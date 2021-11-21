Премьер Польши предупредил о начале долгого миграционного кризиса

Вызванный сменой власти в Афганистане кризис может стать толчком для развития сложной миграционной ситуации на польско-белорусской границе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского правительства Ингридой Шимоните.

«Скорее всего, будет попытка использования кризиса в Афганистане как новой главы миграционного кризиса», – передает его слова ТАСС.

«Используя чувство вины Запада, связанное с неупорядоченным отказом от присутствия в Афганистане, к сожалению, это [Афганистан] будет, по всей видимости, следующее направление прибытия мигрантов», – добавил Моравецкий.

Польский премьер заявил, что сложившаяся на польско-белорусской границе ситуация – «это только начало долгого кризиса».

Он вновь заявил, что кризис спровоцирован властями Белоруссии, а Россия также имеет к этому отношение. «На протяжении последних месяцев Белоруссия развивает свои действия против ЕС. Нужно понимать, что это не конфликт с Польшей или Литвой, а попытка нарушения восточной границы НАТО и ЕС», – считает Моравецкий.

Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

Ранее в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.