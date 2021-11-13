Корабли ЧФ прибыли в Алжир для участия в совместных маневрах

Правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода.

До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.

Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, указывается в документе. Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек.

Документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. По-прежнему, как указывается в документе, до 1 февраля будет достаточно ПЦР-теста.

Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.

Позже вице-премьер России Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства сообщила, что при введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы.

Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, заявила Голикова. Отмечается, что закон о кодах не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.

Действовать новые требования будут до 1 июня 2022 года.

«Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Вопрос о введении QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе рассмотрят на следующей неделе. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев добавил, что сертификат о вакцинации понадобится при покупке билетов на самолет и поезд, а для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования.

«В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс», – говорится в поправках, предложенных в Воздушный кодекс.

Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.