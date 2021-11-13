Путин выразил надежду на налаживание контакта Минска с ЕС по беженцам

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, особенно это касается ФРГ, куда стремятся многие мигранты.

Путин заявил, что, на его взгляд, белорусский лидер Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель «готовы друг с другом поговорить», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».

«Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет – это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», – добавил он.

Ранее стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

При этом в Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры. Вместе с тем Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. Кроме того, в четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

Между тем Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».