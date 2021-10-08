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Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Лавров заявил о намерении США поссорить Россию с Европой из-за газа
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США хотят прямо поссорить Москву с Европой в газовом вопросе, они не скрывают этого, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Лавров заявил, что «это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы», они хотят «понизить нашу взаимозависимость», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа, «но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает».
Министр подчеркнул, что действия Еврокомиссии и США в отношении «Северного потока» стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе: «Не будем забывать, что когда «Северный поток – 1», «Северный поток – 2» строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет».
По его оценке, «это стало одной из причин того, что мощности и СП-1 используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями СП-2».
Он напомнил также о «такой причине нынешней ситуации, как сильнейшее давление все последующие годы США, (...) в том числе на ФРГ, которую прямо заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа».
В данный момент, когда эти терминалы в ФРГ и других странах построены, а цены на газ подскочили, «весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку», отметил Лавров.
«Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?» – напомнил он.
Кроме того, глава МИД призвал к более тесному сотрудничеству на фоне цен на топливо в Европе.«Конечно же, и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток», который сейчас соединяется с Юго-Восточной Европой и Центральной Азией – это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента», – сказал он.
При этом если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.
Ранее в Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2».
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
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Разумков нацелился на место Зеленского
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Дмитрий Разумков, которого Верховная рада отправила в отставку с поста спикера парламента Украины, заявил о президентских амбициях.
Его спросили, будет ли у него собственный политический проект. Разумков ответил, что «будет делать», если увидит «доверие людей». Комментируя предстоящие выборы президента, он сказал, что на данный момент «кампании нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Однако, как подчеркнул экс-спикер Рады, «многие эксперты, в том числе и уважаемые представители СМИ, говорили следующее: еще ни разу в истории государства не было случая, чтобы глава Верховной рады стал президентом». Разумков сказал, что «амбиции точно есть», иначе он «не занимался бы политикой» и «не шел иногда против системы». Он добавил, что не видит законных оснований в том, что его лишили депутатского мандата.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку Разумкова. Процедуру отставки инициировали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Во фракции объяснили это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины.
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В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.
«Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.
Подчеркивается, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.
В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».
По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.
«В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.
Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.
Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
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СБУ призвали не впускать на Украину Басту, Елку и Ирину Круг
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Служба безопасности Украины должна рассмотреть возможность запрета на въезд в страну российских артистов Василия Вакуленко (Басты), Елизаветы Иванцив (Елки) и Ирины Воробьевой (Круг), заявил «Крымско-татарский ресурсный центр».
Организация направила соответствующее обращение главе СБУ Ивану Баканову, отметив, что у Басты, Елки и Круг «в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве». «Крымско-татарский ресурсный центр» указал, что Круг и Баста выступали с концертами в Крыму, «нарушая украинское законодательство». Елка же, «хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», передает РИА «Новости».
СБУ просят проверить «информацию относительно незаконного посещения» Крыма российскими артистами. В случае «выявления нарушений» со стороны россиян «украинского законодательства» СБУ призывают «применить ограничительные меры в отношении них». При этом Басте предлагается «повторно запретить въезд», так как «последние его визиты на Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс».
В начале 2018 года Минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны. В 2020 году его исключили из черного списка. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.
В Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»
Конгрессмен США Майкл Маккол утверждает, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.
По версии Маккола, Россия таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту».
Республиканец Маккол обвинил президента-демократа США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они отказались отвечать на якобы имевшие место попытки Москвы надавить на Европу через «манипулирование» газовым рынком. Маккол приписывает России провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте», передает РИА «Новости».
Маккол заявил, что Байден должен «отменить исключения по критическим санкциям» против «Северного потока – 2» и «остановить трубопровод», иначе президент США «даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других европейских партнеров» Вашингтона.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Эксперт указал на дальновидность Путина в вопросах энергетики
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«Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ранее Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Президент в простой форме объяснил нашим европейским партнерам, как их решение о либерализации газового рынка сказалось на отрасли», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Представьте себе, что вы продаете яблоки, которые легко хранить и транспортировать, а также на рынке много поставщиков. Здесь либерализация рынка понятна. Но газовый рынок – это не то же самое, что продажа яблок», – продолжил собеседник.
«Газовый рынок требует многомиллиардных вложений в хранилища, трубопроводы, инфраструктуру, разработку месторождений и так далее. То есть рынок газа меньше поддается логике либерализации. Россия всегда говорила об этом и предупреждала своих европейских партнеров», – констатировал Митрахович.
«Но европейцы решили пойти по пути либерализации, из-за чего перешли на заключение краткосрочных контрактов на спотовом рынке взамен долгосрочных, – рассказывает собеседник. – В итоге возникла ситуация, когда при одних условиях на рынке газ может стоить очень дешево, а при других – цена резко возрастает. Однако если вы выбираете либерализованный рынок, то должны смириться с резкими скачками цен. Так что, на мой взгляд, Путин совершенно справедливо указал Европе на ее ошибочное и волюнтаристское решение».
По словам Митраховича, Россия всегда предлагала сохранить практику заключения долгосрочных контрактов. «Это обеспечивает получателю гарантию поставок и выгодные цены вне зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Но Евросоюз не внял здравому смыслу», – констатировал он.
Тем не менее, по словам эксперта, Москва готов помочь Европе, увеличив поставки газа. «Но здесь нужно учесть и внутренние потребности. Если у России есть необходимость заполнения хранилищ, то увеличить поставки газа в Европу Газпром сможет только после завершения этого процесса, – полагает Митрахович. – Кроме того, дополнительные заявки так просто удовлетворить невозможно – в частности, нужно было заранее разрабатывать новые месторождения».
«Но на тот момент европейцы заявляли о переходе на зеленую энергетику. Видимо, они ожидали, что в скором времени будут жить в «зеленых лесах». Соответственно, Газпром не инвестировал в дополнительные мощности газа», – пояснил эксперт. Как раз это президент России и пытался донести до наших европейских партнеров, уточнил он.
Также собеседник обратил внимание на решение президента не приостанавливать транзит газа через Украину, хотя использование новых газопроводов принесло бы России гораздо большую прибыль. «На самом деле Украине повезло, что российский президент придерживается дальновидного и умеренного политического курса. Я полностью поддерживаю стремление Путина искать компромиссы и с Евросоюзом, и с Украиной по вопросам энергетики», – резюмировал Митрахович.
Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – отметил президент.
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Кроме того, президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, отметил Путин. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
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Депутата Рады нашли мертвым в Киеве
Депутата Верховной рады Украины Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.
В сообщении ведомства указывается, что в пятницу «в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины», по предварительным данным, «ему стало плохо по дороге в такси», передает РИА «Новости».
Отмечается, что тело Полякова было обнаружено в Днепровском районе столицы. При этом его якобы пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти депутата. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
Информацию о смерти Полякова подтвердил уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков, депутат входил в его группу «За будущее», передает ТАСС.
«Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным», – сказал он.
Поляков стал депутатом Рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией «Слуга народа» от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы «За будущее».
Напомним, в мае 2020 года украинский депутат от группы «Доверие» Валерий Давиденко был найден мертвым с огнестрельным ранением.
Украина собралась претендовать на лунные ресурсы
Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
«Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе «Артемида», и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование», – цитирует РИА Новости Тафтая со ссылкой на «РБК-Украина».
По его словам, Украине интересен данный проект и она может предложить интересные разработки для его реализации.
«У КБ «Южное» есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение... Моя стратегия, в первую очередь, это – создание продукта, а не передача технологий. На мой взгляд, это наиболее экономически эффективно для украинского производителя. Собственно говоря, в таком формате мы сейчас и видим свое участие», – сказал Тафтай.
На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: «Я думаю, что обязательно будем претендовать».
Тафтай добавил, что Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм.
По его словам, создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная рада Украины.
«Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование... Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине... и двигатели, в том числе», – сказал Тафтай.
По его словам, в проекте государственной космической программы на ее реализацию заложены 4,8 млрд гривен (около 180 млн долларов).
«По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 килограмм. Это именно та ракета, которая будет интересна нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран», – сказал Тафтай.
Глава агентства рассказал, что также планируется построить отдельную платформу для запуска этой ракеты.
«В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу изготовят в Херсоне», – рассказал Тафтай.
По его словам, Государственное космическое агентство Украины активно работает над тем, чтобы украинский космонавт в будущем полетел в космос.
«Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется», – сказал Тафтай.
По его словам, сейчас Украина работает над проектом полёта на Луну в рамках программы «Артемида». И не исключил, что украинский космонавт когда-нибудь полетит на нее.
«Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит, но пока что основная роль – это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения», – сказал Тафтай.
Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit.
Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
Торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9.00 мск установилась на отметке 1224 долларов за 1 тыс. куб. м, или 103 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). При этом по состоянию на 9.08 мск, цена скорректировалась до 1165 долларов за 1 тыс. куб. м, или 98 евро за МВт·ч.
Напомним, что накануне торги закрылись на отметке 1158 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
Названы две версии смерти украинского депутата Полякова
Украинские правоохранительные органы разрабатывают две версии смерти депутата Рады Антона Полякова, следователи считают, что он мог как сам отравиться чем-то, либо его отравили, пишут СМИ со ссылкой на источник в украинском МВД.
«Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отправили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», – приводит слова источника «Страна.ua».
Также правоохранители изучают видеозаписи с системы видеонаблюдения Smart City, чтобы понять, с кем и где был парламентарий до смерти.
Между тем генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что машину такси, где ехал Поляков, изъяли.
«Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. « Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине», – цитирует Венедиктову РИА «Новости».
Она добавила, что причины смерти установят при вскрытии, которое пройдет в ближайшие часы. Саму машину также осмотрели, водителя допрашивают следователи.
Между тем внефракционный депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что не верит в естественную смерть Полякова.
«Я хорошо знал Антона, мы с ним близко общались... Мне очень жаль, жена, дети у него остались. По здоровью у него точно не было никаких проблем, он был очень крепкий, здоровый парень... Он бегал (занимался бегом – прим. ВЗГЛЯД). Я не верю в естественную смерть... И еще Антон Поляков был в постоянном конфликте с другими депутатами», – заявил Шевченко в эфире украинского телевидения.
Другой депутат Рады, член группы «Партия «За будущее» Сергей Рудык отметил, что разговаривал с Поляковым в четверг, и тот не выглядел больным. Он добавил, что смерть его коллеги могла быть связана с его политической деятельностью.
В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».