Аптекам и продуктовым магазинам в Москве разрешили работать без QR-кодов Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве 24 июня 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA, рассказали в столичном главке МВД. С 1 января по 24 декабря 2020 года подразделениями столичной полиции было объявлено в федеральный розыск 1640 автомобилей. Среди них больше всего автомобилей марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Mercedes, Toyota, Ford. С 1 января по 31 мая текущего года в розыск объявлено 496 похищенных транспортных средств, рассказали «Вечерней Москве» в ведомстве. Автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что угоняют те машины, которые пользуются спросом на рынке. По его словам, бывают машины-доноры, которые после кражи оперативно разбираются и продаются на запчасти. Он также отметил, что бывают машины, за которыми следят долгое время. Для них угонщики готовят документы и идентификационные номера (VIN). Такие транспортные средства называют заказными. «Если от этого абстрагироваться, то еще удачные модели определенных брендов также вызывают интерес у угонщиков. Все диктует только рынок, определенные сегменты», – рассказал эксперт. По его словам, на предпочтение воров влияет не только ценность запчастей тех или иных марок машин, а также желание угнать определенное транспортное средство на заказ, но еще и развитие противоугонных систем конкретных брендов, преступники теряют интерес к угону машин с более сложными системами. «Все зависит от спроса на рынке. Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого, проще взять с разбора. А там либо машина после ДТП, либо разобранные. ВАЗ – покататься пацанам, и их больше всего по отношению к другим автомобилям», – заключил эксперт. Ранее сообщалось, что в Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения.

Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов. В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Власти Москвы установили срок статуса «переболел» для перенесших COVID-19 22 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевший коронавирусом москвич может носить такой статус на протяжении полугода, сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней», – пояснила Ракова, передает РИА «Новости». Сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, он доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы», – заключила заммэра. Также она сообщала, что в последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID в Москве 22 июня 2021, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

За последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%», – сказала она в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС. Также она сообщила, что более 70% пациентов с коронавирусом в Москве проходят лечение дома. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – добавила она. На сегодняшний день, по словам Раковой, развернуто более 20 тыс. коек, до конца этой недели развернут около 22,5 тыс. коек. Однако при текущем объеме заболеваемости даже этого объема может не хватить. Между тем Ракова выразила надежду, что вскоре в Москву поступит вакцина «Спутник Лайт». «Я очень надеюсь, что в конце этой недели, либо в начале следующей, вакцина «Спутник Лайт» к нам поступит», – передает ее слова РИА «Новости». Этим препаратом будут вакцинировать иностранцев, и уже сейчас в городе отрабатывают схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов. «Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады», – продолжила Ракова.



Павильоны здоровья «Здоровая Москва» сейчас работают только на вакцинацию. Они работают до 20.00 мск, но по факту они будут работать «до последнего клиента». «Несмотря на беспрецедентный уровень заболеваемости, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме. О чем мы не могли даже мечтать в прошлом году», – добавила заммэра.



По ее словам, меняется порядок плановой помощи, это касается тех медицинских вмешательств, которые можно отложить на месяц – два. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Синоптик сказал, когда москвичам ждать похолодания 23 июня 2021, 14:59 Текст: Елена Мирошниченко

Ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от 31 до 36 градусов тепла. Только в понедельник 28 июня начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до 23-28 градусов тепа. Но это все равно выше климатической нормы. Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары. Но это только на следующей неделе, а на ближайшие пять суток нужно набраться терпения и выживать, потому что температура за гранью», – рассказал синоптик «Ридусу». Тишковец отметил, у организма происходит климатический стресс, который негативно влияет на здоровье, если температура воздуха поднимается выше 28 градусов тепла. «Вчера побит температурный рекорд по жаре 1917 года. Сегодня, у меня нет сомнений, мы побьем еще один рекорд - 1948 года. Ожидаемая температура воздуха в Москве до +34...+36 градусов, а рекорд в 1948 году у нас был +33,6 градусов. Тоже самое произойдет и завтра, тоже рекорд до +35 градусов. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели», – рассказал эксперт. Тишковец также отметил, что температура воздуха аномально превышает климатическую норму и ночью. «У нас ночью так тепло, как должно быть по климату июня днем. Потому что у нас климатическая норма для ночи в июне в Москве составляет +11,5 градусов, а дневная норма +21,7 градус. По факту у нас сейчас ночь +18...+20 градусов, а днем +34...+36 градусов», – рассказал он. Ранее сообщалось, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду будут переживать москвичи: их ждут семь часов опасной для здоровья жары. Власти Москвы разъяснили правила получения QR-кодов о вакцинации и ПЦР для посещения кафе 22 июня 2021, 17:46

