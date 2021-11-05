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Обнаружен увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген
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Ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса.
Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Genetics.
«Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», – говорится в докладе.
Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.
Ученые предупредили, что вредоносный ген – не единственная причина дыхательных осложнений при COVID-19 , потому что важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Так, например, афро-карибская раса является носителем этого генотипа только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше остальных.
Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.
Ранее журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.
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Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.
У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.
Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19.
Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.
Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29).
Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
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Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям
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Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
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Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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Британия первой в мире одобрила препарат молнупиравир для лечения COVID-19
Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.
«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», – приводит его сообщение РИА «Новости».
Лекарство получило одобрение независимого регулятора – Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат «безопасным и эффективным», отметил глава министерства здравоохранения королевства.
Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
В декабре 2020 года ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.
За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
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Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, передает ТАСС.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.
Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.
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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», – сообщается на сайте РФПИ.
Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем.
Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
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Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.
«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС.
Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов.
Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно.
Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
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В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.
Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.
«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.
По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
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Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
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Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.
В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.
По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.
До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
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Ряд регионов продлили нерабочие дни
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Власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
В Челябинской области режим нерабочих дней будет продлен до 12 ноября.
«По решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы», – передает сообщение правительства региона РИА «Новости».
С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Вузам также рекомендуется перейти на удаленную работу.
Кроме того, для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров гражданам необходимо предоставить QR-код.
В Томской области нерабочие дни продлеваются до 15 ноября.
«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – передает сообщение властей региона ТАСС.
В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», – сказал губернатор Роман Старовойт в эфире канала «Россия 24».
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Также власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю.
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В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ
В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.
«Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан
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Главное – объяснять людям важность прививки, а также создать необходимые условия, чтобы каждый мог спокойно ее сделать. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил замруководителя аппарата челябинского губернатора Сергей Зюсь, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею финансово поощрять россиян за вакцинацию.
«Нужно, чтобы у человека, где бы он ни находился, была возможность прийти и поставить прививку. Для этого у нас в области создается максимально возможное число пунктов вакцинации, налаживается логистика, введен режим нерабочих дней», – подчеркнул заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь.Что касается идеи предоставлять привитым скидку по оплате за услуги ЖКХ, то подобные предложения по повышению темпов вакцинации приветствуются, сказал Зюсь: «Но надо сперва обсудить со специалистами механизм того, как это будет работать».
В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель Амурской области Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил эту идею с попыткой «купить здоровье за деньги».
Кроме того, убеждать рядовых граждан в необходимости прививки могут и сами врачи, материально заинтересованные в вакцинации. «У нас действует решение о доплатах врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного. Эти средства распределяются между членами вакцинальной бригады», – подытожил Зюсь.
Как сообщал «Интерфакс», медики в России получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID-19 пациента. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к зарплате медработника.
Пока неясно, как именно может быть реализована такая идея, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение сенатора Ивана Абрамова. По словам Лыскова, калининградцев мотивируют прививаться иначе: через введение COVID Free Zone («свободных от ковида зон») в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах, концертных залах и прочих общественных пространствах. «Это действенная мера. Мы ввели еще до «локдауна». В результате у нас стало прививаться в десять с лишним раз больше людей: с 600 в сутки до почти 9 тысяч», – отметил Лысков.