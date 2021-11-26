Зеленский оценил обстановку на границе Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на украинско-российской границе сейчас не хуже, чем весной, и предупредил, что в случае начала конфликта с Россией страна должна рассчитывать на собственные силы и армию.

«Ситуация точно не хуже, чем она была весной, я считаю, что количество военных сейчас там меньше. Я считаю, что их больше, чем в момент прекращения огня, о котором мы договаривались, их больше, мы видим часто ротации», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

Он также добавил, что в случае начала конфликта с Россией Украина должна рассчитывать на собственные силы и армию.

Зеленский заявил, что страна находится «в состоянии войны с РФ уже восемь лет» и вероятность эскалации возможна каждый день. Ввиду этого Киев полностью готов «к любой эскалации», и якобы имеет «реальные разведданные, не только от нашей разведки, а также от стран-партнеров».

Президент подчеркнул, что Киев «в случае эскалации с Россией должен рассчитывать на свои силы и свою армию».

Ранее СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России. В интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

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