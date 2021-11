«Калашников» поставил Минобороны партию ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3» «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» мишень в Белом море 18 ноября 2021, 13:17

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием, сообщили в Минобороны. «Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Там уточнили, что «полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, уточнили в Минобороны. «Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», – сказали в военном ведомстве. «Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», – сказали в военном ведомстве. В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года. Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России 17 ноября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК. Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива. Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией. Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию. «Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO. Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93. Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период. Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений. В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония). Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%. Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год. Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов. Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа. США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе 15 ноября 2021, 22:54

Фото: SpaceX/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). «Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС. «США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США. Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли». В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе. В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим». Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России. Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate 15 ноября 2021, 15:06

Фото: Ростех/Youtube

Текст: Елена Лексина

«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate. «В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту». По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он. «Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю». В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Рособоронэкспорт в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 млрд долларов, сообщил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «В ходе работы Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 млрд долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели», – передает РИА «Новости» слова Чемезова. Он подчеркнул, что по объективным причинам «назвать страны мы не можем». Как сообщил гендиректор компании Александр Михеев, Рособоронэкспорт по итогам 2021 года поставит на экспорт 36 самолетов, почти 60 вертолетов, а также беспилотники. «По линии Рособоронэкспорта в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и большие БПЛА (беспилотники)», – сказал Михеев. По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов авиатехники: самолеты МиГ-29М, СУ-30 МКИ, СУ-35, УТС Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения. По словам Михеева, Рособоронэкспорт в ходе переговоров на Dubai Airshow 2021 получил обращения от иностранных заказчиков на поставку авиатехники на сумму более 2,5 млрд долларов. По его словам, выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок. Общий объем портфеля заказов Рособоронэкспорта сегодня составляет 52 миллиарда долларов. «На сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 млрд долларов, а в целом в портфеле заказов – техника ВВС составляет 42%, ПВО – 31%», – сказал Михеев. Он отметил, что среди поставляемых в 2021 году за рубеж вертолетов: вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П. Ранее Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия. Минобороны ответило на обвинения США в создании «рисков» для МКС 16 ноября 2021, 14:22

Фото: nasa.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны. «В Минобороны считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Там добавили, что Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. «Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют», – говорится в сообщении. В Минобороны подтвердили, что российские Вооруженные силы провели испытание, в ходе него поражен недействующий спутник. «15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Однако там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве. В Минобороны подчекрнули, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства. «В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве. Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора. Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник. Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе. Швеция собралась направить военных на Украину 17 ноября 2021, 10:32

Фото: forsvarsmakten.se

Текст: Наталья Ануфриева

Шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза (ЕС), заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы. Хультквист заявил в эфире новостной службы Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR), что «мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины», передает Deutsche Welle. Предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии. Министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. В настоящее время «все внимание приковано к Польше и к происходящему на границе с Белоруссией», и это может означать, что Украина «немного отошла на второй план», считает он. При этом необходимо демонстрировать «очень явную солидарность» с Киевом в любое время, подчеркнул Хультквист. Между тем, как передает агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник заявил, что альянс видит «крупное и необычное» сосредоточение российских войск недалеко от границ Украины. Столтенберг призывал снизить напряжение на границе с Украиной. До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы России и Украины. Напомним, в конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский беспилотный вертолет научили стрелять авиационными ракетами 16 ноября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета «Термит» и пусков с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в шесть километров, сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. Ранее в стране не применяли беспилотные вертолеты с ракетным вооружением. На форуме «Армия-2021» показали разработанный НПП «Стрела» (входит в «Кронштадт») беспилотный вертолет проекта «Термит». Дрон демонстрировали с ракетами С-8Л концерна «Калашников». «Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», – передает РИА «Новости» слова Богатикова. Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника. Напомним, в июле небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021. Лавров счел лицемерием обвинения США в связи с испытанием Россией вооружений в космосе 16 ноября 2021, 14:15

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Утверждения властей США, что Россия якобы использовала противоспутниковое оружие, являются лицемерием, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства – по меньшей мере лицемерие. Как вы правильно сказали, фактов никаких нет», – передает ТАСС слова Лаврова, прокомментировавшего соответствующие заявления Вашингтона. Как заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон, представители НАСА находятся в Москве и планируют обсудить в среду с российскими коллегами испытания противоспутникового оружия, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Как заявил Нельсон в интервью газете New York Times, сейчас в Москве находятся руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано и глава Космического центра имени Кеннеди во Флориде Боб Кабана. Он добавил, что они «планируют обсудить испытания с российскими коллегами завтра», передает РИА «Новости». Нельсон отметил, что представители НАСА уже обсуждали произошедшее с Роскосмосом. В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon. Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора. Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник. Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе. Модернизированному истребителю Су-30СМ решили дать улучшенное вооружение 15 ноября 2021, 14:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021. «Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели», – цитирует ТАСС Чемезова. По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. «Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика», – уточнил Чемезов.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) – двухместный сверхманевренный истребитель поколения «4++». Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок – 3,5 часа. По словам Чемезова, возможность поставок однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate в войска обсуждалась с Министерством обороны. «Да, хотели взять, конечно. Мы недавно обсуждали с министром [обороны], что им нужно сформулировать свое ТЗ, в каком облике они хотят видеть этот самолет. Сейчас тот облик, который мы сделали – за собственные средства и за средства Минпромторга», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок Checkmate в Вооруженные силы России. Чемезов также отметил, что российскому военному ведомству машина может быть предложена в беспилотном варианте. «Checkmate можно не только пилотировать, можно и беспилотным сделать. К беспилотникам интерес сейчас большой», – сказал он. Ранее госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate. Британский F-35 упал в Средиземном море 17 ноября 2021, 18:34 Текст: Алексей Дегтярев

Пилот британских ВВС на истребителе-бомбардировщике F-35 катапультировался во время полета, самолет упал, сообщило министерство обороны страны. Самолет взлетел с авианосца «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), он проводил плановый полет, во время которого катапультировался, сообщило ведомство в своем Twitter. Инцидент произошел утром в среду в Средиземном море. Пилот благополучно вернулся на авианосец. Начато расследование. Молдавия попросила Россию вернуться к вопросу вывоза боеприпасов из Приднестровья 17 ноября 2021, 14:55 Текст: Алексей Дегтярев

Молдавская сторона обратилась с просьбой к российской по вопросу о вывозе боеприпасов со складов в Приднестровье, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. «Необходимо вернуться к вопросу возобновления вывоза и утилизации боеприпасов, которые являются источником риска для жителей Приднестровского региона. Эти боеприпасы – в селе Колбасна. У нас, конечно, общий интерес снять эту зону риска обоюдными мерами», – цитирует Попеску ТАСС. В 2019 году Россия и Молдавия решили утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но вопрос вновь подняли после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Началось создание первого опытного образца ударного дрона «Сириус» 16 ноября 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Компания «Кронштадт» начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус», сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. «Опытный образец «Сириуса» уже собирается на нашем опытном заводе в Москве», – передает РИА «Новости» слова Богатикова. Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. На выставке «Армия-2021» министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку беспилотника «Сириус». В российскую армию он поступит под названием «Иноходец-РУ». Напомним, в августе 2020 года генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что новейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году. Стало известно о завершении испытаний минного заградителя «Клещ» 17 ноября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

В России завершились заводские испытания новейшего универсального минного заградителя (УМЗ) на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Клещ», сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе. «Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы «Клещ-Г». В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник подтвердил эту информацию и подчеркнул, что «минные заграждения, которые устанавливает «Клещ-Г», в состоянии задержать целые подразделения противника». «Также машина за счет скорости минирования позволяет блокировать наступающего противника», – добавил собеседник. Источник рассказал, что один «Клещ-Г», созданный на шасси танка Т-72, оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина способна поставить заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4. УЗМ-Г может вести минирование на скорости до 40 километров в час. Из пусковых установок отстреливаются кассеты с минами, которые распаковываются в полете и выбрасывают по определенному алгоритму противопехотные или противотанковые мины. «Клещ-Г» также оснащается аппаратурой единой системы управления тактического звена, которая позволяет в режиме времени, приближенном к реальному, передавать карты местности с обозначением поставленного минного заграждения командованию. Назначен новый командующий войсками ВВО 16 ноября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Герой России генерал-полковник Александр Чайко назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО), сообщила пресс-служба ВВО. «Сегодня статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа. В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками генерал-полковнику Александру Чайко», – приводит текст сообщения ТАСС. Панков отметил, что новый командующий – опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. В период с апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия. «Сегодня на войска Восточного военного округа возложены важные задачи по защите национальных интересов России на ее восточных рубежах. Желаю новому командующему и всему личному составу Восточного военного округа успехов в решении стоящих задач», – добавил Панков. Генерал-полковник Чайко проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С июля 2014 года командовал общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Герой России Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии – с 2019 по 2020 год и с февраля по июнь 2021 года. С февраля 2019 года он являлся заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ, где отвечал за разрешение проблемных вопросов в Сирии. 11 июня 2021 года Чайко указом президента было присвоено звание генерал-полковника. Помимо звания Героя России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Суворова, орденом «За военные заслуги». Напомним, в конце октября боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели на Камчатке тактические учения по прикрытию пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника. Тогда же в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника задействовали танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». В том же месяце стратегический ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Чукотским, Беринговым и Охотским морями в сопровождении истребителей Су-35С. Разработчик назвал способы управления роем беспилотников 16 ноября 2021, 09:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Система управления группой авиационных беспилотников, представленная на Dubai Airshow 2021 компанией «Кронштадт», может быть установлена на самолет или корабль для создания единого информационного поля в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России, сообщил на полях авиационной выставки представитель компании-разработчкика. «Представленное на Dubai Airshow 2021 новое автоматизированное рабочее место оператора для управления группой беспилотников может быть установлено на самолет или корабль. Таким образом, можно оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России», – сообщил источник ТАСС. По словам представителя компании, новинка может обеспечить создание сетецентрических систем для ведения боевых действий. «Будет обеспечиваться интеграция в единое информационное поле боевых информационно-управляющих систем самолетов и кораблей», – отметил собеседник агентства. Автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами впервые представляется компанией «Кронштадт» на Dubai Airshow 2021. В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности. При использовании новой системы оператор вместо непосредственного управления беспилотниками сможет выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта. Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми. Заводские испытания системы планируется начать в 2022 году. Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах России в 2021 году превысит 2 тыс. единиц.