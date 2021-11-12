В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

В Адыгее приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше, для людей с хроническими заболеваниями, а также для проживающих в организациях соцобслуживания и психиатрических лечебницах, сообщает оперативный штаб республики.

Главный государственный санитарный врач по Адыгее Сергей Завгородний подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям, передает РИА «Новости».

«В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания. Решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и продолжающейся угрозой распространения COVID-19», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинации подлежат «проживающие в стационарных учреждениях здравоохранения, осуществляющих лечение и реабилитацию лиц с психическими расстройствами».

Кроме того, постановление предписывает руководителям организаций, администраций городов и районов, а также предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах соцобслуживания, психиатричечких лечебницах, до 15 декабря обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от COVID, а к 13 января следующего года полностью привить не менее 80% своих работников.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области решили ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет.