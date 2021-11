В США гиперзвуковое оружие Китая назвали «преодолевшим ограничения физики» Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска» 22 ноября 2021, 08:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом. «Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли. «Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова. По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска». По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал. «Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов. По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии. «Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов. Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах. «А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал. Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».

Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США 20 ноября 2021, 04:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе. «Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости». Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности». Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550. Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550. Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета. В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова 20 ноября 2021, 09:03

Фото: Sergei Fomine/Russian Look/

Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю, агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Гемпель заявил, что США «только и остается геройствовать на страницах газет», так как «все шансы равны нулю», передает РИА «Новости». «Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия – это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», – подчеркнул он. По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии. «Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу», – добавил Гемпель. Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. В частности, он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), где указывается, что современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них – поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории. Напомним, Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского породило всплеск небылиц о России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу доложил Путину о совместном с Китаем авиационном патрулировании Японского моря 19 ноября 2021, 14:27

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российские ВКС и военная авиация Китая провели успешное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Министр доложил об успешно проведенном мероприятии главе государства на совещании с постоянными членами Совбеза России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов, он проходил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. «Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», – добавил он. Представитель Кремля уточнил, что патрулирование проводилось в строгом соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Украина попросила США нарастить поставки оружия 19 ноября 2021, 19:45

Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну, сообщают СМИ. Резников также попросил США помочь Украине в защите в воздухе и на море, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. «Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», – заявил Резников после встречи с американским коллегой, передает РИА «Новости». Резников выразил удовлетворение тем, что глава Пентагона пообещал «стоять плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией. Украинский министр встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Резников также встретился с американским сенатор от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона. Глава минобороны Британии обвинил Россию в слежке за авианосцем Queen Elizabeth 19 ноября 2021, 09:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия уделяет пристальное внимание британской авианосной группе во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам Уоллеса, российские самолеты отслеживают авианосец, а также находящиеся на его борту боевые самолеты и флотилию вспомогательных кораблей во время их передвижения по Средиземному морю. Ранее сообщалось, что авианосец возвращается в Британию из семимесячного похода в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Не секрет, что русские очень интересовались авианосной группой во время их движения из Соединенного Королевства – когда она плыла в сторону Тихого океана – а теперь она снова в Средиземном море ... Конечно, русские уделяют пристальное внимание, этого я и ожидал», – передает РИА «Новости» слова Уоллеса в интервью телеканалу Sky News. «Это то, что мы делаем и в отношении их (России) кораблей ... Мы следим друг за другом, таким образом мы, надо надеяться, стараемся избежать недопонимания и просчетов», – добавил министр. Уоллес заявил, что операция по поиску разбившегося в среду в Средиземном море истребителя продолжается. Он отметил, что будет проведено расследование случившегося, и добавил, что все учебные полеты F35 продолжаются, несмотря на происшествие. По данным телеканала, Уоллес не стал уточнять, есть ли у Британии информация о том, что искать разбившиеся самолеты могут и российские подводные лодки. Напомним, в среду министерство обороны Великобритании сообщило, что истребитель F35 с британского авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море, пилот катапультировался и вернулся на авианосец. Пентагон подтвердил завершение военной миссии в Ираке в 2021 году 20 ноября 2021, 21:40 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты до конца года намерены завершить свою боевую миссию в Ираке, заявил американский министр обороны Ллойд Остин, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. «Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», – цитирует Кирби РИА «Новости». Остин вместе с иракским коллегой Джумой Инадом обсудил дальнейший этап военной миссии США в этой стране. Он будет состоять из консультаций, помощи и обмену разведданными для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России). Напомним, американские войска вторглись в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна. Они были официально выведены в 2011 году, но после начала гражданской войны в Сирии и территориальной экспансии ИГ* вернулись в 2014 году. Подводники Северного флота провели торпедную стрельбу в Баренцевом море 20 ноября 2021, 14:12 Текст: Наталья Ануфриева

Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота провел противолодочное учение с практической торпедной стрельбой в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе межвидового стратегического объединения. В сообщении указывается, что подводный ракетный крейсер, «выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели», передает РИА «Новости». В ходе учения противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. Торпедная атака практическим боезапасом, то есть без боевой части, была выполнена на глубине около 100 метров. Экипаж также отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах. «После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», – рассказали на Северном флоте. Ранее фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море. ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты 19 ноября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы Дании стали первыми в мире, принявшими в свой состав электросамолеты – две одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек, сообщила пресс-служба министерства обороны королевства. «Дания на сегодняшний день стала первой страной в мире, получившей электросамолеты... Они не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, а уровень создаваемого ими шума крайне низок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период, но ВВС Дании уже готовы представить самолеты широкой общественности. Самолеты уже были подняты в воздух, и летчик-испытатель сообщил, что первые впечатления остались положительные. «Самолет хорошо построен и хорошо летает. Технология впечатляет. Мы находимся в стадии испытаний, которые дадут нам представление о возможностях, текущих ограничениях и проблемах как самолета, так и технологии», – говорится в сообщении. «Электросамолеты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолетов. Цель приобретения – получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках, а также получить опыт работы с ней. Со временем, когда эта технология станет настоящей зеленой альтернативой, мы будем готовы к ее применению», – отмечается в сообщении. Агентство материально-технического обеспечения и закупок министерства обороны страны заключило договор лизинга, что означает, что у Вооруженных сил есть два года для работы с новой технологией. Напомним, в апреле российские специалисты испытали первый в стране инновационный сверхпроводниковый электрогенератор, который в перспективе может быть использован для двигателя тяжелого электросамолета. НАТО и ЕС осудили испытание Россией противоспутниковой системы 19 ноября 2021, 14:31 Текст: Наталья Ануфриева

НАТО и Евросоюз (ЕС) решительно осуждают испытание Россией 15 ноября противоспутниковой системы: они обвинили Москву в «безответственности». В заявлении НАТО говорится, что альянс «решительно осуждает испытание противоспутниковой ракеты, осуществленное России в безответственной и безрассудной манере 15 ноября 2021 года», там также отметили, что это испытание привело к образованию обломков, которые якобы «представляют опасность для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств», передает РИА «Новости». В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа «решительно осуждает проведение Россией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника (...), в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве», передает ТАСС. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность. В МИД России заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе. ВМС США захотели как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок 19 ноября 2021, 14:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф, который также отвечает за гиперзвуковое оборудование флота. Как заявил Вулф, слова которого приводит издание Defense News, начало использования запускаемых с подлодок гиперзвуковых ракет в американских ВМС было отложено с 2025 на 2028 финансовый год в том числе из-за проблем финансирования, связанных с оборудованием для подводных испытаний. Среди причин желания флота США получить гиперзвуковые ракеты скорее указывается и увеличение возможностей КНР в этой сфере. «Мы намерены развернуть их в сухопутных войсках в 2023 финансовом году... Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса «Виргиния» в 2028 году... а также мы изучаем... можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?», – передает РИА «Новости» слова Вулфа. Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине, заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии. «Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», – сказал он. В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года. Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, в четверг российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием. В США гиперзвуковое оружие Китая назвали «преодолевшим ограничения физики» 22 ноября 2021, 07:57

Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Китай во время испытания гиперзвукового оружия в июле запустил ракету с планирующего летательного аппарата – глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука, сообщили американские СМИ, заявив, что Пекин «преодолел ограничения физики». Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, ранее ни одна страна не демонстрировала такие технологии. Аппарат, способный нести ядерные боеголовки, якобы сумел запустить ракету во время полета в атмосфере над Южно-Китайским морем. Эксперты Пентагона пока не знают, как Китай «преодолел ограничения физики». Некоторые из них считают, что в ходе испытаний была запущена ракета «воздух-воздух», другие полагают, что это могли быть «средства радиоэлектронной борьбы», которые призваны вывести из строя системы ПРО противника, передает РИА «Новости». Белый дом отказался комментировать эту информацию, но заявил, что обеспокоен в связи с проведенным в июле испытанием. Посольство Китая в США сообщило изданию, что ему «не известно» об испытании ракеты. Представитель диппредставительства подчеркнул, что КНР «совершенно не заинтересована в гонке вооружений с другими странами». Газета также отмечает, что американские официальные лица «прекрасно осознают», что Китай опережает Соединенные Штаты в сфере гиперзвукового оружия. Июльское испытание показало, что Ракетные силы КНР «развиваются даже быстрее, чем многие прогнозировали», пишет издание. Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия. Эксперты газеты «ВЗГЛЯД» назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой. В Латвии запланировали совместные учения стран НАТО и Балтии «Winter Shield 2021» 20 ноября 2021, 14:39 Текст: Наталья Ануфриева

Военные учения «Winter Shield 2021» с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщают местные СМИ. Новостное агентство LETA сообщило со ссылкой на министерство обороны Латвии, что «с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения «Winter Shield 2021» для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», передает РИА «Новости». В маневрах примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе. «Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии», – цитирует LETA пресс-релиз министерства обороны Латвии. Ранее Украина решила впервые участвовать в учениях НАТО Dynamic Move. Японские истребители попали на видео при сопровождении российских самолетов 19 ноября 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Истребители ВВС Японии попали на видео, которое снимали экипажи российских Ту-95мс во время совместного с Китаем патрулирования над Тихим океаном. Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано, как японские истребители приближаются к российским самолетам почти на ту же дистанцию, на которой летят сопровождающие их российские истребители, передает РИА «Новости». Ролик доступен в паблике ведомства во «ВКонтакте». Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона. На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов. Минобороны сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами. В Минобороны назвали цель патрулирования над Японским и Восточно-Китайским морями 19 ноября 2021, 14:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами, сообщили в Минобороны России. «19 ноября 2021 года ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Целью совместной акции, указали в министерстве, было развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, а также повышение уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, «совершенствование их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепление глобальной стратегической стабильности». Мероприятие проводилось в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские военные стали патрулировать границу подконтрольной США части Сирии 22 ноября 2021, 07:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между территориями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов. «Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России), на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», – передает РИА «Новости» слова Кудинова. Он добавил, что основная задача работы по патрулированию этой территории состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции. «Патрулирование проходило в штатном режиме», – отметил представитель ЦПВС. Сирийские и российские власти неоднократно заявляли, что коалиция находится на территории Сирии незаконно. Напомним, в конце октября взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии.