Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Молдавия выкрутила руки Газпрому

Газпром удивил своей щедростью по отношению к Молдавии Игорь Зарембо/РИА Новости
Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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  • Нет
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    В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым в получении медпомощи по ОМС Актер Александр Невский назвал главную ошибку россиян в Голливуде

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    Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?

    Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС

    		    2 ноября 2021, 17:43
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

    «Мы не можем говорить об отказе медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое, у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе, это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.

    Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.

    «Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.

    По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тысяч новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80 % пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.

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    Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи
    		   1 ноября 2021, 22:28
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Николай Васильев

    «Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству. Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он оценил предложение сенатора Ивана Абрамова о льготах по жилищно-коммунальным услугам для вакцинировавшихся

    «Антипрививочник – это определенный склад характера. К тому же, на него работает  антипрививочная пропаганда. Накал антипрививочной кампании по коронавирусу – небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой BigFarma, крупных зарубежных фармацевтических компаний. Поэтому меры, подобные тем, что предлагает сенатор Иван Абрамов, недостаточны. Они могли бы помочь только на заре пандемии, когда накал антипрививочной кампании был сравнительно скромным», – отметил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

    «Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству, –  уверен собеседник. – Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп».

    По мнению Вассермана, давно пора отказаться от лозунга «прививка – дело добровольное». «Это наследие горбачевской эпохи так же пагубно, как и все остальное, что дошло до нас от тех времен, – уверен депутат. – Прививаться обязаны все, кроме тех очень немногих граждан, у которых есть прямые медицинские противопоказания. Другой вопрос, как это будет оформлено и какие кары должны постичь тех, кто будет продолжать уклоняться от прививки».

    Вассерман напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за распространение заразных заболеваний – это подпадает по статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».  «Но эта норма – «спящая», ее почти никогда не применяют. Надо ее «разбудить»,  – считает законодатель.

    Введение во многих регионах доступа в общественные места только при наличии данных о наличии антител или хотя бы об отсутствии на данный момент вируса в организме оказалось эффективным, отметил собеседник.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



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    Вассерман также напомнил об инициативе властей Белгородской области – доплачивать медикам за увеличение числа вакцинированных. «Это тоже разумная идея, – заметил депутат. - Но «кнут» и «пряник» работают только в гармоничном сочетании, и к врачам нужно применять оба элемента из этой связки».

    «В анипрививочной кампании участвуют многие врачи. Среди активистов –  несколько весьма уважаемых кардиологов, невропатологов, врачей других специальностей. В рамках своей специальности все они, безусловно, компетентны, но к иммунологии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому за участие в антипрививочной пропаганде их надо наказывать»,  – полагает Вассерман.

    Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в понедельник предложил при вакцинации давать гражданам скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Такие скидки могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, отметил сенатор. «Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – полагает Абрамов.

    Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.

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    Названы опасные при коронавирусе лекарства

    2 ноября 2021, 08:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.

    Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.

    «Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.

    Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.

    Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».

    Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.

    Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.

    Ранее президент  Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.

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    Коментарии (19)
    В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
    		    2 ноября 2021, 12:15
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

    «Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.

    При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.

    «Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.

    В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.

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    Попова не исключила продление нерабочей недели в России

    1 ноября 2021, 19:59

    Текст: Вера Басилая

    Для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели, ситуация не нормализуется немедленно, заявила на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», – приводит «Интерфакс» слова Поповой.

    Под инкубацией глава Роспотребнадзора подразумевает инкубационный период распространенного в России штамма «дельта» коронавируса. Он составляет порядка недели.

    По словам Поповой, в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания, поскольку любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями.

    «К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться», – призвала глава Роспотребнадзора.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.

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    Медик рассказала о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19

    1 ноября 2021, 19:19

    Текст: Елена Мирошниченко

    У пациентов, которые перенесли коронавирус, изменения в сердце выявляются в 87% случаев, сообщила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.

    «По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли ковид, по данным МРТ, <...> имеют изменения в сердце», – сказала она на пресс-конференции «Группа высокого риска: осложнения сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19», передает ТАСС.

    Голухова также рассказала об обращениях пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии. «Меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца и даже немного увеличилось число процедур имплантации кардиовектора», – отметила она.

    Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина на круглом столе «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить» заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье.

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    За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
    		    2 ноября 2021, 11:39
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, сообщает ТАСС.

    «Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.

    Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.

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    Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
    		    2 ноября 2021, 10:06
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.

    В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.

    Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.

    По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.

    Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.

    До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.

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    Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева

    1 ноября 2021, 21:59

    Текст: Вера Басилая

    Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.

    Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.

    Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.

    «С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», –  признал мэр.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.

    За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.

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    Гражданам США рекомендовано не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19

    1 ноября 2021, 22:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медрегуляторов) США оценил как «очень высокий» уровень заражений COVID-19 в России.

    «Уровень 4: очень высокий уровень COVID-19 в России. Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо отправиться в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», – приводит сообщение медрегулятора РИА «Новости».

    В ведомстве заявили, что в свете «текущей ситуации в России, даже полностью вакцинированные путешественники могут быть подвержены риску заражения и распространения штаммов COVID-19».

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    В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ

    2 ноября 2021, 15:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.

    «Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

    Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.

    Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.

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    В Севастополе объявили о снятии блокпостов

    1 ноября 2021, 19:05

    Текст: Кристина Коваленко

    Власти Севастополя приняли решение снять блокпосты на въезде в город, несмотря на планы продлить их работу до 7 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в понедельник на заседании правительства.

    «Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим - снижение туристического потока», – цитирует главу региона ТАСС.

    По словам губернатора, сейчас блокпосты приносят проблемы местным жителям, которые необходимо выезжать и въезжать в город. Поэтому блокпосты с сегодняшнего дня могут прекратить работу.

    Развожаев поблагодарил всех за работу на пропускных пунктах. Он отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе. По словам главы региона, ситуация все же тяжелая, но есть вероятность того, что после окончания нерабочих дней ситуацию можно переломить.

    Посты снимут в полночь. Также в конце недели проведут очередной оперштаб. На заседании подведут итоги мер, которые были приняты, рассмотрят предложения главного санитарного врача Крыма, а также решат, какие антиковидные меры будут сохранены и после 8 ноября.

    Напомним, с 30 октября по 7 ноября в городе закрыли все ТЦ, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, общепиту разрешено работать только навынос. В школах и организациях дополнительного образования запрещено проводить занятия очно.  

    С 30 октября в городе действовали блокпосты. Всем въезжающим необходимо было предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном ранее COVID. 

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    В ВОЗ назвали условия эффективности нерабочих дней

    1 ноября 2021, 21:29

    Текст: Вера Басилая

    Эффективность нерабочих дней в России для не распространения коронавируса зависит от отношения населения и применения противоэпидемических мер, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

    «Это зависит от населения и от такого, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», – приводит ТАСС слова Вуйнович.

    При этом она посоветовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода.

    «Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев», – заявила Вуйнович.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила продление нерабочей недели в России.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.

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    В Москве за нарушения COVID-мер выписали более 129 млн рублей штрафов

    1 ноября 2021, 19:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    С начала 2021 года Роспотребнадзор Москвы провел 12,7 тысячи проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выписано штрафов на более чем 129 млн рублей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

    «Всего с начала 2021 года управлением Роспотребнадзора по Москве проведено более 12 700 проверок и мониторинговых обследований, нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены на 3 900 объектах», – передает сообщение РИА «Новости».

    Также сообщается, что за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований управлением составлено 5 948 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

    Общая сумма наложенных штрафов составила более 129 млн рублей, по решениям судом приостановлена деятельность 693 объектов.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ограничения в связи с коронавирусом в нерабочие дни соблюдает подавляющее большинство предприятий в Москве.

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    В Крыму разоблачили подделывавших сертификаты о вакцинации сотрудников медучреждения

    2 ноября 2021, 11:03

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

    «Должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», – говорится в сообщении на сайте МВД.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

    В МВД призвали россиян воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.

    Ранее сообщалось, что в Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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    В России выявили 39 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    2 ноября 2021, 11:44
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3136 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.

    Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 593 200 человек в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 240 871 человек.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  421 комментарий
    Накануне, 1 ноября, в России выявили 40 402 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1394.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (2)
     
     
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