Умер отменивший апартеид экс-президент ЮАР де Клерк

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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат
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Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине.
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Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете.
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Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Умер отменивший апартеид экс-президент ЮАР де Клерк
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Бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк скончался в возрасте 85 лет после продолжительной тяжелой болезни, сообщил фонд политика.
«С глубочайшей грустью фонд Ф. В. де Клерка вынужден объявить, что бывший президент Ф. В. де Клерк мирно скончался у себя дома в Фресне (районе Кейптауна) сегодня утром после борьбы с раком – мезотелиомой. Господину де Клерку было 85 лет», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.
«У него остались жена Элита, двое детей, Сьюзан и Ян, а также его внуки»,— сообщил представитель «Фонда де Клерка» Дэйв Стюард порталу News24.
Как ожидается, о месте и дате похорон позже объявит действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Фредерик де Клерк – ключевая фигура перехода страны к демократии. Он Клерк был последним белым лидером ЮАР – в 1989-1994 годах. На посту его сменил Нельсон Мандела. В 1993 году Нельсон Мандела и де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.
В июне фонд сообщал, что у де Клерка диагностирован рак, экс-президент получал иммунотерапию.
В ЕС сочли недостаточными поставки Газпрома в ПХГ Европы
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Газпром, начавший наращивание запасов газа в подземных хранилищах Германии и Австрии, до конца года может поставить на рынок Европы около 2 млрд кубометров газа, но этого не хватит, если зима окажется суровой, заявила аналитик по рынку газа Rystad Energy Эмили Макклейн.
«Возобновление потоков российского газа в Германию через точку Mallnow и появление небольших объемов закачки в немецкое ПХГ «Реден» успокоили трейдеров и цены после недельной волатильности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Макклейн.
По ее словам, до сих пор не ясно, сколько сможет поставить газа российская компания, основываясь на данных за период октября–ноября. Европейские страны рассчитывают на 2 млрд кубометров газа. Макклейн подчеркнула, что этого будет недостаточно для слишком холодной зимы.
Также она указала на заявление экспертов о падении температуры воздуха ниже нормы в северо-западной Европе в следующие пару недель. Учитывая запасы газа, это может спровоцировать рост цен, если поставки топлива из России окажутся неустойчивыми. Риск можно снизить, увеличив объемы поставок газа, отметила аналитик.
Ранее сообщалось, что в ФРГ подтвердили закачку газа Газпромом в европейские хранилища. Уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, сообщает газета «Хандельсблат».
Ярош выступил с призывом о готовности к украинским националистам
Командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош выступил с экстренным обращением к личному составу УДА и заявил, что уже в ближайшее время Украине может потребоваться весь ее потенциал на фоне якобы новой «волны агрессии» со стороны России.
В статье для «Укринформ» Ярош заявил, что Россия якобы наращивает военную активность около границ Украины. На своей странице в Facebook он обратился к личному составу добровольческой армии. «Не исключено, что скоро, ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова, понадобятся нашей Матери-Украине!» – написал Ярош.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала ранее заявил, что наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за войск России у границ
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск вблизи украинских границ.
«Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе», – приводит слова Зеленского в телеобращении к гражданам ТАСС.
В то же время, по его словам, такие сообщения вызывают панику. «Удивляет то, что это стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху. Обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд, психологическое давление со стороны России на нас давно не действует», – заявил Зеленский.
Он заверил, что украинские спецслужбы и разведка «владеют полной информацией», армия Украины «готова дать отпор кому-либо когда-либо и где-либо». «Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия», – заявил политик.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Украина решила передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское
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Кабинет министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Черного моря в Азовское, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат также опубликовал документ, в котором говорится, что в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».
На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа «Айленд» – «Славянск» и «Старобельск».
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе, сообщил неназванный чиновник ЕС Bloomberg.
В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока не известно, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту
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Газпром подал на четверг заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки второй день подряд, следует из данных «Оператора ГТС Украины».
Транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,2 млн куб. м через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.
Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, это близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
По данным Газпрома, фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров.
Ранее на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
До этого оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Авиаэксперт рассказал об ответе России на вероятные санкции ЕС против «Аэрофлота»
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Безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее, по данным Bloomberg, в ЕС допустили введение санкций против «Аэрофлота».
«Угрозы, звучащие из ЕС, нелепы. У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.
По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву. А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к такому информационному шантажу», – пояснил аналитик.
Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.
Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.
«Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам», – спрогнозировал аналитик.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает
возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа просит Россию помочь с белорусами.
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Эксперт: США и Украина хотят унизить власти Франции и Германии
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«Из моего Ивано-Франковска на днях выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками и БТР. Все это – открыто, на глазах у горожан», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский правозащитник Руслан Коцаба, комментируя рост военной активности США и Украины вокруг Крыма и Донбасса. По его мнению, так Киев намерен избавиться от обязательств в рамках «нормандского формата».
«Обратите внимание на то, что произошло в акватории Черного моря в последние дни. Там появились два американских боевых корабля, один из которых заправляет другие корабли. Понятно, что ожидается долгосрочное пребывание этих кораблей», – пояснил украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба.
«То, что самолет ВВС США летал по самому краю разрешенной зоны, провоцируя тем самым силы ПВО в Крыму. Все эти жесты говорят не только о желании США устроить военную провокацию на границах Украины. Одновременно Соединенные Штаты хотят тем самым унизить власти Франции и Германии, доказывая бесполезность любых попыток действовать в «нормандском формате», тщетность минских мирных переговоров», – добавил эксперт.
По мнению Коцабы, за активизацией действий ВСУ на линии фронта в Донбассе также стоят США. «Выходит, что третьей стороне, которая находится вне Украины, выгоден бардак, который усиливается в нашей республике», – предположил Коцаба. «Армия Украины в последнее время демонстративно усилила свою активность. На днях из моего Ивано-Франковска выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками и БТР. Все это – открыто, на глазах у горожан. Такое показное бряцание оружием вызывает у меня беспокойство», – отметил украинский правозащитник.
По его мнению, кризис с беженцами на границе Польши и Белоруссии следует рассматривать как звено той же цепи событий. Он полагает, что в перспективе кризис может очень скоро перекинуться и на границу Польши с Украиной, если мигранты направятся на юг.
«В итоге, как мне кажется, в последние дни мы оказались на грани большого конфликта. Причем он уже не будет украинским – это будет геополитический конфликт. Не хочу оказаться пророком смерти в своем отечестве, но из-за всех этих провокаций в Донбассе и на границе с Польшей может начаться горячая фаза новой мировой войны. Постучим, конечно, по дереву», – оговорился эксперт.
Как сообщили в среду в Минобороны России, разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ нашей страны в Черноморском регионе. «В прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета», – заявили в министерстве. Там добавили, что речь идет об отправившемся с Крита стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, который приблизился к нашей границе на 30 км; о взлетевшем с авиабазы на Сицилии базовом патрульном самолете P-8А «Посейдон» ВМС США, приближавшемся к границе на 70 км; вылетевшем с авиабазы в Румынии самолете-разведчике С-160G «Габриэль» ВКС Франции, который подлетел к границе тоже на 30 км.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в этом году по сути утроила интенсивность полетов над акваторией Черного моря.
Япония захотела решить спор по Курилам до заключения мира с Россией
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Япония выступает за подписание мирного договора с Россией после решения «территориального вопроса», заявил новый министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси на первой пресс-конференции после назначения.
«Что касается мирного договора с Россией, то мы не должны передавать [эту проблему] следующим поколениям. Мы придерживаемся курса на подписание мирного договора [с Москвой] после решения «территориального вопроса», – приводит слова нового главы МИД Японии ТАСС.
Министр также отметил, что Токио намерен продолжать переговоры с Москвой по мирному договору «на основе имеющихся договоренностей», включая те, что были достигнуты на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году.
«Нет никаких изменений в том, что мы придаем большое значение отношениям с Россией. Я считаю, что мы должны целиком развивать японо-российские отношения в широком спектре областей, в том числе в сфере политики, включая проблему подписания мирного договора, экономики, культуры, чтобы это шло на пользу нашим национальным интересам», – сказал новый глава МИД Японии.
Ранее эксперты спрогнозировали позицию Токио по Курилам после парламентских выборов в Японии. Перед выборами власти Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией. Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в основе неизменных интересов России и Японии лежит стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.
Напомним, в конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.
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Нафтогаз нашел «преимущества» ГТС Украины перед «Северным потоком – 2»
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Украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в статье для портала NV.ua.
«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока – 2», где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод», – приводит мнение Витренко РИА «Новости».
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Глава Нафтогаза также выразил мнение, что газотранспортная система Украины «выигрывает» у «Северного потока – 2» с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировки. «Например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, она (ГТС Украины) значительно удобнее российской», – заявил украинский чиновник.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году
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Тбилисский городской суд отменил арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам, заявил прокурор Джарджи Циклаури.
«На сегодняшнем процессе обвиняемому Саакашвили была отменена мера пресечения в виде ареста. Суд на данном этапе посчитал, что нет необходимости в этой мере, и отменил ее... Отмена не меняет фактическую ситуацию, так как он продолжит отбывать наказание в тюрьме по другим делам, по которым он осужден», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам прокурора, он ходатайствовал суду о возможности подключить Саакашвили к судебному разбирательству по его делу: провести заседание в самом пенитенциарном учреждении или дистанционно. Адвокаты Саакашвили отказались.
«Мы ходатайствовали, чтобы дать возможность Саакашвили принять участие в процессе, для этого были готовы провести процесс в пенитенциарном учреждении и даже дать возможность трансляции в прямом эфире... Во время видеотрансляции он мог бы иметь возможность зафиксировать свою позицию и сделать обращение... Сторона защиты отказалась по непонятным для нас причинам», – заявил прокурор.
По мнению Циклаури, адвокаты не согласились на предложения, так как их целью является устроить «показуху» и политические спекуляции.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы ввиду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покидает Руставскую тюрьму. Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».
Грызлов объяснил цель Киева по нагнетанию напряженности в Донбассе
Нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса, заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.
Он рассказал, что киевская делегация продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра Минских соглашений с целью замены одной из его сторон, передает ТАСС.
«Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака». Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», – сказал Грызлов.
Он также отметил, что нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса.
По мнению Грызлова, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Украиной Минских соглашений.
«Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и Минских соглашений в целом», – отметил он.
Грызлов считает, что «Украина пытается увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта – ключевого вопроса о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса».
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа в Европу
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Поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.
По его словам, через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод из Ямала в Европу, при этом в последнее время объемы транзита возросли значительно.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – указал президент Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Российских водителей предупредили о новых штрафах
В России ужесточили наказания для водителей за несоблюдение ПДД, нововведения прописаны в новом кодексе от Минюста.
За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это уже не первый случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей или даже лишиться прав, передает «Коммерсант».
Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского.
За неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского, если это спровоцировало опасную ситуацию на дороге, водителю грозит штраф 40 тыс. или лишение прав на срок до трех лет. Также увеличится штраф с 1 тыс. рублей до 3 тыс. за стоянку вне специально отведенных для таких случаев «карманов».
Тем, кто рискнет возить детей без автокресла, грозит штраф до 5 тыс. рублей, вместо 3 тыс.
Ранее в КоАП решили включить штраф за опасное вождение.
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ
Евросоюз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
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