Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19

Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России

Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

Нетесов заявил, что, в первую очередь, это «пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус».

«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм «дельта», – добавил он.

Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.

«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса «дельта» хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта «дельта». По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант «дельта» антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах, – пояснил вирусолог.

Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.

«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант «дельта» нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека.

Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости».

На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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