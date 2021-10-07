Улицкая: В шорт-лист Нобелевки по литературе попал только один известный мне писатель

«Для меня, кроме Милана Кундеры, там не было знакомых имен», – заявила газете ВЗГЛЯД русская писательница, переводчица и сценарист Людмила Улицкая, которая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Так она прокомментировала присвоение награды писателю из Танзании Абдулразаку Гурну.

Нобелевский комитет Шведской академии объявил результаты Нобелевской премии по литературе 2021 года. Она присуждена писателю из Танзании Абдулразаку Гурну «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».

«Первый раз это имя услышала. На русский язык его произведения не переводились, так что и мнения никакого ни у кого, не читавшего его книг, быть не может. Доверимся Нобелевскому комитету, там сидят люди просвещенные. Я не оценивала ни его писательские качества, ни тематики – это просто невозможно делать, не читая. А то получится так, как с романом «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, когда его всенародно осудили за публикацию за границей, а все выступления осуждающих его начинались словами «Романа не читал, но выражу свое возмущение...», – говорит Улицкая.

Кроме того, она подчеркивает, что в этом году даже невозможно было определить, были ли среди кандидатов более сильные авторы. «Об этом могут рассказать только члены жюри, прочитавшие все работы, находящиеся в шорт-листе. Для меня, кроме Милана Кундеры, там не было знакомых имен», – заключила собеседник.

В прошлом году премию присудили американской поэтессе Луизе Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее». Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнула, что Глюк – одна из ведущих и влиятельнейших американских поэтов, а присуждение ей премии – это закономерный выбор.