В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест

В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА.

По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября.

«Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач.

Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси.

В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД.

«На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко.