|
|
Минпросвещения ответило на вопрос о переводе школ на дистанционное обучение
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российское руководство не строит планы по переводу школ на удаленное обучение учеников, все решается в зависимости от ситуации в отдельных случаях, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», – цитирует Кравцова РИА «Новости».
Он добавил, что предложенные Роспотребнадзором меры эффективны, потому в школах нет массовых вспышек заражений коронавирусной инфекцией. Продление этих мер будет правильным решением, указал глава ведомства.
Министерство рекомендовало властям регионов провести каникулы на нерабочие дни, объявлявшиеся в стране в конце октября и начале ноября, во многих школах последовали этой рекомендации.
После перерыва школьники вернулись к учебе, но в некоторых регионах власти могут переводить на дистанционное обучение в зависимости от ситуации с коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ГД назвали дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).
«У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект», – цитирует Неверова РИА «Новости».
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Путин: «Большая перемена» объединяет молодых людей по всей стране
Президент Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Артеке», и поздравил тех, кто добрался до финала.
«Рад приветствовать вас в «Артеке». Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена». Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы», – сказал глава государства.
Видеозапись с обращением президента опубликована на сайте Кремля.
-
Он отметил, что финалисты добились отличных результатов, и некоторым не хватило всего немного до победы, но это значит лишь, что в следующем году бороться за нее будет еще интереснее.
«Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни», – указал Путин.
Он напомнил, что сам конкурс тоже развивается, в том числе благодаря идеям и предложениям его участников. В нем появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале 2021 года началась волонтерская акция «Добрая суббота».
«Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учебе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие», – подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что у учеников сейчас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, реализовать способности, и это очень важно, поскольку успехи сегодняшних школьников и молодых людей определяют будущее страны.
«Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который дает участие в «Большой перемене», послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников», – заключил президент.
Регионы прорабатывают меры ответственности граждан 60+ за отказ от вакцинации
|
|
«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность», – сказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова, комментируя введение в республике обязательной вакцинации для граждан «60+». Помимо Башкирии, обязательную вакцинацию от коронавируса ввели почти в полутора десятках регионов.
В Башкирии требование об обязательной вакцинации коснется не только граждан категории «60+», но также представителей сферы услуг, сотрудников правопорядка, медиков, учителей и многих других, сообщила пресс-секретарь главы республики Радия Хабирова Диана Ихсанова. Все соответствующие категории населения прописаны в постановлении республиканского управления Роспотребнадзора, уточнила собеседница.
«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность в соответствии с законодательством за нарушение постановления Роспотребнадзора. Причем это касается как физических лиц, так и юридических – работодателей», – отметила Ихсанова.
В постановлении поясняется, что обязательную вакцинацию можно не проходить только при наличии медотвода («документально подтвержденных противопоказаний против вакцинации») либо если есть «сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании», вызванном коронавирусом. Привиться должны не менее 80% от общей численности указанных в документе контингентов, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.
Меры, мотивирующие вакцинироваться жителей Краснодарского края старше 60 лет – как меры поощрения, так и меры наказания, – пока прорабатываются, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель краснодарского губернатора Мария Крошная. «Вопрос обсуждается на ежедневных заседаниях оперштаба. Но каких-то окончательных решений не принято», – сказала она. Ранее в регионе также ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет.
«Сейчас в Краснодарском крае проживают более 1,3 млн человек пожилого возраста, из которых непривитыми остаются порядка 600 тысяч. Главный санитарный врач Кубани ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина», – сообщили газете ВЗГЛЯД в оперштабе Краснодарского края. «Сейчас на уровне региона прорабатывается возможность доставки персональных приглашений пожилых людей на вакцинацию. При необходимости будут привлекать волонтеров, социальных работников, сотрудников местных администраций. Причем, все общение будет проходить с соблюдением мер безопасности», – рассказали в штабе.
В Пермском крае хоть и ввели обязательную вакцинацию для пожилых, но местные власти стараются «не нагнетать обстановку» специальными санкциями для этой категории граждан. «У нас введена система QR-кодов. Рекомендовано людям, которые не вакцинированы, максимально ограничить контакты, сидеть дома, использовать волонтерские центры или организации по доставке еды», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – «У гражданина есть возможность пойти в магазин и обслужить себя, если у тебя есть QR-код. QR-код тебе выдается в тех условиях, когда ты вакцинируешься. Если нет, тебя обеспечат едой волонтеры, родственники и центры доставки».
15 октября главный санитарный врач Пермского края обнародовал постановление, в котором расширяется круг лиц, подлежащих обязательной прививке от COVID-19. Помимо сотрудников МВД, волонтеров и других групп риска в число тех, кому необходима обязательная вакцинация, включены лица от 60 лет и старше.
