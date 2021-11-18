Все беженцы из лагеря на польско-белорусской границе перебрались в логистический центр

Госпогранкомитет Белоруссии сообщает о том, что беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.

По данным на 18 ноября беженцы добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра из-за резких ухудшений погодных условий, создающих угрозу для жизни, особенно для детей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в центре иностранцев обеспечат горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем окажут медицинскую помощь.

В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.

Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.

Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.