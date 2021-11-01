|
|
Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.
Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.
Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.
«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.
За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.
Названы способы наказать Украину и Турцию за атаки «Байрактаров» в Донбассе
|
|
«В отличие от Украины, против Турции Москве необходимо искать реальные рычаги воздействия. Потому что негодовать и топать ногами здесь недостаточно, это никого не напугает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее американские СМИ предупредили Украину о последствиях применения турецких «Байрактаров» в Донбассе. На этом фоне Анкара попыталась откреститься от действий Киева.
«Россия поставляет Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а она, в свою очередь, поставляет Украине БПЛА «Байрактар». Такова реальность. От того, что сейчас мы будем за это клеймить Анкару, ничего не изменится, потому что мы ведем сложную и нелинейную геополитическую игру», – отметил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
По его словам, Турция одновременно выступает как соперник и партнер России. «Эта ситуация вынуждает Москву действовать исключительно дипломатическими методами. Понятно, что результат от этого нулевой, и выходит что-то вроде «Васька слушает да ест», – посетовал политолог.
«Вместо этого мы можем еще жестче реагировать на действия Турции в Сирии, поскольку у нас там есть определенные механизмы воздействия за счет авиационной группы ВКС и других ресурсов. Также у нас есть возможность вводить экономические меры. Поэтому здесь наше негодование по поводу турецких поставок Украине беспилотников ни к чему не приводит, – отметил Коротченко. – Надо искать рычаги реального влияния».
«С Украиной дело обстоит иначе. У Москвы есть широкий спектр инструментов воздействия на Киев: от полной блокады поставок энергоресурсов и введения санкций – до приятия военных мер», – считает эксперт. По его словам, необходимо создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР и ввести бесполетную зону. «Это приведет к тому, что «Байрактары» больше не будут летать над территорией Донбасса, а обстрелы моментально и жестко будут пресекаться ударами высокоточного оружия по украинским позициям», – пояснил Коротченко.
«Но вопрос в том, пойдет ли Россия на этом направлении до конца или ограничится полумерами. Здесь необходимо взвесить все политические, экономические и военные риски», – уверен собеседник.
«А что касается клеймения кого-либо, то сотрясание воздуха еще никого никогда не пугало. Либо будут практические действия, либо нет. Негодовать, топать ногами и одновременно с этим строить в Турции АЭС, реализовывать «Турецкий поток» и осуществлять поставки С-400 нелогично. Нужны реальные меры воздействия», – заключил Коротченко.
В то же время доктор военных наук Констатин Сивков обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского о намерении и впредь использовать беспилотники «Байрактар» в Донбассе, хотя «это грубейшее нарушение Минских соглашений». «Но Киеву все равно: он никогда их и не соблюдал, ни при Зеленском, ни при Порошенко», – добавил эксперт.
«Что касается позиции Турции, то с формальной точки зрения она права, когда пытается откреститься от действий Украины в Донбассе», – пояснил Сивков, однако добавил: России необходимо послать Киеву четкий сигнал о готовности решить все проблемы военным путем, а Турции – продемонстрировать готовность пойти на крайние меры в вопросах экономики.
Накануне в National Interest вышла
статья Марка Эпископоса, в которой сообщается, что Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации. «Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
В то же время пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути Минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника «Байрактар» в Донбассе. По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
В свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, на минувшей неделе генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
|
|
Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
Срок моратория на импорт электроэнергии из России истек на Украине
В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».
Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.
«ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС
С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании.
Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров.
Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ.
Полиция начала проверку видео «штурма» ТЦ пенсионерками без QR-кодов в Улан-Удэ
Сотрудники МВД проверяют информацию о конфликте между гражданами и охраной торгового центра в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
В ряде Telegram-каналов появился видеоролик, на котором пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. В описании к видео указывается, что в Бурятии покупатели без масок и QR-кодов «провели успешный штурм» одного из торговых центров.
«30 октября около 11.00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно ТЦ произошел конфликт.
Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Во многих регионах России были введены различные ограничения. Одним из них является требование о наличии QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест.
По данным тепловой карты, ситуация с коронавирусом осложнилась в Бурятии, Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявлены штаммы коронавируса «мю» и «лямбда»
|
|
В России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда», заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«Лямбда» у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов... встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» – три раза», – передает РИА «Новости» слова Акимкина.
По его словам, штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.
Вариант «лямбда», как сообщали СМИ, способен более активно сопротивляться действию вакцин, по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им зафиксировали в июле в Японии.
По словам Акимкина, нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител.
«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет», – передает ТАСС слова ученого на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах России».
Напомним, в октябре Акимкин заявил, что в России не нашли штаммов коронавируса «лямбда» и «мю».
