не портить отношения с Турцией (самолет был «Турецких авиалиний»).
Слова президента противопоставлены комментарию Бурбы и тому, что написали Bellingcat. По их словам, Зеленский одобрил операцию, а потом (через Ермака) попросил ее перенести на несколько дней. И это же противоречит опубликованным документам, из которых также выходило, что операция одобрена.
Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Ведомство не исключает и необходимость вызова главы государства Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса
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Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября.
«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».
Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.
Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.
«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент.
Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.
Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря.
Зеленский назвал «Северный поток – 2» для Украины «большой трагедией»
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, а также призвал ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины в контексте запуска газопровода.
«Это [«Северный поток – 2»] не просто бизнес, для нас это большая трагедия», – передает ТАСС его слова пресс-конференции в Киеве. Глава Украины также выразил надежду, что страны ЕС И США исполнят все данные Украине обещания в случае запуска газопровода. «Даже если «Северный поток – 2» будет запущен, Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено. Что мы будем в этом плане в безопасности. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания», – добавил он.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом».
Зеленский: Принятие закона о переходном периоде в Донбассе сейчас приведет к эскалации
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, так как это может привести к эскалации.
«Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга говорила о том, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде, не отвечающим принципам демократии и верховенства права.
Ранее сообщалось, что закон об основах госполитики переходного периода на Украине, если будет принят, то будет означать только выход Киева из Минских соглашений, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Киев подробно описал свои планы, касающиеся Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Проект противоречит минским договоренности, а также создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».
Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».
Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.
Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».
Зеленский назвал Порошенко причастным к потере Донбасса, а Турчинова – Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов является одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-глава страны Петр Порошенко причастен к потере Донбасса.
«Что касается утраты Крыма. Вы же постоянно работаете с господином Турчиновым? Это ж правда, правда. Но вот Турчинов рассматривается, я его не обвиняю, но он один из тех, кто потерял Крым. А Порошенко – один из тех людей, который потерял Донбасс», – сказал президент Украины в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовящемся госперевороте в Украине при участии в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Состоится он 1 декабря, сказал украинский лидер.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. В отношении них столица начала военную операцию. Жертвами конфликта стали тысячи людей.
Зеленский: Продление транзита газа после 2024 года с Газпромом пока не обсуждалось
Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
«У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа... Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют...», – цитирует главу Украины РИА «Новости».
По словам Зеленского, он слышал мнение России о готовности продлить контракт на транзит, но кроме заявлений ничего не было, встреч между представителями «Нафтогаза» и Газпрома не было.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на слова главы компании заявили, что газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом еще 15 лет.
Говорилось о том, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. На эти цели потратят 1,5 млрд гривен.
Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявлял, что транзит газа возможен и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Зеленский заявил о стремлении Парижа заставить РФ принять участие в «нормандской четверке»
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной итогам первой половины его президентского срока, заявил, что Франция намерена продолжать оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером Германии.
«Поэтому Шарль Мишель (председатель Европейского совета – прим. ВЗГЛЯД) мне сказал, что нам надо формировать какой-то кейс, как разговаривать дальше. Я здесь рассчитываю на несколько форматов, скажу вам откровенно. Есть Нормандский формат, об этом говорит французская сторона, она хочет дальше давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание четверки уже с новым канцлером, мы это понимаем», – приводит слова украинского лидера КорреспонденТ.
По словам президента, параллельно у Киева есть ожидания и от переговоров США и России, понимая, что без Украины решения вопрос об Украине не будет. Украинский лидер заявил, что власти страны видят в этом случае другой формат, также параллельный формат переговоров.
Он анонсировал в ближайшее время разговор между руководителями президентских администраций Украины и России.
Зеленский подчеркнул, что разговор срочно необходим, так как люди и Европа должны видеть – если есть общение, то значит, что эскалации полномасштабной не будет. Зеленский заявил о разговорах, встречах или звонках, которые должны состояться между представителями от Украины и России.
Ранее сообщалось, 17 ноября в МИД России представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это было сделано с целью избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи.
Главы МИД Франции и Германии согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав министерств, работая над организацией встречи с участием Лаврова.
Позже глава российского МИД прокомментировал причину ее публикации, отметив, что диалог между политиками в ней красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров еще раз подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только после выполнения Киевом Минских соглашений.
Захарова раскритиковала Зеленского за слова о «людях» и «особях»
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Отказ президента Украины Владимира Зеленского называть людьми тех, против кого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, доказывает сущность киевского режима и является чудовищным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат процитировала в своем Telegram-канале диалог Зеленского с журналисткой на состоявшейся в пятницу пресс-конференции. В частности, украинский президент заявил, что не считает попавших под санкции СНБО людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи».
«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не «киевский режим». И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», – подчеркнула Захарова.
В прошлый четверг Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Кроме того, 2 ноября Зеленский утвердил решение СНБО Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против россиянина подполковника Ивана Кузнецова.
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Кроме того, 22 августа Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, ряда российских СМИ и компаний. Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Днем ранее Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание. В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова.
Ранее Зеленский заявлял, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик» на платформе YouTube. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций.
В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине. «Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура», – подчеркивали на Смоленской площади.
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Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.
«Я не принял это решение, это правда», – цитирует политика ТАСС.
По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
«Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это точно. Это будет связано с поддержкой личности, моей личности народом Украины», – сказал он.
Зеленский добавил, что принимать решение будет со своей семьей, вместе со своими детьми. Главным, прежде всего, для него остается поддержка украинского общества, которое отдавало свои голоса, поэтому решение Зеленский примет позже.
Напомним, победу на президентских выборах Владимир Зеленский одержал в апреле 2019 года во втором туре. Его соперником стал действующий тогда глава страны Петр Порошенко.
Ранее Зеленский заявил, что знает о готовящемся 1 декабря госперевороте в Украине, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. В Кремле прокомментировали это сообщение, отметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».