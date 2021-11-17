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В Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией
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Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря.
«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (президента США Джо) Байдена в отношении России и опасными последствиями, которая она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания.
Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ.
Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания.
«После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости».
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.
«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».
«Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».
Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Эксперт указал на блеф Зеленского в вопросах угля
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«Импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии и пообещал украинцам семь кораблей «Панамакс» с углем.
«Украина хотела заключить контракты на покупку угля с тремя странами – ЮАР, Польшей и США. Откуда точно идут суда «Панамакс», мы не знаем. Также есть информация о том, что этот уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. То есть Зеленский, вероятно, пиарится на чужом угле и блефует», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Украина оказалась в сложном положении из-за того, что летом не закупала уголь и не готовилась к зиме, не выделив достаточное количество средств.
«К началу отопительного сезона они должны были подготовить порядка 3 млн тонн угля на разных ТЭС, а вместо этого запаслись объемом около 500 тыс. тонн угля. Естественно, этого недостаточно, ведь подобные объемы потребляются очень быстро, – считает собеседник. – Учитывая все это, объемов угля с семи кораблей «Панамакс» им хватит примерно на несколько недель и не факт, что до конца текущего года. Подобные поставки должны идти постоянно, на протяжении всего отопительного сезона, иначе Украину ждут большие проблемы».
«Более того, есть все основания полагать, что стоимость угля, который сейчас идет на кораблях к Украине, завышенная, – полагает Юшков. – Учитывая, что свободный уголь на рынке практически отсутствует, потому что европейцы сами его активно скупают, Украина буквально скребет по сусекам. В условиях возросшего спроса на этот вид энергии цены на него бьют новые рекорды. Поэтому за свободные объемы угля приходится много платить и даже искать его по всему миру, чуть ли не в Австралии».
«Ладно бы еще дефицит был только в одном сегменте энергетики, но на Украине проблемы и с запасами газа, – пояснил эксперт. – К началу отопительного сезона они накопили примерно 18 млрд кубометров, чего должно было бы теоретически хватить, но из этих объемов примерно четверть принадлежит иностранным компаниям, которые явно не собираются продавать этот газ украинским потребителям».
«Они закачали газ в ПХГ Украины для того, чтобы в разгар отопительного сезона, когда в Европе наступят холода и еще больше поднимутся цены на энергоносители, достать эти объемы и продать европейцам. Теоретически если Украина захочет, она может купить эти объемы, но скорее всего европейские частные трейдеры могут сильно завысить цену», – уточнил Юшков.
«Получается, что сейчас у Украины дефицит газа и угля. При этом один вид энергии нельзя заменить другим. Поэтому им срочно нужно изыскивать деньги, чтобы подписывать контракты на гораздо большие объемы поставок угля вместо разовых объемов. Сейчас, конечно, они немного отбились от энергокризиса, но что будет дальше – неизвестно», – подытожил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года. Позже выяснилось, что уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей через компанию System Capital Management богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
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Армения обратилась к России за защитой
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Власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение, заявил 16 ноября секретарь Совбеза Армен Григорян.
«Так как нападение (со стороны Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», – цитирует Григоряна РИА «Новости».
Он заявил, что Ереван ждет от России помощи, а также рассчитывает на то, что у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Григорян отметил, что Армения планирует активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.
Ранее сообщалось, что в начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном.
Полиция Армения начала задерживать участников акции 11 ноября. Люди хотели войти в здание правительства и получить прямой ответ сразу от премьера. Задержанными оказались около 100 человек. Во время установления таможенного и паспортного контроля на дороге Горис – Капан, власти решили перенаправить транспортный поток по объездной дороге Капан – Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр.
Немецкий депутат объяснил опасность отсрочек по «Северному потоку 2»
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Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток 2».
Комментируя решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток 2» Эрнст отметил, что немецкие домохозяйства с низким и средним доходом уже жалуются на растущие цены на энергетику.
«Светофорная коалиция должна доказать, что она не слепа в отношении вопросов социальной и климатической политики», – сказал депутат, отметив, что необходимо активно выступать за ввод в эксплуатацию «Северного потока 2», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG пока не будет создана немецкая «дочка», которая снова подаст заявку.
В минэнергетики Германии заявили, что приостановка сертификации – вопрос регулярный, который не отразится на энергоснабжении страны.
Тем временем в «Нафтогазе Украины» попросили США наложить санкции на «дочку», создаваемую в Германии, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2».
Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»
«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.
Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».
Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.
«После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Родители девятилетней студентки МГУ отреагировали на петицию против семьи
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Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой Евгений назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом.
Тепляков заявил, что «существует положение о выдаче аттестатов, которое Минпросвещения выпускает каждый год, в нем прописана вся процедура, и существует процедура допуска к ЕГЭ», передает «Московский Комсомолец».
Так он прокомментировал появившуюся на сайте change.org петицию с призывом проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее им аттестаты.
Мать девочки Наталия Теплякова, в свою очередь, отметила, что петиция висит уже почти месяц, но собрала чуть более 1 тыс. подписей.
«Официальные органы знают, как Алиса сдавала все аттестации», – добавила она.
Отец девятилетней студентки подчеркнул, что семья уверена в своей правоте: «У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы».
Ранее Евгений Тепляков заявил об угрозе отчисления дочери из МГУ.
Напомним, москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.
Позже стало известно о ее намерении поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.
Конфликт со стрельбой произошел в переходе метро в центре Москвы
Конфликт между двумя мужчинами в подземном переходе станции «Библиотека имени Ленина» в центре Москвы закончился стрельбой, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«15 ноября около 18.10 мск в полицию поступило сообщение о том, что в подземном переходе станции Московского метрополитена «Библиотека имени Ленина» между двумя гражданами возник конфликт, в результате которого один мужчина произвел выстрел, предположительно из пневматического пистолета, в своего оппонента. Пострадавший для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, где добавивили, что после оказания помощи он был отпущен.
В главке отметили, что второй участник задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, в августе во время перестрелки на Кутузовском проспекте в Москве, в которой был убит уроженец Махачкалы, был ранен еще один человек, СМИ сообщали, что подозреваемые скрылись на машинах, принадлежащих Центру им. Хруничева.
Шойгу рассказал о «ювелирно» сбитом советском спутнике
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области заявил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу
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«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик.
«Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели».
«Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».
«А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Стали известны подробности ранения школьника на уроке в Петербурге
В одной из петербургских школ 15-летний ученик получил ножевое ранение на уроке, его увезли на скорой в больницу.
Ранение нанес другой ученик, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса с непроникающим ранением.
Директор учреждения Ирина Карпицкая сообщила, что атаковавший не планировал наносить ущерб однокласснику, он передавал канцелярский нож, который просил потерпевший для заточки карандаша.
Подросток получил небольшое ранение, порядка одного сантиметра, но его все же решили госпитализировать и вызвали мать. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Происшествие случилось на глазах учителя, дисциплина в классе не была нарушена. В скором времени педсовет обсудит пробелы в технике безопасности, и, может быть, запретит приносить канцелярские ножи в школу.
Депутат Госдумы пожаловалась на питание парламентариев
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко пожаловалась на плохое питание парламентариев на работе.
Драпеко посетовала, что в Думе есть серьезные трудности с питанием сотрудников. Им приходится брать еду из дома, так как блюдами в буфете утолить голод не всегда получается, передает Ura.ru.
«Мне приходится приносить лотки с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно», – выразила недовольство депутат.
Драпеко также выразила беспокойство насчет питания мужчин-депутатов, которым порой нечего принести с собой – они не умеют готовить, а жены живут в других регионах.
«Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», – добавила парламентарий.
Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы. «Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – сказала она.
Стало известно о приостановке сертификации «Северного потока – 2»
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Федеральное сетевое агентство Германии «приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора», говорится в сообщении регулятора.
«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», – цитирует сообщение ТАСС.
В регуляторе добавили, что процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой «дочки», - отметили в регуляторе.
Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
До этого глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
В Грузии пообещали не позволить Украине «вытирать о себя ноги»
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили в резкой форме ответил украинским коллегам и омбудсмену этой страны Людмиле Денисовой, которые жалуются на отказы в доступе к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в Глданской тюремной больнице в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия – не та страна, чтобы все могли вытирать о нее ноги, будь ты украинский депутат или омбудсмен. Если Саакашвили не уважает страну, президентом которой был, это не должно стать правилом (со стороны других)», – сказал парламентарий.
«Все должны уважать наш суверенитет, мы никому не должны позволять использовать в политических целях внутренние дела нашей страны», – заявил он.
По словам Ираклия Кадагишвили, желающие увидеть Саакашвили «должны обратиться к государству и пройти соответствующие процедуры, сотрудничать с государством, говорить так, чтобы это было приемлемо для суверенного государства».
Во вторник Людмила Денисова, не получившая доступ к Саакашвили, потребовала, чтобы ей предоставили «доказательства сегодняшнего состояния» бывшего президента Грузии.
Она «предположила, что в этом медицинском учреждении (Глданской тюремной больнице в Тбилиси) нет квалифицированных врачей, так как 14 ноября, когда состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к нему вызвали скорую помощь из другой государственной клиники».
Также она назвала «пыткой гражданина Украины» форму перевода Саакашвили из тюрьмы в Рустави в Глданскую тюремную больницу и сообщила, что будет докладывать об этом в Страсбургский суд.
Она также рассказала, что Михаил Саакашвили «не спит, так как вынужден не выключать свет и на полную громкость включать телевизор, чтобы не слышать шум и возгласы других заключенных, не может открывать окно и дышать свежим воздухом».
«Это – психологическое и моральное давление на Саакашвили», – сказала Денисова.
Во вторник министр юстиции Рати Брегадзе заявил на брифинге, что Тбилиси «не имеет юридических обязательств» допускать народного защитника Украины, к тому же «в этом нет необходимости».
По его словам, власти должны заботиться о здоровье Саакашвили, в связи с чем доступ к нему ограничен.
Также Рати Брегадзе заявил, что ранее, после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави, Денисова сделала односторонние заявления против грузинской стороны.
Министр опроверг заявления о том, что Саакашвили «пытают». Между тем 16 ноября начался очередной суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы в конце сентября. Это грозит ему лишением свободы на пять лет. Он пробрался на родину на пароме с Украины в трейлере со сметаной. В последние дни против него начаты еще два процесса – о жестоком разгоне митинга оппозиции и разгроме телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года и о растратах из госбюджета на сумму более чем в пять миллионов долларов. Саакашвили все обвинения отрицает и называет себя «политическим заключенным».
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