Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам

Сергей Мазаев заявил о давно назревшей необходимости введения QR-кодов

Требование о предъявлении QR-кодов в транспорте и при посещении общественных мест необходимо было ввести еще год назад, заявил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

«Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было еще год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили. Я и переболевший, и привитый, у меня QR-код есть, для меня этих проблем не существует. Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на все это», – приводятся его слова в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

Мазаев отметил, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а после приводили к положительному результату.

«Вы помните, что в центре Москвы еще несколько лет назад все улицы и тротуары были завалены машинами? Все ходили и вытирали своей верхней одеждой грязные автомобили. Власти нашли способ построить людей. Просто ввели платную парковку, систему штрафов, ввели правила, и эти правила привели к порядку. И все ходят гулять по центру, приезжают из других городов к нам просто походить по центру, стало хорошо и приятно. И здесь будет то же самое. Народ сейчас распоясался, люди некомпетентные, распущенные, ведут себя, как какие-то пьяные большевики. Я считаю, что это мера абсолютно справедливая и правильная, ничего сложного в ней нет. Просто идешь в поликлинику, прививаешься и получаешь QR-код», – сказал музыкант.

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.