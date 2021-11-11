Ментальные вирусы убивают физически

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11 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Европа просит Россию помочь с белорусами

Одним из не проясненных вопросов остается то, почему границу с Польшей штурмуют именно курды из Ирака Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Канцлер Германии обратилась к президенту России с просьбой оказать давление на руководство Белоруссии и помочь разрешить миграционный кризис на границе с Польшей. В самой Польше заявляют, что за кризисом стоит как раз Россия. Берлин в это, скорее всего, не верит, но признает, что без помощи Москвы европейцам не справиться. Но стоит ли им помогать?  Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Ментальные вирусы убивают физически

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете. Подробности...

Россия была империей наизнанку

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Подробности...
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Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский. Вот где по-настоящему актуальное значение для нас сегодня Достоевского. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

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Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
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Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
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    Сергей Худиев

    Ментальные вирусы убивают физически

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		11 ноября 2021, 08:50

    Значительную часть новостных лент продолжает занимать ковид – заболеваемость растет, люди заражаются и умирают, положение в стране очень тяжелое, власти разрываются между ограничениями, которые бьют по экономике, и желанием как-то снизить нагрузку на больницы.

    Между тем средство для борьбы с эпидемией существует уже давно – это то же средство, которое помогло человечеству избавиться от кори, оспы и других заразных болезней. Это прививки. И отечественная вакцина давно уже создана – даже, как мы знаем, не одна. На днях в авторитетном международном медицинском журнале «Ланцет» было опубликована исследование вакцины «Спутник-лайт», которое показывает ее эффективность и безопасность.

    Не существует вакцин, которые обеспечили бы вам неуязвимость и бессмертие – но вакцинация резко снижает вероятность того, что вы тяжело заболеете и умрете. Это единодушно утверждают медицинские сообщества – в самых разных странах мира, гражданские власти, Церковь – вот недавно один из самых известных епископов Русской православной церкви, митрополит Тихон, еще раз выступил с настойчивыми призывами вакцинироваться.

    Их голосам противостоят те, кто верит, что вакцинироваться не просто не нужно, но вредно и опасно – причем описания бед, которые постигнут тех, кто все же прибегнет к вакцине, очень разнятся. От перспективы умереть через два года до вечной погибели – потому что некоторые видят в вакцинации даже печать антихриста. Мне, наверное, стоит еще раз сказать, почему я нахожу все эти страхи неосновательными – и сам давно вакцинировался.

    Чтобы согласиться с тем, что вакцинация действительно вредна и опасна, я должен был бы признать всех, кто ее проводит, преступниками – ведь им не может быть неизвестно то, что известно любому пользователю «Фейсбука». В этом случае тяжкими злодеями являются и разработчики вакцин, и те, кто, обладая соответствующими профессиональными знаниями, их одобряет и рекомендует, и гражданские власти, которые отказываются прислушиваться к «страшной правде», давно известной антипрививочникам. Вот, например, та же публикация в «Ланцете» – не первая, подтверждающая эффективность и безопасность «Спутника». Если бы я стал антипрививочником, я должен был бы считать ее коварной ложью. Но это поставило бы меня перед множеством неразрешимых вопросов.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Первый вопрос – о глобальном характере действий предполагаемых злоумышленников. Тот же «Спутник» признается за безопасную и эффективную вакцину учеными самых разных стран. Более того, вакцинация против ковида проводится властями множества разных государств, которые имеют разные идеологии и нередко находятся в сложных отношениях друг с другом – России, США, Китая, Европы, Израиля, Кубы и т.д. Если вакцинация причиняет людям вред, то и медицинские сообщества, и власти всех этих стран вовлечены в глобальный преступный заговор – для вида конфликтуют, ищут какое бы нарушение прав человека предъявить друг другу, какие бы санкции ввести – а сами, распри позабыв, единодушно губят все народы вакцинами.

    Конечно, мы могли бы, с некоторым правдоподобием, предполагать масштабные преступные действия за каким-то отдельным правительством или корпорацией. Но чтобы все правительства вошли в тайное сотрудничество на международном уровне, чтобы губить свое население, и американские, и российские, и китайские власти, и «Пфайзер», и Центр имени Гамалеи, и все остальные составили всепланетный сговор – это выглядит, по меньшей мере, неубедительно.

    Второй вопрос – о предполагаемых мотивах злодеев. Допустим, «Ланцет» распространяет заведомо ложную информацию о вакцинах, поддерживая коварную ложь ученых из Центра имени Гамалеи. Но зачем? Какие цели они преследуют? Какую выгоду извлекают? Для чего сотрудникам научных институтов по всему миру идти на преступления и подвергать себя опасности разоблачения и наказания?

    Третий вопрос – о том, откуда я знаю все эти страшные тайны о великом вреде вакцин. Ведь я же не сам обнаружил эти данные, проводя самостоятельные исследования. Я где-то прочитал или услышал об этом. Почему я считаю, что источники, сообщившие мне об этих зловещих тайнах, достойны доверия? В самом деле, если бы я стал антипрививочником, я должен был бы признать, что доверять в этом мире нельзя никому – ни научному сообществу (какой бы то ни было страны), ни гражданским властям (чьим бы то ни было), ни Церкви. Но если все кругом (медицинское сообщество, ученые, власти, епископы) – коварные злодеи, которые хотят причинить нам вред, то почему такими злодеями не могут быть авторы антипрививочных материалов? Почему все перечисленные могут быть (при этом вместе и одновременно) злыми обманщиками и слугами всякого страшного и коварного зла – а вот авторы антипрививочных материалов не могут? Что выводит их за пределы всяких подозрений?

    Если я должен видеть какие-то коварные планы за прививками, предполагать за этой медицинской процедурой какой-то страшный и всеохватный заговор, и вообще смотреть на мир с напряженной подозрительностью, то почему я должен с безоглядным доверием относиться к каким-то ссылкам из интернета, полагая, что уж в интернете-то врать не станут? Это лишь немногие из причин, по которым я нахожу всю антипрививочную кампанию крайне неубедительной. Но сама кампания требует осмысления. Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете.

    Это признак опасной уязвимости нашего общества – и эта уязвимость может проявиться еще не раз, с какими бы будущими кризисами мы ни столкнулись. Эта массовая вера паническим вбросам, которая поражает людей подобно вирусу, нуждается в не менее тщательном исследовании, чем сам коронавирус. Конечно, ковидоотрицатели и борцы с прививками часто пересматривают свое мнение, оказавшись на больничной койке. Но социологам и психологам стоит подумать над тем, что могло бы предохранить людей от подобных ментальных эпидемий в будущем. Потому что этот ментальный вирус, приводя к отказу от необходимых медицинских мер, убивает людей вполне физически.

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