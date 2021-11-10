Автоюрист объяснил право автодилеров не продавать машины без дополнительных опций

Договор купли-продажи автомобилей не является публичным, то есть дилер не обязан заключать его на тех условиях, которые озвучены публично для всех желающих, поэтому покупатель никак не может противостоять навязыванию ненужных ему дополнительных опций, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что из-за дефицита электронных комплектующих на мировых рынках сложился дефицит новых автомобилей, в том числе такая ситуация наблюдается и в России. Пользуясь этим, при продажах дилеры сразу предлагают авто с каким-то набором дополнительных опций, а купить машину в базовой комплектации стало практически невозможно.

«В навязывании дополнительных опций нет ничего незаконного, потому что автодилер предлагает купить машину в том виде, в каком он хочет, а у покупателя есть выбор – брать машину или нет. Договор купли-продажи автомобилей не является публичным, то есть дилер не обязан заключать его на тех условиях, которые озвучены публично для всех желающих», – говорит Радько.

Он отмечает, что покупатель никак не может заставить продавца продать автомобиль в базовой комплектации. Более того, продавец не обязан продавать то, что желает покупатель.

«У продавца есть какие-то машины в наличии. Он их продает на тех условиях, которые предлагает. Если мы хотим заключить договор поставки автомобиля конкретной комплектации, по конкретным требованиям, то, конечно, мы можем его заключить, но срок поставки машины может продлиться несколько лет», – рассказывает правозащитник.

Злоупотребляют навязыванием дополнительных опций абсолютно все дилеры, полагает собеседник. «Причем массово навешивают допуслуги во всех сегментах автомобилей, потому что все заинтересованы зарабатывать. Просто чем дороже машина, тем, естественно, будут больше накрутки, поскольку люди готовы морально за них переплачивать. В некоторых случаях накрутка достигает нескольких миллионов рублей. Пока рынок у продавца, а не у покупателя», – заключил Радько.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в числе причин дефицита новых автомобилей на российском рынке нехватка электронных компонентов у автопроизводителей, а также отложенный спрос.