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Гинцбург рассказал о вакцине от COVID для детей и подростков
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Концентрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз – для детей младшего возраста, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в десять раз», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Ранее в Москве начался предварительный отбор несовершеннолетних, желающих принять участие во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса.
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Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали
клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.
Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова
Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.
Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.
«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.
Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.
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Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.
В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.
Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.
Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин от COVID.
«С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин», – заявил Путин на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.
«Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати» доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств «Двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», – заявил Путин.
По его словам, ситуация с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медпомощи во всем мире.
«Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки взаимное признание национальных вакцинных сертификатов», – заявил Путин.
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Гинцбург обвинил ЕМА и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V»
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Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», – заявил Гинцбург в интервью «Вечерней Москве».
Еще одной из вероятных причин непризнания вакцины «Спутник V» в ЕС глава Центра Гамалеи назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие, по его мнению, задержки.
«Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», – отметил он. Гинцбург заключил, что такие «шероховатости» позволяют при желании «найти поводы придраться» к российской вакцине.
В прошлую среду Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» «вступает в завершающую стадию». В РФПИ отметили, что рассчитывают на «одобрение вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Умерла ставшая известной пациентка «красной зоны» госпиталя в Томске
Умерла пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео об уходе за 84-летней бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске под видом врача, сообщил областной депздрав.
«Восьмидесятичетырехлетняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 (15.32 мск) в реанимационном отделении госпиталя», – говорится в Telegram-канале «Область здоровья».
Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко сообщается, что в субботу утром состояние подключенной к аппарату ИВЛ пациентки резко ухудшилось и из терапевтического отделения ее перевели в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния – прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.
«Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», – сказал Тарасенко.
В облдепздраве уточнили, что причина смерти – коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Женщина поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.
Напомним, в среду стало известно, что мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске.
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ЕС призвал МИД России найти решение по QR-кодам для дипломатов
ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, привитых не зарегистрированными в стране вакцинами, заявили в представительстве Евросоюза в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.
«Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. Также оно обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения и передвижения по его территории», – пояснили в представительстве.
Между тем, в МИД РФ указали, что «в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий». Также в дипведомстве уточнили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
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В России выявили 40,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7603, Санкт-Петербурге – 3597, Московской области – 2737.
Всего в стране выявили 8 513 790 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 358 539 человек, из них за сутки вылечились 27 115 человек.
Также за сутки зафиксировано 1158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 238 538 человек.
Накануне, 30 октября, в России выявили 40 251 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 742.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Лавров на встрече с главой ВОЗ подчеркнул важность включения российских вакцин в рекомендации организации
Российская сторона считает важным включение российских вакцин против коронавируса в список рекомендованных ВОЗ препаратов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
«Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении МИД по итогам встречи Лаврова и Гебрейесуса, передает ТАСС.
В ходе переговоров основное внимание уделялось вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.
Глава ЕС на G20 призвал готовиться к следующим пандемиям
Миру необходимо готовиться к следующим пандемиям, этому может помочь обмен информациями между странами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на G20.
«Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений», – передал источник в ЕС слова Мишеля, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал страны ускорить признание вакцин от коронавируса. По его словам, нужно, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность.
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Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах с серьезными ограничениями
Регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение роста заболеваемости, число делающих прививку выросло в четыре раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат», – приводит ТАСС слова Мурашко.
«По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», – отметил он.
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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи.
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Си Цзиньпин предложил объединяться в области вакцин от коронавируса
Миру необходимо объединиться для сотрудничества в области вакцин от коронавирусной инфекции, соответствующее предложение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20.
«Я бы хотел предложить глобальную инициативу сотрудничества в области вакцин против COVID-19. Во-первых, необходимо укреплять сотрудничество в области исследований и разработок вакцин, а также поддержать компании-производителей вакцин в проведении совместных исследований, разработок и производства с развивающимися странами», – цитирует китайского лидера РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин добавил, что важно обеспечить равенство и справедливость, дать больше вакцин развивающимся странам для достижения глобальной цели ВОЗ в 2022 году.
Также нужно поддержать ВТО в принятии решения по отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и призвать производящие вакцины компании передавать технологии развивающимся странам.
Напомним, президент России Владимир Путин на G20 в субботу заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин.
Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн человек
Колумбийские медики за сутки зафиксировали 1629 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся превысило 5 млн человек, сообщило министерство здравоохранения республики.
За день в Колумбии была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID в республике превысило 127 тыс. человек. По данным минздрава, из 50,8 млн жителей Колумбии вакцинированы одно-или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек, передает ТАСС.
Напомним, Колумбия начала переговоры о возможной покупке российской вакцины «Спутник V» еще в феврале. В марте в МИД сообщали, что приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заинтересовались четыре частных колумбийских компании.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Гватемала получила новую партию российской вакцины «Спутник V»
В Гватемалу доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в официальном Twirrer-аккаунте вакцины.
«Новые дозы вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Гватемалу для прививочной кампании в стране», – говорится сообщении в Twirrer-аккаунте вакцины. Точное число поставленных в республику доз препарата не называется.
Кроме того, в пятницу в Гватемалу доставили около 700 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей сложности Гватемала получила около 5 млн доз препарата.
В сентябре в Гватемалу прибыла партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутника V».
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, достигло 601 тыс. Умерли 15 тыс. заболевших COVID-19. В ходе прививочной кампании власти использовали более 8,5 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн человек.
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Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве
Объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, основной причиной резкого подъема темпов вакцинации стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше свободного времени для того, чтобы сделать прививку.
«Мы видим, что сейчас в Москве активно возобновилась вакцинация. Более того, ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа, когда она, напротив, достигла минимальных значений», – констатировал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Ранее Собянин заявил, что количество смертей после COVID-19 у детей выросло. В Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль.
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В московских барах выявили нарушения режима нерабочих дней
В Москве выявили нарушения режима рабочих дней в заведениях «Бар, которого нет», «Old Town» и «Punk Fiction», им грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.
«В ходе рейда, проведенного 30 октября 2021 года Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции, было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», «Old Town» и «Punk Fiction» проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты», – пояснил Романов, передает ТАСС.
За нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, в оперштабе Москвы заявили, что «магазины «Fix Price» на улице Новокосинская, д. 22, «Все для ремонта» в Зеленограде корп. 813 и «Смешные цены» на улице Новозаводской, д. 2, корп. 1, могут закрыть на срок до 90 суток» из-за нарушений противоэпидемических норм, передает РИА «Новости».
В оперштабе рассказали про нарушения магазина Fix Price. Например, администрацией магазина не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима. До 20% посетителей находились в магазине без масок, либо с приспущенными масками.
Магазин «Все для дома» продолжил функционировать, несмотря на указ мэра, по которому запрещено осуществлять реализацию непродовольственных товаров не первой необходимости. Плюс ко всему, в магазине не осуществлялась термометрия сотрудников, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.
Магазин «Смешные цены» также продолжил функционировать. В оперштабе добавили, что в магазине не соблюдался дезинфекционный режим, а сотрудники работали без масок.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.