Эксперт рассказал о различиях электронного голосования на выборах в Эстонии и России

«Эстонию можно назвать страной старейшей онлайн-демократии. Дистанционное голосование закрепилось там достаточно давно и с тех пор интенсивно развивается», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя предстоящие местные выборы в прибалтийской республике.

Как показал опыт выборов разных уровней, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) популярно среди эстонцев, рассказывает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. «Но эстонцы не могут проголосовать с помощью мобильных устройств, как это происходило в России. Для участия в электронном голосовании эстонцу нужен стационарный компьютер с выходом в интернет и ID-карта (аналог паспорта) со считывателем или ее мобильный аналог – mobiil-ID2», – уточнил он.

Муниципальные выборы в Эстонии намечены на 17 октября. Предварительное голосование начнется еще 11 октября. Эстонская избирательная система предусматривает несколько способов: голосование в день выборов, предварительное голосование и электронное голосование. Как уточняет «Спутник», предварительно можно прийти и проголосовать лично на одном из избирательных участков с 11 октября. Электронным путем можно проголосовать на сайте Республиканской избирательной комиссии в течение пяти дней: начало 11 октября в 9:00 и завершение 16 октября в 20:00.

Асафов отмечает, что на подсчет голосов уйдет около суток, результаты электронного и обычного голосования будут объявлены одновременно.

Большую длительность электронного голосования в Эстонии эксперт объяснил тем, что явка в Европе в том числе «традиционного показывает снижение». «Избирателям интересны только выборы верхнего уровня, когда выбирается президент или в лучшем случае парламент. На всех локальных и муниципальных выборах явка уменьшается, поэтому придумываются различные способы ее повышения. Увеличение сроков голосования, – в том числе электронного и досрочного, – голосование на участках нового типа в торговых центрах, открепление избирателя от конкретного УИК – это способы повысить явку. В перспективе во всем мире станет нормой недельное голосование, а не трехдневное – столько дней было у жителей в семи регионах России во время последних парламентских выборов. В таком случае больше граждан сможет так или иначе отдать свои голоса, а значит явка и представительство избранных депутатов различного уровня будут выше», – указал политолог.

«Кстати, у тех, кто голосует в электронной форме, есть возможность изменить свой выбор. Но если вы пойдете еще и на участок и проголосуете традиционно, то будет засчитан только этот «бумажный» голос, он станет последним. После него возможности изменить свой выбор не будет, в том числе и потому, что досрочное электронное голосование закончится за день до открытия традиционных участков», – подчеркнул собеседник.

Новшеством нынешней избирательной кампании стала возможность отдать голос бумажным бюллетенем, но в «в отрыве» от официального места жительства поясняет Асафов – то есть физически не обязательно находиться на территории своего округа. «В Эстонии недавно появился полноценный сквозной электронный реестр избирателей. Его создание позволило организовывать и традиционные «бумажные» участки где угодно. Так, в семи районах Таллина выборы пройдут на базе торговых центров», – добавил собеседник.

Эксперт особо отметил, что возможность переголосовать при цифровом способе у эстонцев есть уже пару лет. «У российских избирателей такая возможность появилась в Москве только во время последних выборов Госдумы. Сейчас продолжается дискуссия в экспертном сообществе и в Центризбиркоме о том, стоит ли оставлять такую возможность. При этом на прошедших в России парламентских выборах была зарегистрирована лишь одна попытка двойного голосования – и электронно, и на участке. И то она была связана с ошибкой, в итоге был учтен один голос. На текущим уровне развития российские системы ДЭГ защищены от попыток повторного голосования», – заверил эксперт.