В книге для украинских студентов нашли цитаты Гитлера

Путин заявил о существовании лишь одного механизма урегулирования в Донбассе

Других механизмов урегулирования в Донбассе, кроме встречи «нормандской четверки», по-прежнему нет, считает президент России Владимир Путин.

Путин заявил в интервью ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, что, на его взгляд, «других механизмов у нас нет», передает ТАСС.

«Как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Москву часто обвиняют в «неисполнении» Минских договоренностей, однако «когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно Россия не исполняет по минским соглашениям, и что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет», передает РИА «Новости».

«Они прямо так (говорят): мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог», – сказал он.

Президент России также рассказал, что когда задается вопрос, что конкретно не выполняют самопровозглашенные ЛНР и ДНР, ответа тоже нет.

«Тем не менее от нас публично все время требуют исполнения», – добавил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате».

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу.

Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.

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