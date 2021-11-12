В Польше зафиксировали снижение попыток нелегального перехода границы

Россия обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов

Пограничники Польши и Литвы неоднократно били мигрантов и оттесняли их на территорию Белоруссии в нарушение любых возможных международных конвенций и норм, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед заседанием Совбеза международной организации.

«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», – приводит слова Полянского ТАСС.

Дипломат также отметил, что у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе и российская сторона намерена узнать на них ответы. «У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам», – сказал он. При этом Полянский добавил, что у Белоруссии после приостановки действия договора с ЕС о приеме мигрантов нет ни единой причины отсылать их обратно, подчеркнув, что это «было бы нарушением международных конвенций».

Дипломат также подчеркнул, что Россия и Белоруссия не помогают мигрантам добираться до границы с Польшей. Полянский добавил, что не согласен с описанием кризиса с мигрантами как искусственно созданного, как утверждают представители западных стран. «Поговорите с мигрантами и сами узнаете, насколько он искусственный. Я видел репортажи немецкого телевидения, где люди, которым удалось пройти [на территорию ЕС], говорят, что это было полностью их решение. Никто на них не давил, и у них есть совершенно законные основания находиться в Белоруссии», – указал дипломат.

Ранее постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд перед обсуждением ситуации в СБ ООН допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.