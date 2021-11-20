Минск обвинил Варшаву в «игре на обострение» с мигрантами

Польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение [с Белоруссией]. У них не получилось с мигрантами, и начали искать любые другие методы и способы», – заявила Эйсмонт в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», передает ТАСС.

Ранее Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.