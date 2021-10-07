Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

Премия присуждена Гурне «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», передает ТАСС.

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, в данный момент проживает в Великобритании. Автор романов «Рай» (1994), который был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, «Дезертирство» (2005) и «У моря» (2001), который был включен в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист Книжной премии издания «Время Лос-Анджелеса». Он пишет о колониализме и об обществе в Восточной Африке.

Церемония в 2021 году проходит онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон (1,14 млн долларов по текущему курсу).

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». Вопрос о том, что действительно имелось в виду под «идеалистическим произведением», до сих пор является предметом споров.

Кандидатуры имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 603 раза. Лауреатами стали 934 человека и 28 организаций, из них в области литературы – 117 писателей и поэтов.

Премия 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Награда вручена за «ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее».

Ежегодно в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам в разных странах для того, чтобы они предложили кандидатов. Это делается до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла определить сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить список до пяти. За лето члены академии еще раз изучают творчество номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью. Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Полный список номинантов этого года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2071 году. Так, например, из открытых в 2021 году архивов стало ясно, что кандидатура Александра Солженицына (1918–2008), которому в 1970 году Нобелевскую премию по литературе присудили «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», была выдвинута на эту награду в том году вместе еще с 75 претендентами. Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии Солженицын смог после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года. В 1970 году в седьмой раз на премию был номинирован и Владимир Набоков, однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.

Отметим, что почти каждый раз, когда речь заходит о премии по литературе (а также о премии мира), выбор Шведской академии вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и у экспертов. Уже первый лауреат в 1901 году – французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом – был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства, включавшая писательницу Сельму Лагерлеф и художника Андерса Цорна, во главе с писателем Августом Стриндбергом выступила тогда против решения академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого как наиболее значимого представителя мировой литературы.

Когда Шведская академия защищает свой выбор лауреатов, то утверждает, что речь не идет о политике, репрезентативном выборе литератора из какой-то страны или какого-то пола, а только о литературе.