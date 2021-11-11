В России началась третья фаза исследования вакцины от COVID для подростков

Зрителей онлайн-кинотеатров предложили регистрировать через «Госуслуги»

Участники прошедшего в Общественной палате круглого стола обсудили проблемы, с которыми сталкиваются онлайн-кинотеатры, пользователи и государство при работе с контентом, – распространение деструктивной информации, а также несанкционированное копирование и распространение аудиовизуальной продукции.

В Общественной палате России 10 ноября прошел круглый стол на тему «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров». Организатором мероприятия стала Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Участники мероприятия обсудили проблемы, с которыми сталкиваются онлайн-кинотеатры, пользователи и государство при работе с контентом, – распространение деструктивной информации, а также несанкционированное копирование и распространение аудиовизуальной продукции, говорится в сообщении на сайте Общественной палаты.

Член Комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что граждан беспокоит распространение через аудиовизуальные сервисы опасного контента, который может быть доступен детям.

«Когда мы говорим об опасном контенте, необходимо говорить обо всех площадках, на которых дети могут найти опасные материалы. Мы видим, что началась дискуссия о регулировании этого момента, озвучен целый ряд предложений: вариант Роскомнадзора – все, что запрещено на телевидении и в СМИ, нужно распространить и на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы. Вариант, о котором говорит Министерство культуры, – прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров. Третий вариант – верификация возраста пользователя, например через госуслуги», – сказала Мизулина. Она также подчеркнула необходимость полного отключения рекламных функций и рекомендательных алгоритмов на всех онлайн-площадках для детей до 14 лет.

«Многие родители говорят, что даже в детских профилях существует навязчивая реклама опасного контента. Практика отключения рекламы и рекомендаций для детей введена в Великобритании, об этом говорят в США, и Россия не должна отставать», – подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.

Депутат Госдумы России Антон Горелкин выразил надежду на то, что законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов будет внесен до конца 2021 года. «Прежде всего он касается регулирования социальных сетей, но мы будем следить и за развитием аудиовизуальных сервисов, и за тем, во что они будут превращаться. Мы видим их стремление стать платформой по захвату внимания, чтобы зритель вообще оттуда не выходил», – сказал парламентарий. Он также выразил мнение, что социальные сети и онлайн-платформы должны предусматривать отключение рекомендательных алгоритмов.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, в ответ на вопрос Екатерины Мизулиной об оценке взаимодействия Роскомнадзора с российскими и зарубежными онлайн-кинотеатрами в борьбе с опасным контентом отметил, что практика правоприменения в настоящее время нарабатывается, и выразил надежду на продуктивность дальнейшей работы. На вопрос о законодательстве в сфере авторских прав Евгений Зайцев ответил, что, на его взгляд, проблем в настоящее время не выявлено.

«Наше законодательство довольно совершенно, это отмечают не только российские субъекты и объекты правоприменения, но и зарубежные. Если говорить про так называемый антипиратский меморандум, то сейчас на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который имплементирует его положения в закон и распространяет на все авторские права», – сообщил Зайцев.

Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Андрей Бырдин отметил, что в целях борьбы с несанкционированным копированием и распространением контента необходимо включать нерегулируемые сервисы в правовое поле России, а пиратские сайты удалять из поисковой выдачи и блокировать по формальным признакам.

«Для блокировки пиратских сайтов у нас есть два пути. Первый – блокировка по обращению правообладателя. Ради этого правообладатель должен получить два последовательных решения суда, а после этого обратиться в Минцифры. Второй путь – блокировка ФНС. Она возможна в том случае, если пиратский сайт рекламирует онлайн-казино», – сказал Бырдин.

Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин отметил, что механизмы контроля и регулирования для платных онлайн-кинотеатров и бесплатных хостингов должны различаться. «Может ли под маркировку 18+ может попасть любая степень жестокости, насилия, сцены сексуального характера? Безусловно, нет. Признание какого-либо контента нарушителем норм должно иметь правовую, судебную основу. В том, что касается контента, содержащего нецензурную лексику, существуют отработанные фильтры доступа и недоступа. Взрослый человек должен иметь право выбрать аудиодорожку. Позиция о полном запрещении демонстрации сцен сексуальной девиации неуместна вообще. Взрослый человек имеет право смотреть художественные произведения, где это изображается, по собственному выбору», – подчеркнул Мишин.

В конце октября член Комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что под влиянием деструктивной информации могут находиться до 70 млн россиян, из них примерно 9,5 млн – это дети и подростки.