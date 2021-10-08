|
|
В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.
«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА.
По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября.
«Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач.
Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси.
В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок.
Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД.
«На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко.
Стало известно о состоянии здоровья Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.
«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.
Минск показал, как поляки насильно заставляют беженцев переходить границу с Белоруссией
|
|
Польские пограничники избили и насильно перенесли сирийских беженцев на территорию Белоруссии, заявили в госпогранкомитете Белоруссии, мигранты находились буквально на грани смерти, уточнили в ведомстве.
На линии белорусско-польской границы 2 октября обнаружили троих беженцев, двое из которых находились в бессознательном состоянии, на сопредельной стороне в это время были польские пограничники, которые «наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти», говорится в сообщении на сайте ГПК Белоруссии.
«Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства», – отметили в ведомстве.
В ходе беседы с белорусскими пограничниками иностранец сообщил, что все они – сирийские беженцы, польские силовики задержали их в Польше, а после силой доставили к белорусской границе, несмотря на просьбы предоставить убежища.
«Уже находясь на линии границы, польские силовики их избили, так как иностранцы отказывались пересекать границу Белоруссии», – добавили в ведомстве.
Состояние потерпевших оценивалось как критическое, им вызвали скорую помощь, после чего доставили в медучреждение, сейчас их жизни ничто не угрожает.
Ранее в пятницу официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники якобы стреляли в сторону польских. Она предположила, что огонь велся холостыми патронами.
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что заявления о применении белорусскими пограничниками оружия не соответствуют действительности.
Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.
Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.
«И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».
Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».
В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.
«По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.
Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.
Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.
Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
|
|
Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.
При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.
Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».
«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.
При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID
|
|
Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.
«Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».
По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.
«Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко... В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
Госсекретарь Союзного государства велел ЕП заниматься делами Евросоюза
Европарламент должен рассматривать отношения внутри Евросоюза, а не между Россией и Белоруссией, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В четверг Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой евродепутаты осудили переговоры Москвы и Минска по подготовке союзных программ по интеграции. Мезенцев в ответ заявил, что резолюция лишь «подчеркивает значимость и масштаб совместных решений» двух стран «по экономической интеграции», передает РИА «Новости».
По его словам, «очевидно», что ЕП «должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений» в рамках ЕС, это «является ответом на современные вызовы и угрозы». Однако, как подчеркнул Мезенцев, «нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи», которые «определяют для себя» Россия и Белоруссия – «независимые и суверенные государства».
Мезенцев считает «недопустимым», чтобы «в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок». Подобные «заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском», сказал он.
Госсекретарь Союзного государства упрекнул ЕП в «недостойном примере упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации». Такое поведение евродепутатов, по его словам, «не помогает укреплению доверия к западным партнерам», но «ведет к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции России и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что
не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
|
|
Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.
«Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.
Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.
Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.
Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.
Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польские пограничники заявили об обстреле холостыми с территории Белоруссии
Официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская утверждает, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми патронами.
«Вчера патруль белорусских служб сделал выстрелы в сторону солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу. Правдоподобно, это были холостые выстрелы», – передает РИА Новости слова Михальской.
По ее данным, с начала октября было зафиксировано более 3 тыс. попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 15 тысяч.
30 сентября польский президент Анджей Дуда подписал и направил в парламент указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.
Напомним, чрезвычайное положение было введено Польшей в сентябре. По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тыс. попыток нелегального пересечения границы.
Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.
«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.
«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.
Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.
Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых
В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».
Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.
«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Первым зараженным COVID-19 на Шпицбергене стал российский моряк
Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага.
«Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус», – передает РИА Новости сообщение конторы.
Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсе, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.
Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.
Ранее в Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V».
Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных
Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – передает РИА Новости слова Адамян.
Она отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых. По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
Минздрав России направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID
Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре сообщили в пресс-службе министерства.
«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации «Спутника V». Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе.
«В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Визит может состояться уже в декабре», – сказали там.
Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД