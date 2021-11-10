Навязывание дополнительных опций при продаже авто предложили проверить

Необходимо поддержать инициативу о проверке навязывания при продаже автомобилей дополнительного оборудования в России, заявил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Инициатива хорошая, потому что ситуация на рынке сложилась очень некрасивая. Из-за дефицита электронных комплектующих на мировых рынках сложился дефицит новых автомобилей, в частности, в России. Нельзя, как раньше, прийти и купить машину. Более того, заказать ее можно, конечно, но сроки могут быть достаточно отдаленные, вплоть до того, что многие дилеры принимают сейчас заказы на 2023 год», – заявил Моржаретто RT.

По его словам, никто не может гарантировать, сколько будут стоить автомобили в 2023 году. При продажах дилеры сразу предлагают авто с каким-то набором опций.

«Если поначалу это были какие-то более-менее приличные запросы со стороны дилеров, то теперь они часто выливаются в миллионные суммы для дорогих автомобилей, а для бюджетных могут составлять 20% от цены», – указал эксперт.

В случае, если инициатива поможет нормализовать рынок, то это «будет здорово», а сейчас на рынке установился «праздник жадины», в ходе которого многие дилеры ведут себя «очень некрасиво».

Ранее эксперт по допоборудованию для автомобилей Антон Лейкин заявил, что автомобили с системой Smart Key являются легкой добычей для угонщиков.