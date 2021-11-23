Финал конкурса «Твой ход» решили провести на территории «Сириуса»

На федеральной территории «Сириус» с 27 по 29 ноября пройдет финал первого всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Финал первого всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус». Его участниками станет 1 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования из 76 регионов страны. На площадке также соберутся руководители вузов России, специалисты органов по делам молодежи и партнеры конкурса. Помогать в проведении мероприятий будут более 250 волонтеров из разных регионов России», – приводятся слова замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Финалистам конкурса предстоит продумать и спроектировать университет будущего. По своему выбору участники распределятся по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья. На факультетах конкурсанты будет работать в командах над решениями мегавызовов – стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов.

«В финале участники конкурса смогут высказать свои идеи и представления о том, каким должен быть университет будущего. Какие возможности вуз может дать для развития, самореализации, построения карьеры, насколько он должен быть безопасным, экологичным и комфортным для студентов всех социальных групп. Сегодня это и есть основные запросы от молодежи. Мы считаем, что лучшие студенты страны, которые проделали большую работу и вышли в заключительный этап «Твоего хода», могут дать нестандартные, интересные, но вместе с тем амбициозные решения этих мегавызовов. При поддержке и в соавторстве с педагогическим сообществом, опытными управленцами, партнерам конкурса финалисты «Твоего хода» будут работать в «Сириусе» над формулой идеального университета», – сообщил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров.

«Хочу выбрать факультет особых возможностей. В России нет единого стандарта, как этического, так и технологического, для обучения людей с ОВЗ. Для меня это важно, и передо мной стоит цель – измерить эту ситуацию к лучшему. Я человек науки, и хочу делиться своими знаниями. Если мне удастся победить в конкурсе, на выигранные средства выпущу книгу по основам программирования на языке Swift и закуплю оборудование для работы с нейронными сетями, чтобы помочь людям в лечении психологических и психиатрических заболеваний, – отметил студент Череповецкого государственного университета Дмитрий Васильев, – «Твой ход» – это крутой нестандартный конкурс, который идет в ногу со временем. Здесь очень интересное комьюнити, задания и обучение».

«Планирую выбрать факультет карьеры, потому что это один из самых важных вопросов для студентов. Карьера влияет на личность человека и на возможности его развития. Студенты не умеют применять свои знания на практике, поэтому заканчивают университеты без опыта работы и не знают, что делать дальше. Человек выходит неподготовленным во взрослую жизнь, и я считаю это большой проблемой. Наша страна должна развиваться, а для этого ей нужны хорошие специалисты, – считает студентка Уфимского государственного авиационного технического университета Валерия Писарькова. – Призовые деньги я бы направила на рабочую аппаратуру для своего проекта. Он связан с обнаружением и лечением раковых опухолей. Это для меня больная тема: я не могла помочь своим близким людям, когда у них диагностировали рак. И мне бы хотелось, чтобы жизнь других людей стала чуть-чуть лучше».

«Меня привлекает факультет отношений и психологического здоровья. Я интересуюсь этой темой уже несколько лет и даже занималась проектом по созданию службы психологической поддержки в университете, – отметила студентка Российского государственного гуманитарного университета Анастасия Шевченко (Москва). – Конкурс «Твой ход» нравится тем, что он дает возможность бросить множество вызовов самому себе: это и решить кейс, погрузившись в новую предметную область, и состыковать множество проектов и учебу ради поездки на такой долгожданный финал. Нравится огромное количество новых знакомств с крутыми ребятами, причем с некоторыми из них мы уже вместе, командой, участвуем в других конкурсах платформы «Россия – страна возможностей».

В программе финала конкурса «Твой ход» –лекции от топ-экспертов и партнеров, практикумы и лабораторные работы. За работой участников будут наблюдать профессиональные оценщики – они оценят soft-компетенции, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса даст оценку командным решениям.

В дни финала студенты также смогут посетить внеучебные центры: карьеры, лидерства и соуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую.

Возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий, а Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году.

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

По итогам конкурса будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.