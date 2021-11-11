Политологи: Закон о региональной власти больше не позволит чиновникам «футболить» граждан

Новый закон о региональной власти точно обозначит обязанности местных глав, депутатов и чиновников – так, чтобы в любом уголке России гражданин чувствовал себя в равной степени защищенным. С другой стороны, закон дает регионам в ряде случаев больше свобод и полномочий. Законодательные новшества обсудили эксперты.

«Сколько сроков нахождения на посту должно быть у регионального руководителя? Раньше это устанавливал федеральный закон. Законодатели предлагают отдать этот вопрос на уровень самих регионов, каждый субъект федерации будет решать, сколько сроков и с какими ограничениями (не более двух сроков подряд, как сейчас – или вообще без ограничений) их глава будет находиться у власти», – отметил депутат Госдумы нового 8-го созыва, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. Из его слов следует, что законодатели в данном случае решили пойти по американскому пути. Именно в США каждый штат определяет правила пребывания своего руководителя на посту.

«Так, например, в штате Айдахо нет ограничений по срокам, в Аризоне – с правом одного переизбрания, но губернатор снова получает право избираться после четырехлетнего перерыва, в Нью-Йорке срок полномочий составляет четыре года», – перечислил Матвейчев. Впрочем, российские законодатели полагают, что длительность губернаторского срока не должна варьироваться – как и сейчас, он должен составлять 5 лет. Но сколько «пятилеток» подряд глава может быть у власти, предлагается решать самому региону, вновь указал депутат Госдумы.

Свое мнение парламентарий высказал на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Трансформация публичной власти: на пути к единству системы», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Напомним, что в начале недели Госдума одобрила в первом чтении законопроект о региональной власти в первом чтении. Документ четко определяет полномочия субъектов России. Законопроект поддержало правительство, при этом внеся ряд замечаний – в частности, министры призвали изъять из документа норму, по которой субъекты сами устанавливают порядок взимания региональных налогов и сборов.

Принятие нового закона о региональной власти сделает «правила игры» между центром и регионами понятными, отметили участники круглого стола.

«Говоря о законопроекте, следует понять – это не какая-то поправка к прежним правилам, а принципиально новый фундаментальный документ, – отметил депутат Матвейчев. – Он принимается вместо того закона, который действовал 20 лет, и очевидно морально устарел – в нем 178 даже не поправок, а заплаток. Когда россияне проголосовали за поправки в Конституцию, они проголосовали за то, что будет выстроено единое публичное поле, в котором каждый гражданин в каждой точке России будет чувствовать себя одинаково защищенным. Чтобы на уровнях субъектов федерации человека не «футболили» от ведомства к ведомству».

«К началу 2000-х конфликты между властями на местах привели к появлению «тянитолкая», когда не было согласованности действий между федеральными, региональными и муниципальными властями», – со своей стороны подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. В 1990-е годы тогдашняя власть провозгласила принцип независимости органов местного самоуправления, но это фактически означало, что многие проблемы были отданы на откуп местным властям, у которых не было ни средств, ни ресурсов для их решения. «Так, в 2001-02 годах президент был вынужден вмешиваться, когда в Приморье люди замерзали в домах», – отметил Данилин. За прошедшие десятилетия власть выстраивала работающую систему отношений «центр - регионы - муниципалитеты», но окончательно остановить ведомственного «тянитолкая» удастся с принятием нового закона о публичной власти, полагает эксперт.

Закон четко обозначит границы ведения центра и регионов, и определит совместные предметы ведения, заметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян .«Практика софинансирования, и распределения трансфертов будет более системной. Правительству будет легче понимать, в каких объемах и где оно должно участвовать», - отметил эксперт. Возможно, региональным властям будет это не очень приятно, но придется смириться – кандидатов на ряд ключевых позиций администраций регионов надо будет согласовывать с профильными федеральными органами власти», – заявил Кирьян.

Данилин отметил, что закон систематизирует российский федерализм – не только по содержанию, но и по форме. Все руководители субъектов федерации будут иметь одинаковый статус. «По закону в России есть лишь один президент – глава государства. Даже глава Татарстана по сути давно не является «президентом». В федерации глава Чечни, глава Татарстана и, например, Тамбовской области одинаковы по своим конституционным полномочиям, – подчеркнул политолог. – В местных законах регионального главу можно именовать как угодно – хоть «ханом» или «набобом». Но после запятой: в первую очередь – он глава одного из субъектов Российской Федерации».

«В 1990-е годы многие наши регионы очень своеобразно понимали принцип федерации, трактовали его каждый по-своему», – напомнил политолог Алексей Мартынов. По сути же, никто не вправе претендовать на роль «набоба», полновластного владыки, отметили участники круглого стола.

По нормам закона, депутаты заксобраний во всех регионах будут нести одинаковую ответственность за ведение деятельности, которая со статусом депутата несовместима, ко всем будут одинаковые требования, подчеркнула политолог Анна Федорова. «Закон не только обеспечивает большую сбалансированность институтов власти в России, но и, на мой взгляд, многих людей, которые сейчас в системе власти работают, заставит более серьезно и вдумчиво относиться к своим обязанностям, а это принципиально важно для качества государственного управления», – подчеркнула Федорова.