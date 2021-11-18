Посол ФРГ в Москве одобрил участие Украины в сертификации «Северного потока – 2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр счел правильным участие украинской стороны в сертификации оператора «Северный поток – 2», при этом напомнил об отсутствии права вето у страны.

«Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса, и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно», – цитирует посла РИА «Новости».

Анализ и оценку в процессе сертификации будет давать независимый регулирующий орган в Германии, а не другие стороны, отметил политик.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об участии компании в процедуре сертификации оператора «Северный поток – 2», решение принял немецкий регулятор BNetzA. Об этом же заявлял представитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Ранее сообщалось, что федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Необходимо создать немецкую «дочку» Nord Stream 2 AG, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода, а потом снова подать заявку.

Газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд кубометров в год тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против введения объекта выступают США, продвигающие в Европе сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять транзит.