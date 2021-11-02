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Кремль анонсировал совещание Путина по разработке и использованию беспилотников
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Совещание по оборонной тематике, которое во вторник проведет президент Владимир Путин, будет посвящено беспилотникам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент продолжает работать в Сочи. «[Путин] продолжает проводить совещания по вопросам развития наших вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в середине дня он начнет совещание, которое будет целиком посвящено беспилотникам», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, на встрече будет обсуждаться разработка новых моделей, оснащение вооруженных сил беспилотниками, а также способы борьбы с такой техникой.
Австралия обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок
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Контракт на строительство дизельных подлодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, обязательства по нему выполнялись с большими задержками, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
«Контракт, который мы заключили с Naval (Group), имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <...>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с (возросшими) затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <...> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого», – передает ТАСС ответ Моррисона на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.
Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было инициативой Австралии, а не ее партнеров. «Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», – сказал Моррисон.
Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. «Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды», – сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.
«Я понимаю, что он (президент Франции Эммануэль Макрон) очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида (французской стороны) все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <...> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией», – сказал Моррисон.
Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не «делают всех счастливыми». «У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение правильное, оно соответствует интересам Австралии <...> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул он.
Напомним, Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.
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Назван первый штатный подводный носитель ракет «Циркон»
Атомная подлодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщил источник в ОПК.
Источник ТАСС отметил, что «Пермь» «конструктивно будет немного отличаться от предшественниц». АПЛ планируется передать Военно-морскому флоту в 2025 году. Сейчас в составе ВМФ находятся головные подлодки проектов 885 и 885М «Северодвинск» и «Казань». Первая серийная АПЛ проекта 885М «Новосибирск» проходит испытания, еще шесть строятся.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
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В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Путин оценил заход эсминца США в Черное море
Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.
Об этом он сказал на военном совещании в Сочи.
Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».
Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии
Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», – передает РБК слова Шугаева.
Он добавил, что ФСВТС намерена «рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае».
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.
Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500
Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе.
«Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он.
Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
США начали учения ядерных сил Global Thunder
В понедельник стартовали командно-штабные учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил, сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США.
Ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, как указывается в сообщении, позволят оценить способность отдельных компонентов командования осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при агрессии против США или кого-то из союзников Вашингтона, передает РИА «Новости».
В рамках учений планируется использовать «опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами», службами и агентствами США для «сдерживания» и «обнаружения», а «при необходимости» и для «отражения стратегических атак».
Напомним, сейчас администрация Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам источников, партнеры американцев считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.
Российский адмирал назвал причину столкновения подлодки Connecticut с подводной горой
Экипаж американской подлодки Connecticut хотел скрыть свое присутствие в Южно-Китайском море, поэтому мог и не заметить подводную гору, с которой столкнулась субмарина, считает начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Ранее Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
«Вероятно, они активный режим гидроакустического комплекса не использовали, шли в режиме шумопеленгования... скрытность соблюдали... Шумопеленгование, естественно, не позволяет обнаружить что-то», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.
По словам адмирала, подводная гора действительно могла отсутствовать на американских картах, потому что «горы растут, это вполне возможно». Он также не исключил ее искусственное происхождение – гору мог «навалить» Китай, чтобы исключить прохождение подводных лодок.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.
Как отмечает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла на базу на острове Гуам. По данным телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующего на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
В организации «Военно-морской институт США» сообщили, что атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября повредила балластные цистерны.
Видеообращение Путина в Глазго приурочили к принятию декларации о защите лесов
Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов, сообщил источник в российской делегации.
Как рассказали организаторы, декларацию примут главы государств и правительств стран – участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании в рамках одного из ключевых мероприятий климатического саммита. Более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании, передает ТАСС.
Напомним, Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Перспективный истребитель Checkmate решили впервые показать за рубежом
Перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил источник в российской авиастроительной отрасли.
Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
«Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты - отличная площадка, для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ», – сообщил источник РИА «Новости».
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.
В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии «стелс», получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
Ранее ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.
Путин назвал сложной ситуацию с COVID в России
В России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», – пояснил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА «Новости».
Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом.
«Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется – может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», – добавил он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания.
Кроме того, в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда».
Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны
Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин.
«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса.
Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация является реальным спасением от смерти из-за коронавируса.
«Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]», – заявил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает ТАСС.
«Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но все равно самый лучший способ защитить себя – вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться», – приводятся слова главы государства в Telegram-канале «Пул №3».
Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса.
«Я лично спрашивал – что случилось? Упустили момент, не начали вовремя равакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».