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Боррель согласился с мнением России о необходимости контактов ЕС и Минска
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе, заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске... Непризнание легитимности этого режима (во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко) не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены, передает РИА «Новости».
«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», – сказал Боррель в интервью телеканалу France24.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, особенно это касается ФРГ, куда стремятся многие мигранты. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
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На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши
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Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Германии отказались принимать мигрантов от «диктатора в Минске»
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Германия не должна размещать мигрантов, застрявших в пограничной зоне между Белоруссией и Польшей, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
«Мы не должны принимать этих мигрантов ни в ЕС, ни в Германии», – заявил политик в интервью Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.
По его словам, в Германии существуют «четкие правила иммиграции». «Приехать могут люди, официально признанные беженцами, или специалисты. И то, и другое не относится к мигрантам, которых заманил Лукашенко», – отметил Кречмер.
Также он добавил, что «диктатору в Минске» необходимо показать, что таким образом он не добьется успеха, тогда он «прекратит контрабанду людей». По мнению Кречмера, Германия должна помочь Польше обеспечить безопасность внешних рубежей ЕС. «Варшава действует правильно, поэтому мы не должны нанести Польше удар в спину», – отметил он.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны
Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».
Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».
«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.
«Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».
«Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.
Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.
«Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.
Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.
«Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.
Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Белоруссия обвинила Польшу в возникновении очереди фур на границе
Очередь из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица образовалась из-за действий Польши, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.
Во вторник Польша закрыла пункт пропуска Кузница – Брузги, машины перенаправили на пункт Бобровники – Берестовица. В Белоруссии заявили, что образование там очередей «связано с невыполнением Польшей договоренностей». Сообщалось об очереди из 250 фур, передает РИА «Новости».
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропускная способность Берестовицы – по 500 грузовиков на выезд и на въезд. Однако «за истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси лишь 268 грузовиков». При этом белорусская сторона оформила 562 въезжающих на территорию Белоруссии грузовых автомобиля, «перевыполнив нормативную пропускную способность».
Белоруссия также указала на «закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая – Брузги». Отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британцы раскритиковали решение Лондона отправить военных на помощь Польше
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Читатели британского издания The Times подвергли критике решение британских властей отправить военных на границу Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса.
«Направление британских войск в Европу – это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?» – написал alanmowle, передает РИА «Новости».
«150 саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?» – добавил Spike.
«Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия – якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало», – отметил Oakley.
«Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу», – заявил Andrew Tarrant.
«Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда «Брекситная» Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают», – написал attenborough.
Пользователь witne55 счел отправку «глупостью», по его мнению, это может дать повод российскому президенту Владимиру Путину «предлог для того, чтобы задействовать стотысячную армию для вторжения на Украину».
«Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат», – подвели итог читатели.
Напомним, британское минобороны направило на границу Польши и Белоруссии группу военных, которые займутся помощью в укреплении заграждений.
В Польшу штурмом прорвались около 50 нелегалов из Белоруссии
Полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщила полиция Подляского воеводства.
Инцидент произошел 13 ноября в районе города Стражин, уточняют правоохранители. Из 50 человек 22 задержали. Они оказались гражданами Ирака. Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы – двух гражданин Грузии, одного поляка и одного сирийца, передает РИА «Новости».
Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. «В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского», – говорится в сообщении.
По данным Пограничной стражи, за минувшие 24 часа зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Пушков счел отношения между Россией и Западом «ледяной войной»
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера, который заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Как пишет Пушков в Telegram, «Картер заявил, что между Россией и Западом наблюдается сейчас большая напряженность, чем во времена холодной войны», и «назвал причину – миграционный кризис на границе с Польшей».
«Неужели? 4 тыс. мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России – в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» – заявил Пушков. Он отметил, что «ситуация обострилась давно, и не из-за беженцев». По его словам, «война уже стала ледяной».
Напомним, Картер заявил о возможности «случайной» войны с Россией. Его слова подверглись критике читателей британского издания Times. «Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задались вопросом читатели.
Лукашенко призвал привести доказательства его причастности к миграционному кризису
Обвиняющим президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком», заявил белорусский лидер.
«И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие – языком ляпнули и забыли, что сказали», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
Он потребовал представить факты того, что хотя бы один человек из числа работников государственной власти профинансировал кризис, или даже хотя бы один белорусский предприниматель.
«Люди помогают там, обычные и простые люди из деревни: берут банку огурцов, как у нас обычно, закатку и несут туда, и грибы, и прочее. Воду несут им, на границу, туда, где люди лагерями сидят. Ну так если люди голодные? Да, помогают. И слава Богу. Потому что мы белорусы. И вы бы точно так помогали», – объяснил президент Белоруссии.
Также Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ.
«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Погранслужба Польши заметила подготовку к массовому прорыву мигрантов
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Польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», – приводит РИА «Новости» сообщение польской погранохраны.
Отмечается, что некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы якобы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.
«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», – добавили пограничники.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко пообещал совместные учения с Россией «на зависть Западу»
Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
«А оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим, и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.
По его словам, « в отношениях вообще нет никаких проблем». «Если нам надо подключиться, ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть он значительно меньше, но это кулак мощный», – добавил он.
Также президент Белоруссии затронул тему попытки организовать «цветную революцию» в стране. По его словам, в отношении тех событий «появляются все новые и новые факты».
«И мы все это пытаемся осмыслить. Тогда мы не думали, что там поляки. Кто за ними стоял, как это все было? Какую роль Украина, Латвия играли и немцы? Не до этого было. Надо было их остановить. Мы делали все, чтобы остановить. Ну а потом в процессе мы поняли, что никакая это не «цветная революция", это выбранный момент. Цель, глобальная цель одна – замкнуть этот пояс (вокруг России)», – добавил Лукашенко.
Также он объяснил необходимость всебелорусского собрания. Белорусский глава считает, что это страховочный вариант для недопущения развала страны.
«Абсолютно тут застраховаться (от политических форс-мажоров нельзя – ред.). Но я же прекрасно понимаю, что я человек не вечный. Я вместе со своими коллегами, создавшими эту страну – не вечный. Придут другие. И это скоро произойдет. Но… белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали, и перевернуться, нет. Вот Всебелорусское народное собрание – это один из страховочных моментов во власти, чтобы этого не произошло», – заявил Лукашенко.
Как считает Лукашенко, самый главный вопрос – это перераспределение властных полномочий, чтобы у президента забрать ненужные полномочия и передать тем, кто этим должен заниматься: парламент, местные органы власти, правительство и так далее.
«Но ни в коем случае не допустить двоевластия. Президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим», – подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным, заявив, что они с российским лидером «приятели», и что Белоруссия надеется на поддержку России.
Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.
Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
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При пожаре в бытовках погибли четверо иностранных рабочих в Подмосковье
Во время пожара в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы.
«В Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что пожар начался около 10.27. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. В 15.40 пожар был полностью потушен.
Ранее при пожаре в центре Москвы погибли два человека.
Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку авиации и средств ПВО
Москва подписали в 2021 году контракты с Минском на поставку истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.
«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», – сказал РИА «Новости» Шугаев.
По его словам, вся продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось». Также Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».