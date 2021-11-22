|
|
Меркель обсудила с Тихановской ситуацию в Белоруссии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», – приводит слова Зайберта ТАСС.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил о начале долгого миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В прошлый четверг Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
|
|
Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
|
|
Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.
Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
|
|
«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дональда Туска лишили прав за превышение скорости
Бывший руководитель Европейской комиссии и экс-премьер Польши Дональд Туск лишен права управления автомобилем за превышение скорости.
«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», – цитирует Туска РИА «Новости».
Он пояснил, что согласен с наказанием, и принял его, не пытаясь оспорить.
Между тем пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщала, что в населенном пункте Вишнево полиция останавливала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час. Она также подтвердила, что речь идет о Туске.
Напомним, Туск является бывшим председателем Европейского совета, а также экс-премьером Польши. Сейчас он руководит крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий).
Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии
Компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии, к утру воскресенья объемы поставок составляют 415 мегаватт в час.
«Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», – следует из данных на сайте «Укрэнерго».
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
На Украине собрались запретить импорт товаров из Белоруссии
|
|
Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины, следует из карточки к законопроекту.
«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», – говорится в карточке к законопроекту, автором которого является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца, передает РИА «Новости».
Ранее Белоруссия прекратила поставлять на Украину электроэнергию.
В пятницу Украина провела военные учения на границе с Белоруссией. В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко предупредил «диких политиков Польши» о последствиях закрытия границы
Угрозы польской стороны закрыть границу с Белоруссией будут иметь последствия для Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют –пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», – передает его слова «БелТА».
По словам Лукашенко, Минск не «перебрасывает» мигрантов в ЕС через границу специально.
«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», – сказал он.
«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – прим. ВЗГЛЯД) около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия – прим. ВЗГЛЯД) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела – прим. ВЗГЛЯД) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже», – добавил президент республики.
Лукашенко заявил, что то, что Меркель в телефонном разговоре с ним «пообещала контактные лица – они на контакт даже не выходят». Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», – заявил президент.
По словам главы республики, Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но при этом белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.
«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Литва отказалась вести переговоры с «криминальными» властями Белоруссии
Вильнюс не собирается вести переговоры с Белоруссией по урегулированию миграционного кризиса, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Билотайте «не представляет, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками». При этом она не исключила консультаций с Минском по техническим вопросам: «Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса – это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю».
Министр возложила вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии
В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ
|
|
Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников.
«Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов.
«С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник.
С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.
По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях».
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко пригрозил Европе решать проблему мигрантов «как получится»
|
|
Белоруссия в отсутствие контактов с Евросоюзом будет самостоятельно решать проблему мигрантов на границе со странами ЕС «так, как получится», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.
«Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите – не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится», – приводит ТАСС слова Лукашенко со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заверил, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. «Я и сказал – я не буду их (мигрантов) задерживать на границе, держать их на границе. Я и впредь не буду, если они будут идти через границу, потому что они идут не к нам, а к вам», – сказал Лукашенко. «Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», – добавил он.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии. Он также не исключил, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. При этом президент Белоруссии отметил, что польские силовики в отношении мигрантов поступили «как фашисты». «Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», – подчеркнул Лукашенко.
Накануне Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус. Беженцы жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. За сутки на границе с Польшей к врачам обратились девять мигрантов, двое госпитализированы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша заявила о попытке России «расширить конфликт» Белоруссии и ЕС
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач утверждает, что Москва якобы хочет «расширить конфликт» Белоруссии и ЕС вокруг мигрантов, для чего собирает войска у границ с Украиной.
Пшидач заявил, что польские «солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают границу». Он заверил, что силы Польши «не обостряют» ситуацию, а «обеспечивают территориальную целостность» страны.
При этом Варшава «видит попытку расширить этот конфликт». «Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также «Северный поток – 2». Все со всем связано», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Welt.
Пшидач считает, что «в действительности речь идет о сложном конфликте», а не о миграционном кризисе, это «гибридная операция» против Польши и ЕС». По его словам, Минск «использует людей из различных стран», «доставляет их к границе», «дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами».
Как заявили в Варшаве, «один уровень этого конфликта – это «информационная война», Польша «была представлена как бесчеловечная страна». По версии Пшидача, Москва и Минск «представляют этот кризис как миграционный кризис, а Польшу – как виновницу». При этом он выступил в защиту созданной властями Польши трехкилометровой зоны ЧП у границы с Белоруссией, где не могут работать даже журналисты, поскольку «там очень опасно для всех».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках Москвы в два раза
На стройках в столице число мигрантов сократилось более чем в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», – передает его слова ТАСС.
По словам Собянина, снижение миграционного потока было отмечено во время пандемии.
«С другой стороны, объемы <…> строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. <…> Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза», – сказал градоначальник.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве никогда не обсуждался, об этом он рассказал корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.
«Союз – это два суверенных государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы выстраиваете союз с американцами, речи не идет, что у вас когда-то не будет королевы и парламента. Точно так же и мы свой союз, формируя с середины 90-х, четко определились, что это будут две страны (Белоруссия и Россия), которые выстроят союз и он будет мощнее унитарного государства... А вопрос один президент или два президента мы никогда с Путиным не обсуждали, потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», – ответил Лукашенко на вопрос о том, будет ли в Союзном государстве один общий президент.
Отрывок интервью Би-би-си публикуется в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Украина провела военные учения на границе с Белоруссией
|
|
Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения в Ровенской области по обеспечению порядка на границе с Белоруссией, отработав меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
«Заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей», – приводит текст сообщения ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы Украины.
«Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное – это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки», – прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.
Накануне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД