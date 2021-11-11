Антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана

Сообщения мировых СМИ из разных концов планеты опровергают еще один популярный миф о России – якобы население нашей страны более критично относится к вакцинации, чем граждане иных государств. На самом деле налицо многочисленные примеры того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. О чем именно идет речь?

Введение в ряде регионов России контроля привитости населения с помощью QR-кодов породило всплеск продаж фальшивых сертификатов о вакцинации. Но явление это, как легко убедиться, характерно не только для стран с относительно невысокой долей привитых (в России на данный момент – чуть меньше половины), но и тех, кто отрапортовал о вакцинации своего населения на 70, 80 и даже 90 процентов. Причем иногда в большей степени и в куда более экзотических формах, нежели в нашей стране.

Например, люксембургское издание L'essentiel рассказывает о том, что среди тамошних «уклонистов» от антиковидной прививки популярны два вида «игры с государством в вакцинацию».

Первый – купить так называемый паспорт здоровья (он же известен как green pass, документ, подтверждающий вакцинацию предъявителя и позволяющий без проблем путешествовать из страны в страну ЕС, не сдавая ПЦР-тестов на границах). Изготовители фальшивых green pass даже не шифруются, предлагая в Instagram отправку и доставку паспорта здоровья для жителей Люксембурга. «Получите медицинскую карту, не делая прививок», – говорится в соответствующей рекламе.

По свидетельству редакции, получившей в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера, некий француз сумел войти в сеть люксембургской структуры здравоохранения и... «Теперь мошенники обладают персональными данными граждан, возможностью создавать QR-коды для кого угодно и вносить любые изменения в реестр вакцинации», – говорит Патрик Хаутш, директор Центра информации и государственных технологий (CTIE).

Поскольку подделка документов в Люксембурге значится среди уголовных преступлений (за это можно получить до трех месяцев тюрьмы и штраф до 3000 евро), то у уклонистов более популярным является другой вариант обмана хозяев баров и ресторанов, куда без кода нынче не пускают. Непривитые берут заветную этикетку у своих привитых родственников напрокат.

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Установить обманщика практически невозможно. К знакомым барменам в гости по чужому паспорту не ходят – может ведь и настучать куда следует, доносительство здесь весьма развито. Предъявители «кода родственника» практически ничем не рискуют: «Нам не разрешается проводить проверки документов, – говорит Франсуа Кепп, генеральный секретарь ассоциации рестораторов Horesca. – Максимум, что мы можем сделать – это отказать во входе в ресторан и предупредить, что в случае несогласия посетителя мы можем и полицию вызвать». Однако в большинстве случаев все проходит легко и просто: гость махнул кодом и пошел за столик.

«Я не могу представить, чтобы платить за тест [ПЦР] каждый раз, когда я хочу пообщаться. Так что да, я ищу альтернативы, – сказал в интервью L'essentiel человек, назвавшийся Жоао. – Я забросил себе на смартфон QR-код двоюродного брата. Это сработало без проблем».

В Испании, молодое население которой любит вести ночную жизнь, «левые» коды пользуются особенно большим спросом у посетителей дискотек. «При выпуске паспорта COVID властями Евросоюза было заявлено, что QR-коды green pass защищены от подделки благодаря цифровой подписи, – пишет одно из ведущих изданий страны El Mundo. – Однако в течение этой недели личные ключи для подписи «ковидных» паспортов просочились в интернет через Telegram и приложения для обмена личными сообщениями. Теперь каждый желающий, имеющий в своем распоряжении 250 евро, может таким обзавестись через Даркнет. Судя по всему, бизнес развивается успешно, если в сети уже гуляют обеспеченные всеми степенями защиты от подделки паспорта Губки Боба, Микки Мауса и Адольфа Гитлера».

По данным другой испанской газеты El Periodico, для тех, кто ограничен в средствах, в сетях есть приемлемый вариант в виде фальшивого документа об отрицательном тесте ПЦР – удовольствие обойдется всего в 20 евро. Для дискотеки годится. Плохо только, что перед каждым походом надо покупать новое свидетельство – действительна-то справка всего трое суток.

«Фальсификации идут в ногу с пандемией, – отмечает корреспондент испанского портала Hipertextual Моника Редондо. – Весной и летом 2020 года в сетях торговали незаконно средствами индивидуальной защиты. Потом в Даркнете появились фальшивые вакцины. Теперь наступила эра торговли ковид-паспортами. Цифровой green pass – последний писк моды».

Издание информирует, что в некоторых европейских странах допустимо для получения местного ковид-паспорта предъявить сертификат о вакцинации из Канады или России. «Если человек побывал в этих странах, привился там, то на основании предъявленного свидетельства может получить европейский паспорт здоровья», говорится в статье.

Практика приобретения фальшивых QR-кодов вакцинированных широко распространена в странах Латинской Америки (особенно в Мексике). Местные СМИ объясняют это тем, что латиноамериканцы, которым нужно въехать в Евросоюз (а в той же Испании иммигрантов из Колумбии, Чили, Аргентины, Венесуэлы – большое количество), часто «просто вынуждены покупать такие документы, даже будучи привитыми. Поскольку вакцинировались они китайскими Sinovac или CanSino, а такие сертификаты в ЕС не принимают». Вот бедные мексиканцы и выкладывают заработанные непосильным трудом свои песо за «входной билет в Европу». И это при том, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации можно сесть в тюрьму или подвергнуться крупному штрафу.

«Сегодня известно, что продавцы предлагают поддельные сертификаты из многих стран, включая Италию, Францию, Испанию, Португалию, Германию, Бельгию, Нидерланды, Грецию, Финляндию, Румынию, Россию, Болгарию, Швейцарию, Австрию, Польшу, Чехию, Латвию, Ирландию, Мальту, Великобританию и Украину», – сообщает La Vanguardia.

Оживленная торговля QR-кодами и ковид-паспортами идет и в Германии, утверждает портал телеканала ZDF, и речь идет о «тысячах случаев». Одних только дел по фактам обнаружения липовых сертификатов вакцинации (как правило, бумажек, брошенных футбольными болельщиками на трибунах стадионов после матчей) в Баварии заведено более 600, в Берлине – 153, в Гамбурге – более 130. Издание подчеркивает, что «наказания за предъявление поддельного сертификата о вакцинации в Уголовном кодексе пока нет» – рука закона может покарать только «лицо, выдавшее фальшивую справку», да и то если это самое лицо «имеет право назначить или провести вакцинацию». Иначе говоря, речь о медперсонале.

Самая забавная ситуация с псевдовакцинацией зафиксирована в Греции. Портал Keep Talking Greece рассказывает, что «некоторые врачи, пользующиеся доверием своих пациентов», соглашаются выдать им справку о вакцинации, но при этом настаивают на том, чтобы все было «как положено» – уколют (возможно – на камеру), чтобы потом не было вопроса. Цена такой показухи – 400 евро. Врач получает эти деньги (не под бдительным видеооком, разумеется), затем производит прививку.

Причем это слово здесь правильно употреблено без кавычек. Ибо пациенту говорят, что в шприце – физраствор, а на самом деле там – настоящая вакцина, о чем пациента не информируют. Получается, что врач нарушил принцип добровольности вакцинирования. Но как бы его действиями руководило желание наставить на путь истинный нерадивого антипрививочника. Пациент же в случае судебного разбирательства и имея на своей стороне умного адвоката сможет доказать, что медик вымогал деньги за процедуру введения реальной вакцины и уйти от ответственности за попытку фальсификации процесса. По данным портала телеканала MegaTV, таких случаев по стране – не менее 100 тысяч.

По сравнению с этими зарубежными случаями российские реалии не выглядят чем-то особенным. Более того – в нашей стране население оказалось во многом более разумным и законопослушным.

Активное введение QR-кодов породило в регионах ажиотаж вокруг вакцинации и очереди на пунктах, где можно получить прививку от коронавируса. Эффективность QR-кодов с точки зрения повышения интереса к вакцинации отметил и директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург: «Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация».

А не так давно стало известно, что зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов намерен направить депутатский запрос в правительство России. Депутат предлагает «простить тех россиян, кто купил себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса», но раскаялся в содеянном и решил теперь все-таки сделать прививку. Возможно, это действительно реальный способ воздействия на тех россиян, что пожалели о совершенной фальсификации, но боялись рассказать об этом под страхом последствий, описанных в Уголовном кодексе.

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