Вводить какие-то санкции для тех, кто не привился, нет смысла, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. «Достаточно уже того, что система в целом ориентирована так – и в России, и за рубежом, – что везде все равно требуются QR-коды или свидетельство того, что человек переболел», – подчеркнул глава региона.
«Для поездок в общественном транспорте у нас QR-код не требуется, но требуется соблюдать предписания Роспотребнадзора, необходимо наличие маски. А вот для общепита мы требуем, чтобы проверяли QR-коды, и это можно понять. Для магазинов – не требуем, там только масочный режим. А учреждения культуры у нас в этот период проводят все мероприятия дистанционно» – отметил собеседник.
«На сегодняшний момент в нашем округе привито достаточно большое количество людей, мы не в «отстающих», не в «красной зоне». Мы приближаемся к коллективному иммунитету – констатировал глава НАО. – С другой стороны, люди все равно болеют, сейчас у нас довольно высокий для небольшого округа уровень заболеваемости, и мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье людей».
Еще в начале пандемии в автономном округе были предприняты шаги, мотивирующие людей к вакцинации, отметил Бездудный. «Два отгула для привившихся – самая эффективная и популярная мера мотивации в регионе, – рассказал губернатор. – У нас уже год действует правило: тот, кто прививается, получает отгул в день, когда привился, и на следующий день. Если у организма человека будет какая-то реакция на прививку, он сможет не ходить в это время на работу и находиться дома».
В Петербурге (где, по решению главного санврача города, обязательной прививке подлежат граждане старше 60, а также хронические больные) медики будут убеждать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. «Не будет никто отлавливать... С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», – цитировало Лисовца РИА Новости.
По решению управлений Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет принята в ряде российских регионов – Башкирии, Ненецком автономном округе, Пермском и Краснодарском крае, Кемеровской области, Адыгее и Петербурге. Ранее обязательные прививки для граждан категории «60+» уже были введены: в Ставропольском крае, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте.
МИД сообщил о трудностях работы из-за непризнания «Спутника V» во Франции
Из-за того, что французские власти не признают вакцинацию «Спутником V» российским дипломатам во Франции работать труднее, чем французским – в России, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров указал, что «есть конкретная проблема в этой связи» – российские дипломаты «не могут свободно выполнять свои функции», так как «от них каждые два дня требуют ПЦР-тесты». При этом французские дипломаты в Москве «прививаются любой вакциной и могут спокойно совершенно выполнять свои функции». «Но я думаю, мы этот вопрос решим», – приводит слова министра ТАСС.
На переговорах с французской стороной в формате «2+2» вопрос признания вакцинации «Спутником V» не обсуждался. Лавров отметил, что Париж «принадлежит к числу тех в Евросоюзе, кто дожидается решения Всемирной организации здравоохранения», которое «затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин». Российские профильные структуры ведут работу вместе с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и ВОЗ. Лавров обратил внимание, что при этом целый ряд стран Евросоюза принял решения признать российскую вакцину. Он заявил о необходимости сотрудничества России и ЕС.
Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин предложил отказаться на период борьбы с коронавирусом от патентной защиты всех вакцины, но «это просто пропало в никуда, никакой реакции на это не последовало». По словам Лаврова, «обидно, что в условиях такой по-настоящему глобальной беды многие стараются играть только в свою пользу и за счет других». Москва по-прежнему готова к налаживанию конструктивных отношений с ЕС, «которые были самим Евросоюзом разрушены». Лавров посетовал что налаживание конкретной работы «не получается» из-за «инерции русофобского меньшинства, которое навязывает свою линию всем здравомыслящим, вменяемым членам» ЕС.
Напомним, ВОЗ планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе. Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Российские дипломаты подверглись дискриминации на Западе из-за вакцин
Работающие в странах Запада российские дипломаты сталкиваются с ограничением права на свободу передвижения из-за ситуации с признанием вакцин, при этом иностранным дипломатам в России QR-коды выдали, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев заявил, что «вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался, речь идет не только о США». Например, «с не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты при работе в европейских странах, известна практика так называемых вакцинных паспортов, которые давали бы право свободного передвижения», передает РИА «Новости».
Требование предъявлять вакцинные паспорта в некоторых западных странах «накладывает большие ограничения и сложности на работу» сотрудников МИД России в европейских государствах, «в той же Франции, когда ограничивается доступ в госучреждения, ограничиваются передвижения на общественном транспорте, поездах и т.д.».
При этом, когда встал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран и США, «привитым своими национальными вакцинами, мы на такие шаги шли и такие QR-коды выдавали».
Встречного движения со стороны Запада Москва пока не видит. Россия поднимает этот вопрос на переговорах с западными странами, однако «очень часто идут ссылки на сертификацию по линии ВОЗ».
«Процесс, к сожалению, идет очень медленно. Речь идет об определенной дискриминации по вакцинному признаку, в результате чего ограничивается право на свободу передвижения», – отметил он.
-
Ранее ЕС призвал МИД России найти решение по QR-кодам для ряда дипломатов. В МИД в ответ пояснили, что речь идет об ограниченной группе вакцинированных несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
Вместе с тем глава МИД Сергей Лавров заявил, что из-за отказа властей Франции признавать вакцинацию «Спутником V» российским дипломатам в этой стране работать труднее, чем французским – в России.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Нидерландах рассказали о мошенничестве с QR-кодами
|
|
На прошлой неделе трех женщин арестовали в Нидерландах за торговлю QR-кодами, сообщают СМИ.
Двух женщин, одной из которых 30 лет, другой – 31, арестовали в кабинете семейного врача в Амстердаме. Позднее арестовали еще одну 51-летнюю женщину, которая также работала там. За платежи в 500–1000 евро они регистрировали людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, как получивших прививку. При этом QR-коды выдавались подлинные. Предполагается, что подобной услугой воспользовались десятки людей, которые не делали прививку от COVID-19, пишет DutchNews.nl.
СМИ также сообщают, что QR-коды распространяются через интернет, например, в Telegram, причем многие приходят из-за пределов ЕС и не могут быть заблокированы через голландскую систему.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
Родившую в подъезде мать задержали с младенцем в пакете в Калининграде
В Калининграде местная жительница родила ребенка в подъезде, она вынесла новорожденного на улицу в пакете, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел в доме по Киевской улице, 33-летняя женщина родила ребенка на лестничной площадке, убрала его в полиэтиленовый пакет и вышла из подъезда, сообщается на сайте ведомства.
Местные жители заметили ее и вызвали правоохранительные органы. «Благодаря бдительности жителей дома мальчику своевременно оказана необходимая медицинская помощь, он находится в лечебном учреждении. Мать ребенка также госпитализирована в больницу», – указали в СК.
Отмечается, что роженица была в состоянии алкогольного опьянения. Следователи организовали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале сентября в мусоропроводе в Москве нашли новорожденного ребенка, он смог выжить.
В России выявили 39,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 39256 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39256 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4185, Санкт-Петербурге – 3273, Московской области – 2891.
-
Всего в стране выявлен 9 031 851 вирус-положительный пациент в 85 регионах.
Также за сутки зафиксирован 1241 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 254 167 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 754 764 человек.
Накануне, 12 ноября, в России выявили 40123 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 867.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РЖД решили ввести онлайн-проверку QR-кодов
Организация проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн, заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
Пегов сказал, что, на его взгляд, организовать проверку QR-кодов на ж/д транспорте не сложно, «у нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту», и «те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», передает ТАСС.
По его мнению, законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении.
-
Ранее правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вирусолог оценил состав разработанного против коронавируса БАДа
Разработанная Министерством обороны биологически активная добавка (БАД) может стать хорошим решением в борьбе с коронавирусом, но не панацеей, заявил завлабораторией особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.
«Напомню, недавно информационный повод был по полыни со стороны американских и китайских исследователей. Думаю, на уровне полоскания горла все это действительно неплохо. Но вряд ли это сыграет какую-то существенную роль в плане лечения самого больного. Потому что вирусная инфекция продвигается по ходам в желудочно-кишечный тракт через дыхательные пути. Здесь серьезного эффекта достичь не удастся, думаю», – приводит «Вечерняя Москва» слова вирусолога.
Чепурнова смутило указанное снижение концентрации вируса в 16 раз. Потому что концентрацию вируса обычно считают в логарифмах – 10, 100 и так далее.
«Как можно вычислить 16, мне непонятно. Но это чисто методический момент. Для вирусов, которые создают концентрации в миллиарды или сотни тысяч вирионов на миллилитр, 16 раз, мягко говоря, некритичная вещь. Тем более, когда вирус мутирует и требуется его меньшая концентрация для заражения», – добавил он.
При этом он отметил, что такие разработки могли бы уменьшить объем выделения вируса в окружающую среду, считает эксперт.
«Панацеей на сегодняшний день являются вакцинация и препараты, содержащие ингибиторы протеаз, разработанные американцами. Они хорошо себя зарекомендовали в лечении гепатита C», – заявил Чепрунов.
Ранее специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД». В состав добавки входят экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие. Предполагается, что они снижают количество вируса в носоглотке: на второй день – в два раза, на шестой – в 16, в связи с чем болезнь протекает с меньшими последствиями для организма.
Вместе с тем, первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Альтернатива QR-кодам – полный локдаун
|
|
«Введение QR-кодов на транспорте усилит борьбу с COVID сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинация и поможет разрывам цепочек заражения», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Накануне в Госдуму были внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.
«Эпидемиологическая обстановка в России более, чем серьезная – опять побит рекорд по смертности. Опыт других стран доказывает актуальность мер, предлагаемых законопроектами. Кстати, эти меры являются не запрещающими, а наоборот – разрешающими в нынешней сложной ситуации», – сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
По его словам, альтернатива введению обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте – это только полный локдаун. «Сразу отвечу на вопрос о том, почему эти требования ввели для международных и межрегиональных сообщений, а не внутри каждого субъекта. В каждом регионе ситуация с коронавирусом разная. К тому же, власти субъектов следят за соблюдением их региональных ограничений. Кроме того, транспортные аналитики все просчитали, и пришли к выводу, что предлагаемых мер будет достаточно для существенного улучшения ситуации в России», – добавил парламентарий.
Накануне правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода.
До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после такая возможность останется только у граждан с медотводом. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. Нормы обоих законов будут действовать до 1 июня 2022 года.
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Тренера по боксу в Астрахани отстранили от работы за «избиение» воспитанников
В Астрахани тренер по боксу «бил» воспитанников по ребрам и животу «для набивки», после чего его отстранили от работы.
Тренер просил ребят поднять руки и подставить пресс, чтобы от ударов мышцы стали сильнее. Инцидент попал на видео. Пользователи соцсетей возмутились тренировкой и обвинили тренера в непрофессионализме. Они отметили, после ударов дети могут получить повреждения внутренних органов, говорится в Telegram-канале РенТВ.
Сам тренер федерации бокса Астрахани Тапдыг Алескеров прокомментировал видео, на котором он «набивает пресс» воспитанникам. Мужчина отметил, что ролик был постановочным, а при выполнении упражнения мальчики даже не почувствовали боли. Он также заявил, что его отстранили работы. Алескеров подчеркнул, что ребята могли высказать свое мнение, а они «взяли и исключили его». Отмечается, что родители воспитанников никаких претензий к тренеру не предъявляли.
Ранее следователей заинтересовала видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено, как тренер по фигурному катанию избил ребенка во время тренировки в Подмосковье.
Выяснилось влияние боязни прививок на последствия после вакцинации
Риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий, заявили ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.
Само исследование представляло собой опрос испытуемых об ожидаемых побочных эффектах после вакцинации и сравнение их слов и эмоций с реальными «побочками».
«Мы знаем, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы также видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека», – приводит РИА «Новости» слова профессора из Орхусского университета Лене Васе.
По ее словам, участники, которые ожидали сложных побочных эффектов, после укола чаще чувствовали себя хуже, это объясняется эффектом ноцебо.
В отличие от известного эффекта плацебо, который демонстрирует, как положительные ожидания от лечения вызывают у организма позитивную реакцию на «пустышку», ноцебо работает наоборот.
«Если вы ждете, что сейчас будет больно, само ожидание боли активизирует многие из тех областей мозга, что задействованы, когда вы действительно испытываете боль», – рассказала Васе.
К примеру, если человек заранее настроен на сильный жар и лихорадку после вакцинации, то вероятность возникновения у него таких побочных эффектов повышается
Самый эффективный способ снизить эффект ноцебо, по словам ученого, — разумное и открытое информирование людей о свойствах вакцин и лекарств. Если гармонично сбалансировать подачу данных о препаратах, то риск возникновения психосоматических побочных эффектов снизится.
«Если вы будете говорить людям, что у 95% привившихся нет никаких побочных эффектов, вы увидите, что от них станет страдать меньше людей», – объяснила эксперт.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих – 4%/
За минувшие сутки в России выявили 39256 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Утечку данных покупателей фальшивых справок о ПЦР-тестах назвали фейком
Опубликованные в СМИ данные жителей Москвы и Московской области о поддельных ПЦР-тестах сами по себе оказались подделкой, заявил основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.
«Данные в СМИ о 500 тысячах фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. <…> Указано 88 тыс. фамилий со всей России», – цитирует RT эксперта.
Бедеров отметил, что мошенники намеревались воспользоваться «хайпом» для шантажа и вымогательства.
-
Ранее сообщалось, что персональные данные более 500 тыс. человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в Сети.
До этого в Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мясников сказал, что делать непривитым от коронавируса
Страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично», – сказал Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он пояснил, что вакцинацию можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле, и указал, что никто не боится пристегиваться.
«У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», – призвал доктор.
Ранее ученые установили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.