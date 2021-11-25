Гендиректор МХАТ раскрыл тайну молельной комнаты в театре

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал, что в Русской православной церкви ничего не знали о передаче мощей и двух икон во МХАТ по просьбе бывшего худрука театра Эдуарда Боякова.

В распоряжении РИА «Новости» оказалось письмо настоятеля Храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе Боякова.

Кехман отметил, что по поводу комнаты с мощами и иконами он общался не только с патриархом Кириллом, но также с митрополитом Варсонофием в Санкт-Петербурге для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

«Я вчера специально позвонил нашему митрополиту Варсонофию в Санкт-Петербург и спросил его, знает ли он о передаче этих мощей. Он сказал, что, конечно, ничего не знает», – рассказал Кехман.

Более того, новый генеральный директор МХАТ заявил, что как только Святейший Патриарх узнал о существовании в театре комнаты с мощами и иконами, он сказал, что театр нужно «немедленно освятить», на что дал своё благословение.

«Все, что связано с любым созданием или реконструкцией храма, всегда начинается с благословения правящего архиерея. В Москве это Святейший Патриарх. Когда после того, как меня назначили, я рассказал ему об этой комнате, первое, что он сказал: «Немедленно нужно освятить театр». Когда мы с архимандритом Алексеем и архидьяконом Константином освящали театр, перед началом освящения патриарх благословил нас по телефону. Полтора часа мы освящали весь театр. Когда мы вошли в эту комнату с иконами и мощами, первыми словами архидьякона Константина было: «Кто благословил здесь это сделать?», – добавил Кехман.

Гендиректор театра также ответил на критику в свой адрес, поступившую со стороны священников РПЦ, отметив принцип единоначалия, согласно которому в стране существует как один президент, так и один патриарх, который не знал, что во МХАТе существует комната с мощами и иконами.

«Кроме всего прочего, я хочу сказать, что как в церкви, так и в государстве, есть единоначалие. У нас один президент и один патриарх. Однако в связи с тем, что патриарх вообще не знал, что здесь (в театре) происходит, может быть, у этих комментирующих священников другой патриарх?», – подытожил Кехман.

Он рассказал также, что не смог выйти на связь с иереем Александром Панихиным, который адресовал ему письмо с просьбой о возвращении мощей и икон, переданных в театр.

«Вроде бы понимание, кому возвращать мощи и иконы, есть, но когда я попытался позвонить священнику, который адресовал мне письмо, он не взял трубку. Я ему звонил, он не перезванивал. Потом у меня просто не было времени этим заниматься. Пока что обратной связи нет», – сообщил Кехман.

Кроме того, новый гендиректор МХАТа сообщил, что намерен подождать до тех пор, пока кто-либо еще не обратится в театр с просьбой о возвращении мощей и икон. По мнению Кехмана, это поможет пролить свет на сложившуюся ситуацию.

«Я думаю, что сейчас нужно просто посмотреть, кто еще обратится к нам официально или неофициально для того, чтобы забрать то, что находится в комнате. После этого, вероятно, будет понятно, кто все эти люди, кто за ними стоит. Поэтому на сегодняшний день предлагаю еще немного подождать», – добавил Кехман.

Он заявил также о том, что использовать театр в несоответствующих его назначению личных целях абсолютно неприемлемо.

«Как я понимаю, есть некий коллектив, всех членов которого я пока не знаю, который использовал МХАТ кто для чего... Театр – это место, в котором те или иные мероприятия, которые не соответствуют уставу, можно совершать только с разрешения учредителя – Минкультуры. Это все здесь было нарушено, поэтому честно скажу, использовать театр так, как использовали его различные группировки, для меня неприемлемо», – рассказал Кехман.

Новый генеральный директор МХАТ отметил, что комнату с иконами и святыми мощами ему показали Бояков и актёр Валентин Клементьев, «это сопровождалось определенными обстоятельствами», о которых он пока не хочет говорить. «Когда я это увидел, то попросил все опечатать и закрыть», – добавил Кехман.

Гендиректор МХАТ также добавил, что аналогичная ситуация в свое время сложилась у него в Новосибирском театре, который люди также стали использовать в собственных целях.

«Когда я слышу некоторые комментарии священников, которые даже не знают ситуации и начинают комментировать те или иные мои действия, могу сказать так: у меня была приблизительно такая же ситуация в Новосибирске, только под другим углом. В связи с тем, что руководитель был не верующий, разные люди использовали это в своих целях. Например, кто-то пользовался бесплатной парковкой театра в Новосибирске, кто-то из олигархов пользовался услугами балетной или оперной труппы или же придумывал те или иные события в театре», – подытожил Кехман.

Священники РПЦ ранее назвали неэтичными действия Кехмана, который рассказом о молельной комнате в МХАТ, представляющем ее в виде «тайной», по их мнению, вынес на публичное обсуждение вопросы чужой веры.

Ранее министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, куда войдут представители бизнеса, а также те, кто беспокоится за судьбу театра.