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жители Москвы могут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что вход на мероприятия и в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата – QR-кода, сообщается на сайте Мосгорздрава. «В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», – объяснила Ракова. По ее словам, горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Она отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считаные секунды в разделе «Цифровой сертификат». «Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – сказала она. Также вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона либо распечатать дома или в поликлинике – там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата. Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы. Отмечается, что удобный способ получения цифровых сертификатов предусмотрен и для иногородних горожан. Они смогут получить доступ к mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму для получения QR-кода. «Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек До этого главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В Москве временно приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак» 22 июня 2021, 13:29 Текст: Евгения Шестак

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в Москве, запись на прививку приостановлена, сообщила столичная мэрия. «В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. В Москве прививку «КовиВаком» (разработан Центром имени Чумакова) можно сделать в пяти медорганизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218 (филиал № 1), городская поликлиника № 209 (филиал № 1), консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 8), городская поликлиника № 175 (филиал № 2). Между тем представитель Центра имени Чумакова сообщил, что до конца июня будет выполнен план по производству 1 млн доз вакцины «КовиВак». «Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра имени Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В магазинах и транспорте Москвы решили пока не вводить «бесковидный» режим 22 июня 2021, 21:37

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

«Бесковидный» режим, который начнет действовать в общепите, пока не планируется распространять на магазины и транспорт, сообщили власти столицы. «На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», – пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждане обязаны соблюдать масочный режим и другие эпидемиологические меры. До этого во вторник глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в правительстве города пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов. Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. В Москве решили пока не вводить QR-коды для посетителей ТЦ и спортзалов 22 июня 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «Пока таких решений нет, будем наблюдать», – ответил он на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Брянский губернатор объяснил нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Андрей Резчиков

«То, что делает Сергей Собянин в Москве для борьбы коронавирусом, заслуживает уважения. Я уважаю его за решительные действия, направленные на сохранение жизни людей», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя введение в Москве QR-кодов для помещения кафе и ресторанов. При этом он не считает необходимым вводить аналогичные меры в своем регионе. Глава региона отметил, что в Брянской области тоже вновь усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Однако такие же меры, как вводятся в Москве, где допуск в кафе и рестораны будет возможен только для вакцинированных или переболевших, он считает в своем регионе излишними.



«Мы запретили все массовые мероприятия. А дальше будем смотреть. У нас нет столько питейных заведений, как в Москве. У нас 70% населения живет в деревне, а Москва – это огромный мегаполис с большим скоплением людей. Нельзя сравнивать столицу с сельскохозяйственным регионом. У нас только 400 тысяч человек живет в Брянске, а остальные 800 тысяч – в районах Брянской области, где поля и леса, озера и реки и там нет такого скопления, как в Москве», – рассказал Богомаз. Говоря о ходе вакцинации, глава региона сообщил, что привился сам, его супруга и двое моих взрослых сыновей. «Сегодня мы стали больше прививать. У нас уже привито под 180 тысяч человек, а всего в области проживает около 1 млн 200 тыс. человек. В день вакцинируется более трех тысяч человек. Для нас это много – больше ста тысяч в месяц. Люди идут, но есть ковид-диссиденты, которые в телеграм-канал пишут, что вакцинация - это плохо и нацелена против народа. Как против народа? На сегодня в России уже привилось больше 20 млн человек и никто не умер после прививки. А от вируса люди умирают везде. И у нас в Брянске умирают каждый день», – рассказал губернатор.



«Что еще нужно рассказать и показать людям, когда наш президент уже привился?» - подытожил Богомаз.



Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ограничил с 28 июня посещение кафе и ресторанов без защиты от коронавируса. Свой статус надо будет подтвердить специальным QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой их считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации или о медотводе приниматься не будут. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. А уже со вторника в Москве временно запрещены мероприятия численностью более 500 человек. В Брянской области во вторник было подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Как сообщает Regnum, выписаны после лечения 58 пациентов. С начала пандемии в области COVID-19 выявлен у 42 461 жителя. Выздоровели 41 028 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 416 пациентов. Минздрав пообещал направить в Москву дополнительные партии «КовиВак» 22 июня 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Москва в скором времени получит дополнительные объемы вакцины «КовиВак» против коронавируса, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины «КовиВак», – пояснил он в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости». Во вторник мэрия Москвы сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в столице, запись на прививку приостановлена. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Мэр города Сергей Собянин заявил, что решения, принимаемые руководством Москвы по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости COVID 23 июня 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, мы находимся практически на пике заболеваемости, но за последние сутки москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз – порядка 60 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево. «К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться... Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч (человек), еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тысяч (записей) в день, – то есть практически в десять раз разница в записях», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн человек. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль поддержал меры Собянина по борьбе с COVID 22 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле поддерживают решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина, о которых он объявил в связи с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», – передает его слова ТАСС. Собянин подписал указ, в соответствии с которым посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.