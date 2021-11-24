В Раду внесли закон о продлении действия особого статуса Донбасса

Законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрирован в Верховной раде Украины, свидетельствуют данные в базе украинского парламента.

Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект № 6342 получен Радой и передан на рассмотрение руководству. Текст документа пока не опубликован. Инициаторами законопроекта числятся 33 народных депутата, большинство из которых от президентской фракции «Слуга народа», передает ТАСС.

В действующей редакции действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины заканчивается 31 декабря 2021 года.

Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что во время саммита в Женеве президент США Джо Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса. Как отметил Лавров, «это обсуждалось, и когда у нас [в Москве] была [с визитом] заместитель государственного секретаря [США] Виктория Нуланд».

В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме нет. Он также призвал не забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН.

В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» впервые был принят в 2014 году и с тех пор автоматически продлевается решением парламента на очередной год. Однако на практике этот закон, который также должен предоставлять Донбассу право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. Его вступление в силу в нарушение Минских соглашений было оговорено целом рядом условий, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов и выводом оттуда «незаконных вооруженных формирований».

При этом особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана «формула Штайнмайера», которая оговаривает введение особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности – на постоянной. По итогам последнего саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) в декабре 2019 года Киев обязался законодательно также ее закрепить, но обещание не выполнил.

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