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В России началась третья фаза исследования вакцины от COVID для подростков
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Третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» началась в Москве, в ней принимают участие 3 тыс. человек в возрасте 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова сообщила, что в Москве «на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков, участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет», говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.
«Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год», – добавила она.
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Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что концентрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз – для детей младшего возраста.
Между тем Коста-Рика стала первой страной, в которой одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет.
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Голикова: Рост смертности от COVID вызывает тревогу
Ежедневно в России от последствий коронавируса умирает более тысячи человек, это вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.
«Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан», – передает ее слова РИА «Новости».
Вице-премьер пояснила, что это в основном граждане, которые старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные.
За минувшие стуки в России выявили 38058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания.
Также за сутки зафиксировано 1239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.
Путин предупредил об опасности опоздания с ревакцинацией
Президент Владимир Путин заявил, что задержка с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к опозданию с ревакцинацией, тогда многие усилия пойдут насмарку.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса.
«Я лично спрашивал: что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
В Минздраве объяснили, почему коронавирус называют болезнью старения
Ученые называют коронавирусную инфекцию болезнью старения. Заболевание первый раз в истории вызвало эпидемию, которая настолько зависит от возраста, заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Старение населения является глобальным трендом, самые быстрорастущие популяции – это популяции пожилых людей, пояснила Ткачева, передает РИА «Новости».
«Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид – это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения», – добавила она.
Эксперт Минздрава отметила, что коронавирус называют болезнью старения не только потому, что она тяжелее протекает у возрастных пациентов, но и потому, что она переходит в длительный посткоронавирусный синдром. «Даже... некоторые публикации появились – ускоряет процесс старения», – сказала Ткачева.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения.
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Юрист разъяснил, за что могут наказать врача-антипрививочника
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Любая агитация врача расценивается как действие, сделанное с умыслом, что, в свою очередь, является одной из составных частей уголовного правонарушения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко. Так он прокомментировал заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что для врачей-антипрививочников уже предусмотрена уголовная ответственность в действующем законодательстве.
Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что министр Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья сказал, что позиция медицинских работников, которые выступают против вакцинации и распространяют некорректную информацию, угрожает жизни и здоровью россиян. Однако вводить для них уголовную ответственность нет необходимости, поскольку соответствующие положения и меры уже предусмотрены действующими законами.
«В принципе, можно кого угодно наказать, главное творчески подходить к этому вопросу. В Уголовном кодексе достаточно составов, чтобы и врача можно было бы привлечь к ответственности. Не знаю, о каких конкретно статьях говорит именно министр. Единственное, на что я действительно хотел бы обратить внимание, что врач является высокообразованным человеком, а призывая других людей отказаться от вакцинации, он делает это, полностью осознавая последствия», – говорит Карпенко.
Юрист объясняет, что врачи изучают пользу и возможный вред вакцинации, и прежде чем давать те или иные рекомендации, они взвешивают все плюсы и минусы. То же самое касается методов лечения, лекарственных средств и так далее.
«То есть агитируя за отказ от вакцинации, врач в любом случае действует, осознавая последствия этого шага. И если он пренебрегает этими последствиями, то значит, действует умышленно. Умысел же, в свою очередь, является одной из составных частей уголовного правонарушения – субъективная сторона правонарушения, вина в форме умысла. Подозреваю, что министр имел в виду именно это», – считает специалист.
Собеседник подчеркивает, что действия врача всегда расцениваются как умышленные, поскольку он в силу своей образованности прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести. Более того, даже если врач по каким-то причинам просто заблуждается, то он все равно должен понимать, что свое мнение следует держать при себе.
«Врач имеет полное право на собственное мнение, но если он его ретранслирует неопределенному кругу лиц, то в силу своего образования должен осознавать последствия своей агитации. А в случае с вакцинацией мы знаем, что вне зависимости от чьего-то личного мнения, статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред. Естественно, при условии, что это качественная вакцина. То есть, как не крути, по сути врач-антипрививочник будет сеять раздор», – заключил Карпенко.
Ранее в Росздравнадзоре предупредили, что намерены передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах, уделяя особое внимание выступающим против вакцинации врачам.
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Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин
Мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
«COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», – цитирует Авдеева ТАСС.
По его словам, чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем после выздоровления от коронавируса. Часть хронических заболеваний также могут увеличить предрасположенность посткоронавирусного синдрома. Среди таких примеров он указал бронхиальную астму.
Почти треть переболевших испытывают проблемы со сном и имеют одышку, добавил пульмонолог.
«В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии – 20%, миалгия – 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома», – указал специалист.
Авдеев пояснил, что на текущий момент уже есть данные по выписанным из реанимации людям, пережившим коронавирус. У них в течение ближайших трех месяцев очень высок риск умереть от посткоронавирусных осложнений.
«В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев», – сказал эксперт.
«Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара», – сказал Авдеев.
При этом заболевание коронавирусом вместе с гриппом может привести к катастрофической ситуации, подчеркнул представитель Минздрава.
«Многократно эксперты, специалисты, инфекционисты, вирусологи подчеркивают: не дай бог, если у одного пациента встретятся сразу два вируса – SARS-CoV-2 и вирус гриппа, ситуация просто-напросто будет катастрофической», – сказал он.
Эксперты разрешили прививаться одновременно от обеих инфекций, чтобы избежать плачевных последствий, пояснил Авдеев.
«Выход из ситуации – делать две вакцины одновременно. <...> Они делаются в две разные точки, но это очень сильно упрощает всю нашу ситуацию», – подвел итог пульмонолог.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус распространяется в России быстрее в новую волну, фаза осложнения болезни также ускорилась.
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Клишас оценил введение обязательной вакцинации с точки зрения Конституции
Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас заявил, что «Конституции это не противоречит», однако подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
Между тем в России уже больше 8,9 млн зафиксированных случаев коронавируса, ежедневно регистрируют порядка 38 тыс. новых случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации
Решений о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также прокомментировал вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии.
«Послушайте, нет, нет рассматривается (вопрос), потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», – сказал представитель Кремля.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.
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Онищенко назвал самую опасную зону для заражения коронавирусом
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Наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Онищенко, отвечая на вопрос о правильности введения правила в некоторых регионах России, которое предусматривает обязательное наличие QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов, сказал, что «самой опасной зоной риска является самолет», передает ТАСС.
«Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я не спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», – пояснил он.
Онищенко подчеркнул, что такая мера, по его мнению, должна быть введена по всей России.
«Правильно сделали. И везде нужно это сделать обязательным», – заявил он.
Напомним, QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер «Победа» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждали введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
Кроме того, в РЖД заявили о технологической готовности к выполнению требований.
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В Германии за сутки выявили более 50 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 50196, что стало новым максимумом за все время пандемии, свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.
Предыдущий антирекорд в Германии был зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39676 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4894250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в Германии умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 97198, передает ТАСС.
В прошлый четверг Германия установила рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Тогда за 24 часа было выявлено около 34 тыс. заразившихся.
В начале ноября в Германии решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
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Зрителей онлайн-кинотеатров предложили регистрировать через «Госуслуги»
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Участники прошедшего в Общественной палате круглого стола обсудили проблемы, с которыми сталкиваются онлайн-кинотеатры, пользователи и государство при работе с контентом, – распространение деструктивной информации, а также несанкционированное копирование и распространение аудиовизуальной продукции.
В Общественной палате России 10 ноября прошел круглый стол на тему «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров». Организатором мероприятия стала Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Участники мероприятия обсудили проблемы, с которыми сталкиваются онлайн-кинотеатры, пользователи и государство при работе с контентом, – распространение деструктивной информации, а также несанкционированное копирование и распространение аудиовизуальной продукции, говорится в сообщении на сайте Общественной палаты.
Член Комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что граждан беспокоит распространение через аудиовизуальные сервисы опасного контента, который может быть доступен детям.
«Когда мы говорим об опасном контенте, необходимо говорить обо всех площадках, на которых дети могут найти опасные материалы. Мы видим, что началась дискуссия о регулировании этого момента, озвучен целый ряд предложений: вариант Роскомнадзора – все, что запрещено на телевидении и в СМИ, нужно распространить и на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы. Вариант, о котором говорит Министерство культуры, – прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров. Третий вариант – верификация возраста пользователя, например через госуслуги», – сказала Мизулина. Она также подчеркнула необходимость полного отключения рекламных функций и рекомендательных алгоритмов на всех онлайн-площадках для детей до 14 лет.
«Многие родители говорят, что даже в детских профилях существует навязчивая реклама опасного контента. Практика отключения рекламы и рекомендаций для детей введена в Великобритании, об этом говорят в США, и Россия не должна отставать», – подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.
Депутат Госдумы России Антон Горелкин выразил надежду на то, что законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов будет внесен до конца 2021 года. «Прежде всего он касается регулирования социальных сетей, но мы будем следить и за развитием аудиовизуальных сервисов, и за тем, во что они будут превращаться. Мы видим их стремление стать платформой по захвату внимания, чтобы зритель вообще оттуда не выходил», – сказал парламентарий. Он также выразил мнение, что социальные сети и онлайн-платформы должны предусматривать отключение рекомендательных алгоритмов.
Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, в ответ на вопрос Екатерины Мизулиной об оценке взаимодействия Роскомнадзора с российскими и зарубежными онлайн-кинотеатрами в борьбе с опасным контентом отметил, что практика правоприменения в настоящее время нарабатывается, и выразил надежду на продуктивность дальнейшей работы. На вопрос о законодательстве в сфере авторских прав Евгений Зайцев ответил, что, на его взгляд, проблем в настоящее время не выявлено.
«Наше законодательство довольно совершенно, это отмечают не только российские субъекты и объекты правоприменения, но и зарубежные. Если говорить про так называемый антипиратский меморандум, то сейчас на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который имплементирует его положения в закон и распространяет на все авторские права», – сообщил Зайцев.
Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Андрей Бырдин отметил, что в целях борьбы с несанкционированным копированием и распространением контента необходимо включать нерегулируемые сервисы в правовое поле России, а пиратские сайты удалять из поисковой выдачи и блокировать по формальным признакам.
«Для блокировки пиратских сайтов у нас есть два пути. Первый – блокировка по обращению правообладателя. Ради этого правообладатель должен получить два последовательных решения суда, а после этого обратиться в Минцифры. Второй путь – блокировка ФНС. Она возможна в том случае, если пиратский сайт рекламирует онлайн-казино», – сказал Бырдин.
Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин отметил, что механизмы контроля и регулирования для платных онлайн-кинотеатров и бесплатных хостингов должны различаться. «Может ли под маркировку 18+ может попасть любая степень жестокости, насилия, сцены сексуального характера? Безусловно, нет. Признание какого-либо контента нарушителем норм должно иметь правовую, судебную основу. В том, что касается контента, содержащего нецензурную лексику, существуют отработанные фильтры доступа и недоступа. Взрослый человек должен иметь право выбрать аудиодорожку. Позиция о полном запрещении демонстрации сцен сексуальной девиации неуместна вообще. Взрослый человек имеет право смотреть художественные произведения, где это изображается, по собственному выбору», – подчеркнул Мишин.
В конце октября член Комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что под влиянием деструктивной информации могут находиться до 70 млн россиян, из них примерно 9,5 млн – это дети и подростки.
ВОЗ объяснила, когда настанет конец пандемии COVID
Окончание пандемии коронавирусной инфекции произойдет тогда, когда мир научится «жить» с инфекцией, заявил глава европейского отделения Всемирной организации (ВОЗ) Ханс Клюге.
«Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, – вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Vanguardia.
Представитель ВОЗ добавил, что одним из главных препятствий стала замедлившаяся вакцинация в отдельных странах, а также неоправданное ослабление профилактики.
«У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <...> Год назад остановилась вся мировая экономика», – добавил Клюге.
На данный момент количество зараженных коронавирусом в мире превысило 250 млн человек, наиболее серьезная ситуация сложилась в США, Индии, Бразилии и Британии. Россия занимает пятое место в этом перечне.
Глава СПЧ выступил за разработку законопроекта об обязательной вакцинации
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект.
«Очень правильные комментарии дал сенатор Клишас. Он сказал, что конституция предполагает такие возможности в случае экстренных ситуаций, но закона соответствующего, развивающего тезис конституции, у нас нет. Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон», – прокомментировал он ТАСС высказывание директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости обязательной вакцинации.
По его словам, это необходимо, чтобы не было «никаких правовых нестыковок, в частности, например, как с постановлением петербургским». «Я не очень понимаю, как власти Санкт-Петербурга будут побуждать этих лиц прививаться, какие у них есть инструменты для этого, они что, не будут их пускать в магазин или транспорт? Поскольку нет инструментов, я не понимаю, как это постановление будет действовать», – добавил глава СПЧ.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.
Матвиенко допустила принятие более строгих мер из-за пандемии
Не исключено введение более строгих ограничительных мер в ряде регионов по отдельным категориям населения в связи с пандемией, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе», – цитирует ТАСС Матвиенко.
Председатель Совфеда напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на Совете безопасности России. «Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», – добавила она.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней дало положительный эффект.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.
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Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России
Уровень коллективного иммунитета по России 48,4%, сообщила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, по уровню коллективного иммунитета от коронавируса лидируют республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
Она также рассказала, что рост заболеваемости новой коронвирусной инфекцией превышает среднероссийские показатели в Хабаровском крае, Саратовской и Омской областях.
«В трех регионах рост заболеваемости за последнюю неделю [44-ю] превышает среднероссийские – это Хабаровский край, Самарская и Омская области. Коллеги предпринимают соответствующие усилия [для борьбы]», – рассказала Голикова. Она добавила, что больничные койки для пациентов с коронавирусом сейчас заняты в России на 82,8%.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней дало положительный эффект.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.
Голикова назвала желательный уровень коллективного иммунитета к COVID
Планка коллективного иммунитета находится на уровне 80%, а желательно достичь 90-95%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, который мы должны достичь, – 80% взрослого населения страны с учетом вакцинированных и переболевших. Мы с коллегами из регионов давно работаем в этом направлении, но на сегодняшний день видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно привить еще порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек. <…> Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, <…> говорят, что 80% недостаточно, для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», – передает ее слова ТАСС.
Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета по России составляет 48,4%.