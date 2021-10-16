Названы самые подверженные угону машины

Легкой добычей угонщиков являются автомобили с системой Smart Key, японские машины, а также старые автомобили, где нельзя установить новую сигнализацию.

«Машины, которые оборудованы системой Smart Key (предназначена для того, чтобы владелец мог попасть внутрь машины и завести ее без помощи ключа) – это легкодоступность. Оборудование для угона рекламируется в Telegram в свободном доступе. Даже машины, заводящиеся только ключом, будут надежнее», – цитирут Ura.ru установщика допоборудования Антона Лейкина.

По его словам, простая сигнализация не убережет от угона, нужно обязательно ставить что-то дополнительно.

«Вы, например, можете машину со Smart Key завести, отдать кому-то ключ и весь день кататься. Ключ-метка спрашивается один раз при старте. Больше она не нужна. «Японцев» я бы назвал беззащитными автомобилями. Не важно, Mazda, Toyota. Японцы очень мало этому времени уделяют», – объяснил специалист.

Автоэксперт Юрий Панченко рассказал, какие машины редко интересуют угонщиков. «У нас сейчас почти в каждом автомобиле есть иммобилайзер (электронное противоугонное устройство). Это достаточно хорошее средство защиты», – считает он. По его словам, угонщик тратит на взлом такой машины 10-15 минут, что очень долго, поэтому с автомобилями, где стоит иммобилайзер, обычно не связываются.

Панченко пояснил, когда установка сигнализации может навредить безопасности. «Есть старые автомобили, куда сигналки новые не подходят. И там, чтобы заводить автомобиль с кнопки, нужно иммобилайзер отключать. Из ключа этот микрочип достают и где-то в машине рядом кладут. Такие автомобили угонять очень легко. В этом случае установка сигнализации повышает риск того, что автомобиль угонят», – заявил специалист.

Ранее в столичном главе МВД назвали самые угоняемые автомобили в Мосвке. С начала года наибольшей популярностью у угонщиков пользовались Hyundai, ВАЗ, KIA.