В офисе Зеленского предсказали России поражение в войне с Украиной
Российские войска потерпят поражение в случае полномасштабной войны с Украиной, заявил внештатный советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
«Россияне просто неспособны нас победить. Но это будет страшная мясорубка. Конечно, нам не будет весело, но и они не решат свои политические задачи военным путем, а только получат огромные военные потери техники и личного состава», – передает его слова «Известия».
Арестович добавил, что для Украины гораздо страшнее экономическая опасность, нежели военное наступление.
Ранее в российском МИДе не исключили варианта дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева. В ведомстве заявили, что украинская сторона сознательно нарушает договоренности по прекращению огня.
Эксперты оценили «штурм» ТЦ в Улан-Удэ пенсионерками без QR-кодов
|
|
В Улан-Уде граждане ворвались в торговый центр без средств защиты и QR-кодов потому, что устали от пандемии коронавируса и всех связанных с ней ограничений и мер, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
«Я бы не сказала, что это был штурм. По моему личному мнению, это локальный конфликт, который назрел потому, что люди, все-таки, уже не выдерживают. Это затяжная история: с коронавирусом, локдаунами, ограничениями. И потом, как было замечено в комментариях под видеороликом, в основном участниками были пожилые люди. Здесь тоже можно понять, что не все пожилые люди умеют пользоваться современными гаджетами, чтобы получить QR-код, необходимый для прохода в общественные места, многие просто боятся ставить прививки, кто-то по показаниям не может ее поставить. Поэтому, мне кажется, что сказывается общая усталость людей», – говорит главный редактор бурятской газеты «Номер один» Оксана Сажинова.
Она подчеркивает, что в данной ситуации также можно понять действия охраны, которые в Сети также активно обсуждали. По ее мнению, сотрудники торгового центра просто выполняли свои обязательства.
«Вообще, в городе достаточно пристально следят за соблюдениями мер. Буквально вчера я со своим ребенком заходила в два магазина, на входе стоит охрана, спрашивают QR-коды, документ, удостоверяющий личность, все проходило абсолютно спокойно. В кафе также спокойно все проверяют. Но хочу отметить, что сейчас в магазинах заметно меньше людей. В поликлинику лично я не ходила, но говорят, что появились очереди на прививку», – рассказывает собеседник.
Каких-то конфликтов касательно соблюдения мер главред вокруг не замечала, однако в Сети люди пишут, что устали и недовольны ситуацией. Тем не менее, она делится, что есть мнение, которое также озвучил и глава республики Алексей Цыденов, что если выбирать между полным локдауном и пропуском по QR-кодам, то выбор очевидно падает на второе, что и применили местные власти.
«С товарами, которые можно приобрести на вынос, вообще проблем нет: зашел, купил, пошел дальше. Сложнее с вещами: на нас наступает зима, регион все-таки не южный, предстоят заморозки, и люди, конечно, кинулись приобретать детям теплую верхнюю одежду, обувь, но это не тот товар, который можно примерить на улице или попросить, чтобы тебе его продавец вынес. Поэтому здесь, конечно, столкнулись интересы родителей без QR-кодов, которым нужно одеть тепло ребенка, но они не успели сделать это до 31 числа. То есть, помимо усталости есть еще и такие безвыходные ситуации», – считает Сажинова.
К соблюдению мер, как власти, так и граждане в целом относятся достаточно серьезно, убеждена собеседник. Их проверяют на входе в общественные места, при отсутствии маски или QR-кодов граждан просто не пускают. Более того, всем известно, что в регионе работают мобильные бригады, которые штрафуют за нахождение в общественных местах без основных средств защиты.
Юрист Дмитрий Королев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что проникновение на объект без QR-кода и защитной маски могут регламентироваться исключительно местными властями, в административном кодексе РФ (КоАП) наказания за подобные нарушения не предусмотрены.
«Единственное, что в этой ситуации могут сделать, это подать заявление на ворвавшихся граждан о том, что они без масок. Это может сделать сотрудник полиции, любое уполномоченное лицо, сотрудники на транспорте и так далее. Составляется протокол об отсутствии маски и суд выносит штраф. Поскольку законодательно предусмотрена видеосъемка, она может послужить доказательством, как и показания свидетелей», – объясняет эксперт.
Соответственно, если подобный инцидент произойдет в любом другом регионе, в том числе и в Москве, то как минимум участникам инцидента грозит штраф об административном правонарушении – нахождение в общественном месте без средств защиты.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине заявили о провале ракетной оборонной программы
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что украинские власти сами мешают созданию ракетного комплекса страны, об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
Он рассказал, что в рамках производства ПКР «Нептун» были разработаны конкретные шаги по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Черном и Азовском морях, но программа была прекращена, передает РИА «Новости».
По словам Турчинова, с 2019 года украинское правительство регулярно срывает оборонный заказ из-за своего невежества, безответственности и разгула коррупции. Это ставит под угрозу безопасность страны, заключил он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России.
Медведев назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19
|
|
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19».
Статья «Шесть уроков одной пандемии» опубликована в «Российской газете». По мнению Медведева, «первый урок пандемии – угрозы нужно принимать всерьез», действовать следует «на опережение, а не постфактум». Второй урок – «бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества», а «поодиночке обречены на поражение все». Третий урок заключается в том, что «взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Четвертый урок – «принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо».
Пятый урок, по мнению Медведева, учит, что «нет худа без добра». Он подчеркивает, что «мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы», коронавирус «серьезно ускорил четвертую промышленную революцию». Наконец, последний урок, о котором говорит Медведев – «коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго». При этом он полагает, что «есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль».
Зампредседателя Совбеза полагает, что законодательство в сфере борьбы с пандемией в России пока остается весьма либеральным. Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID паспорта, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях кризиса могут вызвать опасный резонанс.
Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, Россию ждут еще более тяжелые времена, считает Медведев.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, заявил Медведев. Он подчеркнул, что обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща.
Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи. Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов.
Лавров уличил Украину в желании показать «крутость» в Донбассе
|
|
Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что дрон был использован, а министр обороны «говорит, что ничего подобного не случилось», передает РИА «Новости».
«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней: показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате», — сказал Лавров.
Он отметил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Россию в боевые действия в Донбассе. «Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», – сказал он.
Также министр уточнил, что заявления киевских властей о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы сохранить территориальную целостность страны. По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом.
«Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом», – напомнил Лавров.
Лавров добавил, что обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины «нечистоплотно и непорядочно».
«Ее разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества», – подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Псаки сдала положительный тест на коронавирус
|
|
Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи.
Псаки сообщила, что в среду «решила не сопровождать» главу американского государства Джо Байдена «в зарубежной поездке», так как у члена ее семьи оказался положительный тест на коронавирус. После этого Псаки ушла на карантин и «ежедневно сдавала негативные тесты». «Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации. Псаки отметила, что «в последний раз видела президента во вторник», они «сидели в масках в двух метрах друг от друга». Четыре дня после этого тесты показывали у нее отсутствие вируса.
Псаки сообщила, что вакцинирована, а потому не испытывает острых симптомов. Сейчас она работает из дома и «планирует вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста».
Напомним, Байден и американская делегация приняли участие в саммите G20 в Риме. В сентябре стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
На Украине назвали провокацией попытку задержания депутата Кивы
Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» считает провокацией попытку задержания полицией депутата Верховной рады от их политсилы Ильи Кивы.
«Маховик политических репрессий, развернутых властью против «Оппозиционной платформы – За жизнь», продолжает раскручиваться. Сегодня сотрудники правоохранительных органов под надуманным предлогом незаконно пытались задержать народного депутата Украины от ОПЗЖ Илью Киву. Его машина по вымышленному обвинению в нарушении правил дорожного движения была остановлена полицией. Главной целью этой инсценировки силовиков была дискредитация народного депутата Украины Ильи Кивы и препятствование его активной политической деятельности», – говорится в сообщении на сайте партии, передает РИА «Новости».
Кроме того, в политсиле назвали действия правоохранителей провокацией против Кивы, который критикует режим президента Украины Владимира Зеленского.
«Запугивание, дискредитация и незаконное давление – это единственные инструменты, которые знает Зе-власть (власть Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) в отношении своих политических оппонентов. Поэтому против наших однопартийцев вводятся незаконные санкции, ведутся преследования, развернута судебная война против главы политического совета нашей партии Виктора Медведчука. А сегодня организована провокация против активного и последовательного критика режима Зеленского – Ильи Кивы», – добавили в партии.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива после сообщений о возбуждении против него дела заявил, что будет бороться за восстановление взаимоотношений с «братским народом России».
Напомним, что на украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину.
Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США
Лаборатории, изучающие смертельные вирусы, должны находиться под международным контролем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», Медведев заявил, что после «окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований». Он выразил сожаление в связи с тем, что «далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия», которое подогревает и «вакцинный национализм».
Медведев призвал полностью выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. По его словам, международный контроль необходим за лабораториями, изучающими смертельные вирусы, «утечка» из них инфекции может привести к катастрофе, передает ТАСС.
Он указал на существование лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США «и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ», причем «деятельность таких центров абсолютно непрозрачна», международный контроль над ними «отсутствует». Система контроля должна быть основана «на принципах взаимной открытости», заявил он. Кроме того, требуется «создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов».
Коронавирус обострил еще одну проблему: в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры. Медведев также указал, что необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. Он отметил, что «работа в этом направлении идет слишком медленно».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД