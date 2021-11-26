Торги открылись снижением рубля к доллару и евро

Эксперт: Германия отказалась от посредничества в «нормандском формате»

«В документе есть намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» по отношению к Украине, но там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ.

«Если рассматривать коалиционное соглашение в целом, то внешняя политика для нового правительства стоит чуть ли не на последнем месте. Кроме того, в отличие от остальных разделов, внешнеполитический раздел очень плохо проработан. Эта коалиция больше внимания уделяет внутренним проблемам и климатической повестке, нежели внешнеполитическим приоритетам», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Это означает, что для будущего немецкого правительства вопросы внешней политики не будут самыми значимыми. Видимо, лидеры коалиции считают, что менять там особенно нечего, и решили в целом продолжать политику госпожи Меркель, ставя акцент на распространении либеральных ценностей, поддержке гражданского общества в других странах и на тесных связях с США», – рассказал политолог.

При этом эксперт обратил внимание на отдельные абзацы документа, в которых говорится о развитии отношений с Россией. «Учитывая, что этот документ будет действовать как минимум четыре года, то удивительно, как четко и конкретно написано об осуждении российской политики в отношении Украины, – заметил Рар. – В документе делается очень ясный намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» в регионе и что Германия будет защищать территориальную целостность Украины».

«Кроме того, не обошлось без претензий в адрес Москвы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Причем там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – добавил политолог. По мнению Рара, эти положения – дань американцам, которые хотят видеть от нового правительства больше шагов в сторону поддержки Украины и жесткую позицию в отношении России.

«В документе явно заметен почерк «Зеленых», которые хотят всюду сеять либеральные ценности и в этом смысле выступают против России. При этом социал-демократы, видимо, настояли на вставке в текст дежурной фразы о конструктивном сотрудничестве с Москвой в таких сферах, как медицина, «зеленая» энергетика и климат, – предположил эксперт. – Однако если бы эти моменты были так же хорошо прописаны, как украинский вопрос или позиция Германии по Крыму, тогда можно было бы сказать о неком балансе. А так негативные элементы высказаны более четко и конкретно, а формы сотрудничества остались в тумане».

«Кроме того, в соглашении четко очерчена роль Германии относительно ситуации на Украине: она уже не посредник между конфликтующими сторонами и не гарант ранее достигнутых договоренностей, а защитница украинской позиции. Этот факт, безусловно, обрадует Киев. Однако в немецкой политике хотелось бы видеть больше прагматизма», – уточнил собеседник.

Рар также указал на отсутствие в соглашении упоминания о «Северном потоке – 2». «Это и хорошо. Это означает, что «Зеленые» не будут выступать за торможение проекта. Газопровод уже стал реальностью. Соответственно, этот вопрос снят с повестки дня нового правительства», – подытожил он.

В среду СДПГ, «Зеленые» и СвДП представили общественности результаты своих переговоров в виде нового коалиционного соглашения. Полный текст договора опубликован на портале Spiegel. Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц выразил надежду, что в ближайшее время депутаты каждой партии проголосуют за коалиционный договор.

Примечательно, что в соглашении не упомянут «Северный поток – 2». Отмечается, что будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».

Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам. «Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.

При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества. Новый кабмин также выступил за частичную отмену виз с Россией для отдельных групп населения.

Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.

Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. Отметим, что «Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «Северного потока – 2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.

Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). При этом политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.