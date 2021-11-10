Глава СПЧ выступил за разработку законопроекта об обязательной вакцинации

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект.

«Очень правильные комментарии дал сенатор Клишас. Он сказал, что конституция предполагает такие возможности в случае экстренных ситуаций, но закона соответствующего, развивающего тезис конституции, у нас нет. Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон», – прокомментировал он ТАСС высказывание директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости обязательной вакцинации.

По его словам, это необходимо, чтобы не было «никаких правовых нестыковок, в частности, например, как с постановлением петербургским». «Я не очень понимаю, как власти Санкт-Петербурга будут побуждать этих лиц прививаться, какие у них есть инструменты для этого, они что, не будут их пускать в магазин или транспорт? Поскольку нет инструментов, я не понимаю, как это постановление будет действовать», – добавил глава СПЧ.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.