Госдума одобрила в первом чтении проект о региональной власти

Госдума одобрила в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет.

За данное решение проголосовали 317 депутатов, против выступили 66, еще 12 воздержались, передает ТАСС.

Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Согласно законопроекту, глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. При этом законопроектом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.

Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в дальнейшем вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, «они могут оставить эти два срока, а могут отменить». Документом закрепляется, что законом субъекта РФ устанавливается порядок проведения выборов главы региона либо его избрания депутатами. Региональный законодательный орган также принимает конституцию и устав субъекта РФ.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник отметил, что глава региона сможет работать «столько, сколько будет указано в уставе конкретного субъекта РФ». «Мы в эти вопросы не вторгаемся, конституция или устав субъекта РФ решают этот вопрос», – сказал он журналистам. По словам депутата, «структуру региональных органов утверждает губернатор». Он заметил, что законопроектом предусмотрено назначение ряда должностных лиц совместно с федеральными органами власти, хотя это предусмотрено и в действующем законодательстве. «Все это было разбросано, мы это объединили в один документ», – добавил он.

Глава каждого региона, согласно законопроекту, теперь будет обязан сформировать правительство. Вместе они будут отвечать за социально-экономическую ситуацию в регионе. Вводится норма о формировании контрольно-счетных органов, которые будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. «Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», – сказал журналистам Володин.

Как отмечали ранее авторы документа, законопроект сохранит систему так называемых регионов-матрешек в России, «ее ломать не будут».

По словам Володина, «именно от согласованных действий всех уровней власти – федерального, регионального и местного – зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом». «Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», – отметил спикер Госдумы.

Согласно законопроекту, «полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются досрочно в случае его смерти, отставки по собственному желанию, отрешения от должности президентом РФ в связи с утратой доверия, в связи с выражением ему недоверия законодательным органом региона, признанием его судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, выездом за пределы РФ на постоянное место жительства, прекращением российского гражданства или наличием гражданства (подданства) иностранного государства».

У президента появляется возможность прекращать полномочия глав субъектов в связи с утратой доверия по любым основаниям. Сейчас сделать это можно только в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов. Основанием для прекращения полномочий также является наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Отзыв главы региона возможен в случае нарушения им законодательства или «неоднократного грубого, без уважительных причин» неисполнения своих обязанностей. Факт данных нарушений должен установить суд.

При этом в действующем законе основанием для досрочного прекращения полномочий губернатора является также его отзыв избирателями. Проект нового закона такой нормы не предусматривает.

Законопроектом также предусмотрены гарантии для депутатов региональных заксобраний. В частности, их нельзя будет привлечь к ответственности за высказанное мнение или позицию в рамках исполнения ими своих полномочий. В проекте прописаны и основания для досрочного прекращения полномочий депутатов. Согласно законопроекту, депутаты смогут в рамках регионального законодательства назначать референдумы, оформлять решения о недоверии главе региона, руководителям исполнительных органов, утверждать соглашения об изменении границ субъектов РФ. Законопроекты, внесенные в заксобрание главой региона, рассматриваются по его предложению в приоритетном порядке.

Глава субъекта РФ может распустить законодательное собрание, в том числе в случае принятия конституции или устава региона, законов или нормативных актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, а также если депутаты в течение трех месяцев не проводят заседание. Законопроектом о региональной власти предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, включающий в том числе освобождение от должности.